So lange erhalten Senioren eine gesetzliche Altersrente

6.9.2023 – Letztes Jahr haben die Bezieher einer gesetzlichen Altersrente mit 21,7 Jahren einen neuen Höchstwert bei der durchschnittlichen Rentenbezugsdauer erreicht. Betrachtet man die einzelnen Altersrentenarten, gab es hinsichtlich der Bezugsdauer und des Durchschnittsalters beim Ableben der Versicherten neue Rekordwerte – bis auf eine Ausnahme.

Nach aktuellen Statistiken der Deutschen Rentenversicherung (DRV) betrug 2022 die Bezugsdauer einer gesetzlichen Altersrente im Schnitt über 21,7 Jahre. In der Regel endet die Leistung, wenn der Rentenbezieher verstirbt.

Damit erhielten die Versicherten, deren Altersversorgung 2022 endete, fast eine Monatsrente mehr im Vergleich zu den Rentenbeziehern, die 2021 verstorben sind. Die Dauer des durchschnittlichen Rentenbezugs hat somit letztes Jahr einen neuen Rekordwert erreicht.

Frauen erhalten im Schnitt länger eine Rente

Im Vergleich der durchschnittliche Leistungsdauer erhielten Frauen bis zu ihrem Ableben im letzten Jahr fast 3,3 Jahre länger eine Rente als Männer.

Die männlichen Versicherten wurden letztes Jahr nicht ganz 20,1 Jahre und damit sogar ein Jahr und fast sieben Monate kürzer versorgt als noch 2021. Anders bei den Frauen: Sie bekamen bis zum Wegfall 2022 durchschnittlich 23,3 Jahre lang eine Altersrente und damit verlängerte sich der Bezug gegenüber dem Vorjahr um etwa einen halben Monat.

Zu dem geschlechter-spezifischen Unterschied dürfte beigetragen haben, dass Frauen früher deutlich eher in Rente gehen konnten. Obwohl die Altersrente für Frauen aufgrund der Zugangskriterien nur noch von den wenigen beantragt werden kann, war sie mit rund drei Millionen Beziehern nach der Regelaltersrente mit 7,6 Millionen Bezieher die zweithäufigste Rentenart aller 18,6 Millionen Altersrenten.

Auch bei der Anzahl der weggefallenen Renten, aus denen maßgeblich die Rentenbezugsdauer ermittelt wurde, hatte die Altersrente für Frauen den zweithöchsten Anteil gegenüber allen Altersrentenarten.

Männliche Rentenbezieher sterben im Schnitt früher als weibliche

Ein weiterer Grund für die abweichende Leistungsdauer ist die unterschiedliche Lebenserwartung der Geschlechter. Laut der aktuellen Sterbetafel 2020/2022 des Statistischen Bundesamtes beträgt die Lebenserwartung neugeborener Jungen derzeit 78,3 Jahre und die der Mädchen 83,2 Jahre.

Auch die fernere Lebenserwartung, also zum Beispiel wie lange Männer und Frauen im Schnitt ab dem 65. Lebensjahr noch leben ist unterschiedlich: bei den Männern sind es 17,6 Jahre bei den Frauen 20,9 Jahre. Im Jahr 2022 waren Männer am Tag ihres letzten Rentenbezugs im Schnitt 81,2 Jahre und Frauen 84,8 Jahre alt.

Das durchschnittliche Alter beim Ableben ist bis auf eine Ausnahme in allen Altersrentenarten gestiegen. Nur bei der Regelaltersrente ist es auf 22,3 Jahre gesunken 2021 waren es noch gut drei Monate mehr.

Männer mit einer Regelaltersrente starben 2022 im Schnitt mit 81,7 Jahren und damit fast zwei Monate früher als noch 2021. Bei den Frauen mit dieser Rentenart lag das durchschnittliche Sterbealter bei knapp 86,4 Jahren. Sie waren damit über einen Monat jünger als die weiblichen Rentenbezieher mit einer Regelaltersrente, die im Vorjahr verstorben sind.

Durchschnittliche Rentenbezugsdauer* und Sterbealter je nach Altersrentenart in 2022 Altersrentenart Durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Jahren Durchschnittliches Alter des Rentenbeziehers beim Ableben in Jahren Anzahl der weggefallenen Renten in 2022 Alle gesetzlichen Altersrentenarten 21,7 83,0 929.173 Regelaltersrente 22,3 84,4 460.972 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 4,9 68,1 21.964 Altersrente für langjährig Versicherte 19,1 81,8 87.249 Altersrente für schwerbehinderte Menschen 19,6 78,4 92.023 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 23,6 83,8 101.955 Altersrente nach Altersteilzeitarbeit 16,6 77,9 14.459 Altersrente für Frauen 24,4 84,3 148.961 Altersrente Bergleute 25,6 78,0 1.590

Statistik je nach Altersrentenart nur bedingt aussagekräftig

Allerdings ist die Rentenstatistik hinsichtlich des Sterbealters und des Rentenbezugs nicht für alle Altersrentenarten gleich aussagekräftig.

So wurde die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, also für alle, die nach einer 45-jährigen Wartezeit abschlagsfrei in Rente gehen können, erst 2012 eingeführt. Bis 2014 galt hierfür noch ein Renteneintrittsalter von 65 Jahren, ab 2014 waren es 63 Jahre und seit 2016 steigt das früheste Renteneintrittsalter stufenweise von 63 auf 65 Jahre.

Damit sind die ersten, die ab 2012 eine solche Rente mit 65 oder ab 2014 mit 63 Jahren erhalten haben, im Berichtsjahr 2022 in der Regel höchstens 75 Jahre alt. Sie liegen damit weit unter der Lebenserwartung, die laut Statistischem Bundesamt aktuell bei Männern 78,3 Jahre und bei Frauen 83,2 Jahre beträgt. Zudem ist die Anzahl der weggefallenen Renten dieser Rentenart im Vergleich zu den anderen noch niedrig.

Ebenfalls wenig aussagekräftig ist die Statistik für die Altersrente für Frauen und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, die aufgrund der Voraussetzungen nur noch von den wenigsten neu beantragt werden können. Diese Rentenarten hatten noch ein Renteneintrittsalter von 60 Jahren und können nur von Personen, die vor 1952 geboren wurden, beantragt werden. Damit waren die jüngsten Rentenbezieher im Berichtsjahr der Statistik 2022 mindestens 71 Jahre oder älter.