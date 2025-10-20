So hoch sind die Tierarztrechnungen für Katzen

20.10.2025

Die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. hat die für die Behandlung von Katzen bei ihr eingereichten Rechnungen aus 2024 ausgewertet.

Demnach fallen im Bereich Erkrankungen am häufigsten (27 Prozent) Vorsorgeuntersuchungen an. Dahinter rangieren mit großem Abstand Erkrankungen der Verdauungsorgane (acht Prozent) und mit jeweils sechs Prozent Behandlungen von Bewegungsapparat, Haut und Zähnen.

Zahnbehandlungen sind mit durchschnittlich 810 Euro am teuersten. Dahinter folgen die Verdauungsorgane (480 Euro) und der Geschlechtsapparat (305 Euro).

Häufigste Operationen sind am Geschlechtsapparat (36 Prozent) und an den Zähnen (35 Prozent). Teuerste Operationen sind die an Zähnen (durchschnittlich 958 Euro) und an Tumoren (945 Euro).