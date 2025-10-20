So hoch sind die Tierarztrechnungen für Katzen

20.10.2025
Die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. hat die für die Behandlung von Katzen bei ihr eingereichten Rechnungen aus 2024 ausgewertet.
Demnach fallen im Bereich Erkrankungen am häufigsten (27 Prozent) Vorsorgeuntersuchungen an. Dahinter rangieren mit großem Abstand Erkrankungen der Verdauungsorgane (acht Prozent) und mit jeweils sechs Prozent Behandlungen von Bewegungsapparat, Haut und Zähnen.
Zahnbehandlungen sind mit durchschnittlich 810 Euro am teuersten. Dahinter folgen die Verdauungsorgane (480 Euro) und der Geschlechtsapparat (305 Euro).
Häufigste Operationen sind am Geschlechtsapparat (36 Prozent) und an den Zähnen (35 Prozent). Teuerste Operationen sind die an Zähnen (durchschnittlich 958 Euro) und an Tumoren (945 Euro).
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.