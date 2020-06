So hat sich die Bevölkerungszahl in den Bundesländern entwickelt

22.6.2020 – Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist 2019 mit 147.000 auf annähernd 83,2 Millionen Personen so schwach gewachsen wie seit Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erzielten Bayern und Baden-Württemberg die höchsten Steigerungen. In Sachsen-Anhalt war hingegen das höchste Minus zu verzeichnen.

Die Bevölkerung in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 147.000 Personen auf einen neuen Rekordstand von 83,019 Millionen angestiegen. Dies bedeutet einen Zuwachs um 0,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Damit haben die Statistiker ihre vorläufigen Berechnungen aus dem Januar (VersicherungsJournal 20.1.2020) deutlich nach unten korrigiert.

Steigerung schwächt sich ab

2018 war die Steigerung mit 0,3 Prozent beziehungsweise 227.000 Menschen noch deutlich höher ausgefallen. Dass sich die Zunahme abgeschwächt hat, führt das Amt auf zwei Faktoren zurück. So habe sich nach vorläufigen Zahlen einerseits der Wanderungsgewinn von 400.000 auf 300.000 Personen vermindert. Andererseits habe sich das Geburtendefizit von 167.000 auf 161.000 reduziert.

Wie Destatis weiter mitteilte, gab es 2019 die niedrigste Steigerung in den letzten Jahren. Der wanderungsbedingte Rekordzuwachs seit der Wiedervereinigung wurde im Jahr 2015 mit knapp unter einer Million erreicht (29.8.2016).

Unterschiede in den Bundesländern

Im vergangenen Jahr verlief die Entwicklung auf Ebene der Bundesländer höchst unterschiedlich. So war in neun Ländern ein Plus zu beobachten. Dieses fiel in Bayern mit 48.000 am größten aus. Zuwächse im fünfstelligen Bereich weisen die Statistiker auch für Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und Brandenburg aus.

entwicklung in den Bundesländern

Zum Vergrößern Bild klicken.(Bild: Destatis)

Dabei stellt Brandenburg das einzige neue Bundesland mit einer Steigerung dar, was Destatis auf die Nähe zu Berlin zurückführt. Im Osten gab es ansonsten nur Verminderungen, die in der Spitze 13.500 Personen in Sachsen-Anhalt betrug.

Zum Minus von 1.800 Individuen in Bremen erläutert das Amt Folgendes: „Im Jahr 2019 nahmen die Meldebehörden infolge der EU-Wahlen teilweise Bereinigungen der Melderegister vor, die zu erhöhten Abmeldungen von Deutschen und EU-Bürgern führen können. Dies ist zum Beispiel der Fall in Bremen und mit ein Grund für die negative Entwicklung der Einwohnerzahl.“

Deutsche und ausländische Staatsbürger

Den Angaben zufolge nahm die Zahl der deutschen Einwohner um 161.000 auf 72,8 Millionen ab. Hingegen ging es bei den ausländischen Staatsbürgern um 309.000 auf 10,4 Millionen aufwärts.

Dadurch erhöhte sich der Ausländeranteil von 12,2 auf 12,5 Prozent. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung nahm geringfügig um 0,1 Jahre auf 44,5 Jahre zu, so das Statistische Bundesamt weiter.