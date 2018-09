So hat sich die Bevölkerungszahl in den Bundesländern entwickelt

17.9.2018 – Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist 2017 insgesamt um 0,3 Prozent auf gut 82,5 Millionen angewachsen ist. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es wieder hohe Wanderungsgewinne, die das Geburtendefizit mehr als ausgleichen konnten. Die höchsten Zuwachsraten hatten die wirtschaftlichen starken Bundesländer Baden-Württemberg (71.500 Personen) und Bayern (66.500 Personen). Dann folgt die Hauptstadt Berlin mit einem Bevölkerungsgewinn von 38.700.

WERBUNG

Die Arbeitsmigration hat auch 2017 dafür gesorgt, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland insgesamt um 0,3 Prozent oder rund 271.000 auf gut 82,5 Millionen angewachsen ist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte, sorgte die anhaltende Zuwanderung von netto 405.000 Personen dafür, dass das Geburtendefizit von 147.000 mehr als ausgeglichen werden konnte.

Bevölkerungszahlen 2016 und 2017 nach Bundesländern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Destatis)

Da der Wanderungsgewinn nach den vorläufigen Daten im vergangenen Jahr geringer ausfiel und das Geburtendefizit dagegen größer war, fiel das Bevölkerungswachstum kleiner aus als in den Vorjahren, wie Destatis weiter mitteilte.

Der Bevölkerungszuwachs belief sich im vergangenen Jahr auf rund 270.700 und war damit deutlich geringer als im Jahr 2016 mit einem Plus von 346.000 (VersicherungsJournal 17.1.2018) und 2015 mit einem Zugewinn von 978.000 Personen (VersicherungsJournal 29.8.2016). 2015 war von der großen Flüchtlingswelle geprägt.

Fachkräftemangel

Die seit Jahren wachsende deutsche Wirtschaft ist auf Wanderungsgewinne angewiesen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) beklagt vor allem den Fachkräftemangel, der das Wirtschaftswachstum bremst.

Die Wanderungsgewinne helfen zwar, die Zahl der Erwerbstätigen hoch zu halten, allerdings rollt die demografische Welle der Babyboomer unaufhaltsam auf Deutschland zu. Ein Ende des Wirtschaftsaufschwungs könnte schnell das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern in eine Schieflage bringen.

Die Bevölkerung in den neuen Bundesländern stagniert

Das Bevölkerungswachstum vollzieht sich ausschließlich in den alten Bundesländern sowie in Gesamt-Berlin. Nach den Daten sank die Bevölkerungszahl in den neuen Ländern (ohne Berlin-Ost) 2017 um 0,1 Prozent oder 10.700 auf noch 12,57 Millionen.

Der Speckgürtel um Berlin dürfte dafür gesorgt haben, dass die Bevölkerungszahl in Brandenburg um 0,4 Prozent oder rund 9.400 Personen auf 2,50 Millionen angewachsen ist. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen konnten die Bevölkerungszahl in etwa konstant halten. In Sachsen-Anhalt und Thüringen nahm die Einwohnerzahl ab.

In den alten Bundesländern nahm die Bevölkerung nur im Saarland ab

Sieht man von der Sonderentwicklung in Berlin ab, dann konnten vor allem die wirtschaftsstarken südlichen alten Bundesländer ihre Bevölkerungszahlen steigern. Neben Baden-Württemberg und Bayern traf dies auch für Hessen zu (plus 30.200 Personen oder 0,5 Prozent).

In den alten Bundesländern war nur die Bevölkerungsentwicklung im Saarland negativ. Die Bevölkerungszahl sank um 0,2 Prozent oder 2.500 Personen auf noch 994.200. Auch der Stadtstaat Hamburg wuchs 2017 weiter.

Mit einem Bevölkerungszuwachs von 20.100 oder 1,1 Prozent auf 1,83 Millionen war der Gewinn fast so hoch, wie im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort belief sich der Zuwachs um 22.000 Personen auf gut 17,9 Millionen.