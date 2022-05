So gut sind die Deutschen beim Vermögensaufbau wirklich

24.5.2022 – Privatanleger haben hierzulande im vergangenen Jahr Erträge in Höhe von 308 Milliarden Euro und im zurückliegenden Jahrzehnt von 777 Milliarden Euro erzielt. Dazu steuerten vor allem Aktien und Fonds bei. Lebensversicherungen waren lukrativ, wenn es sich um Altverträge handelte. Der Ukrainekrieg und steigende Zinsen drehten Anfang des Jahres das positive Gesamtbild. Nach drei Monaten lag das Minus bei 73 Milliarden Euro. Dies sind Ergebnisse des „Whitebox Rendite Radars“.

Trotz anhaltender Pandemie erreichten im vergangenen Jahr die Finanzerträge deutscher Privathaushalte ein Rekordniveau von rund 308 Milliarden Euro. Dies ist das Ergebnis des „Whitebox Rendite Radars“, erstmalig erstellt von der Whitebox GmbH.

Die Analyse basiert auf der proprietären Datenbank „BC Investment Data“ der Barkow Consulting GmbH. Diese Datenbank soll Investment-Trends in Deutschland und Europa aufspüren.

Sie wird dazu nach eigenen Angaben mit Informationen unter anderem der Europäischen Zentralbank (EZB), der Deutschen Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) gefüttert. Außerdem werden Angaben der Deutschen Börse AG, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sowie des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eingepflegt.

Report untersucht alle relevanten Anlageformen

Die Autoren des Rendite-Radars wollten wissen, wie gut die Bundesbürger beim Aufbau ihres privaten Vermögens wirklich sind. Belastbare Zahlen für alle wesentlichen Anlageformen und Ertragskomponenten hätten bislang nicht vorgelegen, heißt es in ihrem Bericht.

Für die Analyse wurden die Entwicklungen bei Einlagen (Konten sowie Tages- und Festgelder), Anleihen, Aktien (inklusive sonstigem Eigenkapital) und Fonds betrachtet. Ebenso bei Lebensversicherungen sowie sonstigen Versicherungen und Instrumenten der betrieblichen Altersvorsorge (bAV, Pensionskassen).

Die damit in 2021 erwirtschaftete Summe setzt sich den Studienergebnissen zufolge aus Erträgen wie Zinsen und Dividenden in Höhe von etwa 85 Milliarden Euro sowie aus Kursgewinnen in Höhe von rund 224 Milliarden Euro zusammen.

Im Fünfjahreszeitraum 777 Milliarden Euro realisiert

Die privaten Haushalte hätten damit im Schnitt eine Rendite (nominal) von 4,3 Prozent per anno erzielt. Die Realrendite sei mit 1,1 Prozent per anno im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich positiv gewesen, auch wenn sie aufgrund der anziehenden Inflationsrate hinter dem Vorjahreswert (2020) von 1,6 Prozent per anno zurückblieben sei, so der digitale Vermögensverwalter.

Die Erträge sind beeindruckend. Salome Preiswerk, Mit-Gründerin und CEO von Whitebox

„Für deutsche Privatanleger war 2021 trotz Covid-19 ein Rekordjahr, die Erträge sind beeindruckend“, wird Salome Preiswerk, Mit-Gründerin und CEO von Whitebox, zitiert. Eine gute Ertragskraft wird auch beim Blick auf das zurückliegende Jahrzehnt attestiert. Die reale Rendite sei in neun der vergangenen zehn Jahre positiv gewesen, heißt es.

Dazu hätten vor allem Aktien und Fonds beigetragen. „Obwohl sie zusammen nur knapp 24 Prozent der Anlagen ausmachen, sind sie auch langfristig für fast 60 Prozent aller Finanzerträge verantwortlich“, berichtet die Juristin und Unternehmensberaterin.

Spareinlagen sind ein Minusgeschäft

In Summe haben deutsche Privatanleger seit 2017 Finanzerträge in Höhe von 777 Milliarden Euro erzielt. Davon entfielen 59 Prozent oder 456 Milliarden Euro auf laufende Erträge und 41 Prozent oder 322 Milliarden Euro auf Kursgewinne.

Aktien steuerten mit 36 Prozent mehr als ein Drittel der Erträge bei, machten aber nur zwölf Prozent des Finanzvermögens aus. Auf Fonds entfielen 21 Prozent bei einem Anteil von ebenfalls zwölf Prozent.

Investments in Lebensversicherungen, die die knapp 16 Prozent aller Anlagen stellten, sorgten im betrachteten Fünfjahreszeitraum für knapp 18 Prozent der Erträge. „Hier ist der Vergleich allerdings verzerrt. Denn lukrativ sind bei den Lebensversicherungen insbesondere Altverträge mit hohen Garantiezinsen. Neue Policen mit geringeren Zinssätzen rentieren dagegen deutlich schlechter“, sagt Preiswerk.

Besonders groß ist die „Renditeschere“ bei Spareinlagen inklusive Tages- und Festgelder sowie Giroguthaben. Diese sind mit 35 Prozent zwar die beliebteste Anlageform, stellen jedoch in punkto Ertragskraft „ein riesiges Minusgeschäft“ dar, so die Autoren. Magere zwei Prozent in den vergangenen fünf Jahren stehen hier zu Buche. Inflationsbereinigt bewege man sich deutlich im negativen Bereich.

Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Verluste [...] nicht höher sind. Salome Preiswerk, Mit-Gründerin und CEO von Whitebox

Ukrainekrieg und steigende Zinsen führten zu Kursverlusten

Das positive Gesamtbild aus dem vergangenen Jahr habe im ersten Quartal 2022 aufgrund der weltweiten Zinsängste sowie des Ukrainekrieges ins Negative gedreht, wird berichtet. Erträge in Höhe von 19 Milliarden Euro standen Kursverluste an den weltweiten Kapitalmärkten in Höhe von 92 Milliarden Euro gegenüber.

„Das klingt dramatisch. Doch eigentlich ist es eher erstaunlich, dass die Verluste, relativ gesehen, nicht höher sind. Immerhin haben wir aktuell Krieg auf europäischem Boden. Hinzu kommen Zinsängste, die Inflation sowie anhaltenden Konjunkturdellen durch Lieferkettenprobleme und Covid19“, sagt Preiswerk.

Es sei jedoch ein Zeichen der Robustheit der Märkte, dass die Kursverluste deutlich geringer ausfallen als im Jahr 2018. Oder im ersten Quartal 2020, als die weltweite Pandemie um sich griff und sich die Kursverluste auf 196 Milliarden Euro summierten.