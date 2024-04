So groß ist für Hauskäufer das Sparpotential im Umland der Metropolen

2.4.2024 – Im erweiterten Speckgürtel von sechs der 14 größten Städte Deutschlands sparen Käufer eines Einfamilienhauses mehr als 50 Prozent gegenüber dem Stadtgebiet. In Dresden ist die relative Ersparnis mit 63 Prozent und in München, wo Pendler 3.850 Euro weniger für den Quadratmeter zahlen, ist die absolute Ersparnis am höchsten. Dies hat das Aviv Germany ermittelt.

Wer eine Stunde in die Großstadt pendelt, zahlt erheblich weniger fürs Eigenheim. Dies zeigt eine Analyse der Aviv Germany GmbH, Betreiber des Portals Immowelt.de. Hintergrund sind die hohen Immobilienpreise in den Metropolen. Diese machen laut dem Unternehmen das erweiterte Umland für Hauskäufer immer attraktiver.

In der Untersuchung wurden die Angebotspreise von Einfamilienhäusern in den 14 größten Städten Deutschlands mit den Preisen in den Umlandgemeinden verglichen. Datenbasis waren auf dem Online-Marktplatz inserierte Angebote.

Wer sich den Traum vom Eigenheim trotz begrenztem Budget erfüllen will, sollte seinen Suchradius erweitern. Felix Kusch, Geschäftsführer Aviv

Blick über die Stadtgrenzen hinaus lohnt sich

Felix Kusch (Bild: Immowelt)

Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise zum 1. März wieder für Immobilien mit einer 600 Quadratmeter großen Grundstücksfläche. Die Häuser wurden zwischen 1945 und 1970 gebaut und verfügen über fünf Zimmer.

Für den Vergleich wurden Gemeinden berücksichtigt, die 60 Minuten oder 45 Minuten Fahrtzeit mit dem Auto vom Zentrum der Metropolen entfernt liegen und weniger als 100.000 Einwohner haben.

Das Ergebnis: Im erweiterten Speckgürtel von sechs der 14 Metropolen beträgt das Sparpotential mehr als 50 Prozent nach 60 Minuten Fahrzeit. Bereits im 45-Minuten-Umkreis reduziert sich die Ersparnis vielerorts deutlich.

„Während sich die direkt angrenzenden Speckgürtel preislich immer mehr an die Großstädte angleichen, besteht bei einer längeren Pendelzeit noch erhebliches Sparpotenzial. Wer sich den Traum vom Eigenheim trotz begrenztem Budget erfüllen will, sollte daher seinen Suchradius erweitern“, rät Aviv-Geschäftsführer Felix Kusch.

In Dresden ist die prozentuale Ersparnis …

Das größte prozentuale Sparpotential bietet das Umland von Dresden. Bereits 45 Minuten vom Stadtkern entfernt kostet ein Einfamilienhaus 46 Prozent weniger, 60 Minuten entfernt sind es dann sogar 63 Prozent. Der Angebotspreis pro Quadratmeter liegt in der Elbmetropole im Schnitt bei 3.666 Euro, nach 45 Minuten Fahrzeit sind es durchschnittlich 1.987 Euro und nach 60 Minuten 1.346 Euro.

Knapp dahinter folgt Leipzig (Ersparnis in der 45-Minutenzone: 43 Prozent; Ersparnis in der 60-Minutenzone: 61 Prozent). Auch im Umland von Köln (42 Prozent; 57 Prozent), Düsseldorf (42 Prozent; 56 Prozent), Hannover (35 Prozent; 53 Prozent) und Stuttgart (37 Prozent; 51 Prozent) können Hauskäufer deutlich sparen.

In Berlin fällt der prozentuale Preisunterschied zum erweiterten Umland mit 22 Prozent im Vergleich zu den übrigen untersuchten Großstädten am geringsten aus. „Das dürfte auch mit der großen Ausdehnung des Berliner Stadtgebiets zusammenhängen“, deuten die Autoren der Studie das Ergebnis.

… und in München die absolute Ersparnis am höchsten

Im erweiterten Speckgürtel von München, dem teuersten Pflaster Deutschlands, ist die absolute Ersparnis am größten. Während in der Isarmetropole Einfamilienhäuser 8.824 Euro pro Quadratmeter kosten, zahlen Käufer bei einer einstündigen Pendelstrecke 4.974 Euro und damit 44 Prozent weniger.

Allerdings liegt der Quadratmeterpreis selbst eine Stunde außerhalb immer noch höher als beispielsweise im Berliner Stadtgebiet. Hier sind für den Quadratmeter 4.721 Euro auf den Tisch zu legen.