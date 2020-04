So finanzstark zeigen sich die deutschen Lebensversicherer

9.4.2020 – Die SCR-Quoten der deutschen Lebensversicherer für 2019 fallen mehrheitlich niedriger aus als im Vorjahr. Einige Anbieter konnten ihre Quoten allerdings steigern. Dies zeigt eine erste Übersicht von Assekurata und Solvencydata über 33 Gesellschaften.

Eigentlich hätten die deutschen Versicherer ihre per Ende 2019 festgestellte Finanzstärke in SFCR-Berichten darlegen und diese bis zum 7. April auf ihren Internetseiten veröffentlichen müssen. Wegen der Coronakrise wurde diese Deadline allerdings verlängert.

Wie die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH am Mittwoch mitteilte, haben sich dennoch 33 Lebensversicherer an den ursprünglichen Termin gehalten und ihre Berichte publiziert (Stand: 7. April, 16 Uhr). Die wichtigsten Kennzahlen haben die Analysten in einer Übersicht dargestellt.

Die Marktdaten stammen aus dem Fundus von Solvencydata, einer Datenbank der ISS Software GmbH. Angeboten werden Solvenzdaten der Lebens-, Kranken- und Schadenversicherungs-Unternehmen. Zahlende Kunden erhalten Zugang zu individuellen Marktanteilsauswertungen, zum Beispiel nach Sparte, Geschäftsfeldern oder selbst zusammengestellten Peer Groups.

Zehn Mal Steigerung bei den Brutto-SCR-Solvenzquoten

Laut der Übersicht sind die für die Aufsicht relevanten Brutto-SCR-Solvenzquoten inklusive Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung der Lebensversicherer, deren Werte vorliegen, im Schnitt um rund 8,5 Prozent auf 461 Prozent zurückgegangen.

Dabei konnte fast jede dritte Gesellschaft der negativen Entwicklung auf Branchenebene trotzen und die Quote ausbauen. Mehr als eine Verdopplung (auf knapp 520 Prozent) erzielte die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG. Um über zwei Drittel (auf 677 Prozent) legte die Victoria Lebensversicherung zu, um über die Hälfte (auf 416 Prozent) die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

Auf der anderen Seite fällt der Wert der Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK) nur nicht einmal mehr halb so hoch aus wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 25.4.2019).

Einbußen von mehr als einem Drittel gab es ferner bei der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G., der Huk-Coburg-Lebensversicherung AG, der DEVK Allgemeine Lebensversicherung AG sowie der Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG.

Die Anbieter mit den höchsten/ niedrigsten Brutto-Quoten

Auf die höchste Brutto-SCR-Quote kommt nach jetzigem Stand die VPV Lebensversicherung AG mit 947 Prozent. Dahinter folgen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit Werten von jeweils über 800 Prozent.

Die niedrigsten Werte stehen für die Rheinland Lebensversicherung AG mit rund 160 Prozent sowie für die VRK mit knapp 180 zu Buche.

Netto-SCR-Quoten: Bis zu fast 642 Prozent

Die Basis-Solvenzquoten aus der aktuellen Übersicht bewegen sich zwischen 641,74 Prozent bei der Deutschen Lebensversicherungs-AG und 10,58 Prozent bei der Rheinland. Der Durchschnittswert wird mit knapp 261 Prozent angegeben. Das sind etwa sieben Punkte weniger als der Branchenschnitt des Vorjahres.

Nach jetzigem Stand konnten neben der Rheinland weitere vier Versicherer nur dank Übergangsmaßnahmen und/oder Volatilitätsanpassung eine ausreichende Solvabilität darstellen. Deren Netto-SCR-Quoten lagen nämlich unter den mindestens geforderten 100 Prozent:

DEVK Eisenbahn 95,60 (Vorjahr: 154,03) Prozent,

Ergo Leben 88,15 (104,68) Prozent,

Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg 54,79 (93,68) Prozent,

VRK (32,99 (181,80) Prozent.

Vergleichsweise hohe Quoten weist Assekurata für die Ergo Vorsorge (519,61 Prozent), für die Hannoversche Lebensversicherung AG (481,01 Prozent), für die Vereinigte Postversicherung VVaG (473,09 Prozent) und für die LV 1871 (469,77 Prozent) aus.

Wie das Ratinghaus weiter mitteilte, ist bei den Basis-Solvenzquoten ein ähnlicher Trend wie bei den Bruttoquoten zu beobachten. Die Werte gingen zwar mehrheitlich zurück, allerdings nicht bei allen Anbietern.

Solvenzquoten in der Übersicht. Marktzahlen 2018: Gesamtmarkt. Marktzahlen 2019: Durchschnittswerte der aktuellen Stichprobe mit 33 Marktteilnehmern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Assekurata)

Positives Assekurata-Fazit

Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, kommentiert die Quoten wie folgt: „In Anbetracht des immensen Zinsrückgangs im vergangenen Jahr fallen die bisher veröffentlichten Solvenzquoten überraschend robust und tendenziell weiterhin hoch aus.

Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten im Zuge der Coronakrise seien allerdings noch nicht in den Zahlen eingepreist, da die Datenlage auf Dezember 2019 basiere. Die Corona-Auswirkungen ließen sich dann erst aus den 2020er-Zahlen herauslesen.