So entwickeln sich die Immobilienpreise in Coronazeiten

21.4.2020 – Die Pandemie wird kaum Auswirkungen auf den deutschen Immobilienmarkt haben. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht in einer aktuellen Studie nicht von hohen Wertverlusten für Besitzer von Betongold aus. Auch die Mieten sollen stabil bleiben.

Zu den konkreten Auswirkungen von Covid-19 auf den Immobilienmarkt in Deutschland liegen bisher kaum Einschätzungen vor. Eine erste Prognose wagt jetzt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) in einem aktuellen Gutachten: „Preiseffekte im Wohnungsmarkt aufgrund der Covid-19 Pandemie“ (PDF, 557 KB). Die Deutsche Reihenhaus AG hatte es in Auftrag gegeben.

Kernaussage der Studie: „Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Wohnungsmarktsektor besser durch die Krise kommt als andere Vermögenswerte. Dafür sprechen unter anderem die kurz- und mittelfristige Stabilität der Mieten und die Zinsentwicklung.“

Infolge der aktuellen Ausnahmesituation würden die Preise in Deutschland „wahrscheinlich nicht oder nur leicht“ sinken, so die Wissenschaftler des IW Köln.

Unsicherheit prägt Immobilienmarkt

Der Preisrückgang 2020 im Immobilienmarkt sei abhängig vom weiteren Verlauf der Krise und der Entwicklung bei den Zinsen, so Studienautor Professor Dr. Michael Voigtländer. Im schlimmsten Fall betrage der Wertverlust bis zu zwölf Prozent, so die These der IW-Analyse.

Einen Einbruch der Kaufpreise oder das Platzen einer Blase befürchtet der Experte nicht. Für einen eventuellen Rückgang der Preise seien „die getrübten Erwartungen über künftige Mieteinnahmen sowie generell eine höhere Unsicherheit“ verantwortlich.

Wie stark die Immobilienpreise für Käufer und Interessenten fallen, hänge zudem davon ab, ob die langfristigen Zinsen weiter sinken. Schließlich würden Immobilien dann im Vergleich zu anderen Anlagen attraktiver, so der IW-Experte.

Der Erwerb von Wohneigentum rangiert aktuell wieder auf Platz drei der Sparmotive der Deutschen, nach Altersvorsorge und aufgeschobenem Konsum (VersicherungsJournal 15.4.2020).

Entscheidungen werden in der Krise verschoben

Nach Auswertungen des IW würden finanziell sehr essenzielle Entscheidungen wie der Kauf oder die Anmietung einer neuen Wohnung derzeit aber verschoben. Das beeinträchtige die Nachfrage, wie entsprechende Suchanfragen zum Beispiel bei Google zeigten.

Allerdings werde es auf dem Immobilienmarkt für Käufer regionale Unterschiede geben. In Süddeutschland könne es Veränderungen geben, da die Automobilbranche dort besonders stark von Kurzarbeit in der Coronakrise betroffen sei und dort auch der Tourismus Einbußen hinnehmen muss.

Die Kaufpreisentwicklung von gebrauchten Eigentumswohnungen in deutschen Regionen hat in diesem Frühjahr bereits die Postbank AG in ihrem „Wohnatlas 2020“ ausgewertet. Der Trend: Die Preise stiegen 2019 in 90 Prozent der Landkreise und Städte. Als Grund dafür führte das Geldinstitut an, dass die Zinsen niedrig sind, die Nachfrage dagegen hoch und das Angebot knapp (7.4.2020).

Mieten bleiben stabil

Bei den Mieten in Deutschland erwartet das IW Köln kaum Veränderungen. „Es gibt aktuell keinen Hinweis darauf, dass die Mieten einbrechen könnten“, lässt sich Voigtländer in einer begleitenden Mitteilung zitieren.

In Krisen stagnierten Mieten oft, hätten Erfahrungen aus früheren Zeiten wie zum Beispiel der Finanzkrise 2008/2009 gezeigt. Eigentümer nähmen eher Leerstand bei Wohnungen in Kauf, als die Miete zu senken.