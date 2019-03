Sind Jahresprämien-Zahler die besseren Autofahrer?

7.3.2019 – Die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik für 2017 von Bafin und GDV schlüsselt das Schadengeschehen nach verschiedenen Merkmalen auf. Dort finden sich unter anderem die Kriterien „jährliche Fahrleistung“ und „Zahlungsweise“.

Personenkraftwagen (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) bauen statistisch gesehen nach der „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2017“ 64 (2016: 65) Unfälle je 1.000 versicherte Fahrzeuge.

Die Statistik wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Flottenfahrzeuge sind die schlechteren, Beamte die besseren Risiken

Weitere Erkenntnisse: Die durchschnittliche von den Haftpflichtversicherern zu zahlende Entschädigung liegt bei 3.451 (2016: 3.398) Euro, der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf bei 221 (220) Euro. Bei den Zweitwagen fällt das Unfallgeschehen für die Versicherer etwas ungünstiger aus, bei Flottenfahrzeugen sogar deutlich (VersicherungsJournal 21.1.2019).

Klar günstiger sieht es hingegen bei der Tarifgruppe B aus, in der die Angehörigen des Öffentlichen Dienstes versichert sind. Blickt man auf die Typklassen, so fallen die Werte mit steigenden Klassen tendenziell immer ungünstiger aus (VersicherungsJournal 28.1.2019).

Der Publikation ist ferner zu entnehmen, dass Fahrer bis 20 und ab 82 Jahren am häufigsten einen Crash verursachen. Der höchste Schadendurchschnitt wie auch -bedarf steht für die Bis-18-Jährigen zu Buche. Oldtimer sind am seltensten in einen Haftpflichtschaden verwickelt, 16 bis unter 23 Jahre alte Personenkraftwagen am seltensten. Letztere Gruppe kommt dafür auf den höchsten Schadenbedarf und -durchschnitt (VersicherungsJournal 25.2.2019).

Wie das jährliche Fahrleistung das Schadengeschehen beeinflusst

In die Tarifkalkulation fließen zahlreiche weitere Merkmale ein, unter anderem auch die jährliche Fahrleistung. So stufen etwa viele Versicherer Wenigfahrer in der Prämie günstiger ein als Vielfahrer.

Statistisch gesehen ist dies sinnvoll. Denn je 1.000 Personenkraftwagen, die bis 6.000 Kilometer auf der Straße unterwegs waren, verursachten im vergangenen Jahr nur 58 einen Haftpflichtschaden. Mit steigender jährlicher Fahrleistung nimmt die Unfallhäufigkeit kontinuierlich zu. In der Gruppe ab 31.000 Kilometer waren es dann 93 Unfälle je 1.000 versicherte Einheiten.

Letztere Gruppe kommt auch auf den mit Abstand höchsten Schadenbedarf (360 Euro) sowie den höchsten Durchschnittsschaden (über 3.850 Euro). Für die Gefährte mit zwischen 13.000 und 15.000 Kilometer Fahrleistung zahlen die Haftpflichtversicherer mit im Schnitt unter 3.400 Euro am wenigsten für einen Crash. Der niedrigste Schadenbedarf (unter 200 Euro) wird für die Pkw bis 6.000 Kilometer ausgewiesen.

Monatliche Prämienzahler verunfallen seltener als vierteljährliche

Auch die Zahlungsperiode hat statistisch gesehen Einfluss auf das Unfallgeschehen. Die annähernd 24 Millionen der 44 Millionen Personenkraftwagen, für die die Haftpflichtprämie einmal im Jahr bezahlt wird, weisen ein überdurchschnittlich gutes Schadenverhalten auf. Von 1.000 solcher Fuhrwerke haben nämlich nur 58 einen Haftpflichtschaden.

Wird die Prämie dagegen vierteljährlich bezahlt, was für 6,4 Millionen Personenkraftwagen vereinbart wurde, beträgt die Schadenhäufigkeit 74 Fälle je 1.000 Einheiten. Die monatliche Prämienzahler verunfallen nicht ganz so häufig (75 Haftpflichtschäden je 1.000 Fahrzeuge).

Bei den Jahreszahlern ist der durchschnittliche Schaden mit 3.325 Euro fast 100 Euro günstiger als im Gesamtdurchschnitt. Daher haben sie auch nur einen Schadenbedarf von nur 194 Euro. Am höchsten ist dieser bei monatlicher Zahlungsweise. Für diese Gruppe müssen die Haftpflichtversicherer mit im Schnitt über 3.700 Euro auch am meisten zahlen pro Crash.