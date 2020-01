Sind Immobilienbesitzer die besseren Autofahrer?

28.1.2020 – Die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik für 2018 von Bafin und GDV schlüsselt das Schadengeschehen nach verschiedenen Merkmalen auf. Dort findet sich unter anderem auch das Kriterium „selbst genutztes Wohneigentum“. Demnach fallen Schadenbedarf und -häufigkeit bei Immobilienbesitzern deutlich unterdurchschnittlich aus.

WERBUNG

Personenkraftwagen von Menschen mit selbstgenutztem Wohneigentum verursachen im Schnitt nur 55 Unfälle je 1.000 versicherte Fahrzeuge. Dies zeigt die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2018“.

Diese wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Immobilienbesitzer mit deutlich geringerem Schadenbedarf

Zum Vergleich: Die Schadenhäufigkeit der rund 44,6 Millionen haftpflichtversicherten Pkw (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) insgesamt liegt bei 62 Schäden je 1.000 Jahreseinheiten. Im Schnitt müssen die Versicherer 3.593 Euro pro Fall bezahlen. Der Schadenbedarf beträgt 222 Euro.

Unfälle der etwa 16,2 Millionen Gefährte von Immobilienbesitzern verursachten einen leicht niedrigeren Schaden von im Schnitt 3.564 Euro. Zusammen mit der unterdurchschnittlichen Schadenhäufigkeit errechnet sich ein Schadenbedarf von 196 Euro, das sind etwa ein Neuntel beziehungsweise gut 25 Euro weniger als bei den Personenkraftwagen insgesamt.

Schäden von Menschen ohne selbstgenutztes Wohneigentum

Die über 10,2 Millionen Fuhrwerke von Menschen ohne selbstgenutztes Wohneigentum verunfallten hingegen statistisch gesehen deutlich häufiger (70 Mal je 1.000 Jahreseinheiten). Da die Haftpflichtversicherer pro Schaden fast 3.630 Euro zahlen mussten, ergibt sich ein Schadenbedarf von 252 Euro. Das sind 30 Euro mehr als bei den Pkw insgesamt.

Bei knapp 18,2 Millionen Fahrzeugen wurde dieses Merkmal nicht erfasst. Für diese werden in der Statistik eine Unfallhäufigkeit von 64, ein Durchschnittschaden von annähernd 3.600 und ein Schadenbedarf von 229 Euro ausgewiesen.

Merkmal wird immer seltener erfasst

Die vorgenannten Zahlen zeigen, dass das Rabattmerkmal „selbstgenutztes Wohneigentum“ statistisch gesehen seine Berechtigung hat. Ein Blick in die Zahlen der Vorjahre offenbart allerdings, dass die Zahl der erfassten Autofahrer mit selbstgenutztem Wohneigentum kräftig gesunken ist. Zwischen 2013 und 2018 summiert sich das Minus auf rund ein Fünftel.

Fast genauso stark ist die Zahl der in der Statistik ausgewiesenen Nichtbesitzer. Offenbar wird also das Merkmal „selbstgenutztes Wohneigentum“ immer seltener erfasst. Denn im Gegenzug werden aktuell fast doppelt so viele Jahreseinheiten wie 2013 aufgelistet, bei denen dieses Merkmal unbekannt ist.

Weniger, aber teurere Unfälle

Im Betrachtungszeitraum ist bei Besitzern von selbstgenutztem Wohneigentum eine minimal sinkende Tendenz zu beobachten, was die Häufigkeit der Crashs betrifft. Das gilt gleichermaßen auch für die Nichtbesitzer.

Der Schadenbedarf ist hingegen deutlich und fast kontinuierlich angestiegen. Dabei fiel der Zuwachs bei den Nichtbesitzern mit 9,6 Prozent etwas höher aus als bei den Besitzern mit 8,3 Prozent. Der Schadendurchschnitt nahm bei Letzteren mit 14,3 Prozent hingegen stärker zu als bei Ersteren (plus 12,9 Prozent).

Flottenfahrzeuge sind die schlechteren, Beamte die besseren Risiken

Des Weiteren hat die Auswertung der Jahresgemeinschafts-Statistik ergeben, dass bei den Zweitwagen das Unfallgeschehen für die Versicherer etwas ungünstiger ausfällt als bei den Personenkraftwagen insgesamt. Bei Flottenfahrzeugen läuft es sogar deutlich schlechter (VersicherungsJournal 14.1.2020).

Klar günstiger sieht es hingegen bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes aus. Bei den erfassten Tarifgruppen kommen Landwirte zwar auf die niedrigste Schadenhäufigkeit, aber auf den höchsten Schadendurchschnitt (17.1.2020).