Sind E-Scooter haftungsrechtlich wie Autos zu behandeln?

23.11.2023 – Wird durch einen umstürzenden E-Scooter ein Schaden verursacht, so scheidet die für Kraftfahrzeuge geltende verschuldensunabhängige Haftung aus. Im Übrigen müssen Elektrokleinstfahrzeuge nicht so abgestellt werden, dass auch bei einem Umstoßen durch Dritte keinerlei Schäden entstehen. Dies entschied das Amtsgericht Berlin-Mitte in einem Urteil vom 9. Mai 2023 (151 C 60/22).

Der ordnungsgemäß am Rand eines Bürgersteigs geparkter Personenkraftwagen eine Mannes war durch einen umstürzenden E-Scooter beschädigt worden. Diesen hatte dessen Besitzerin auf dem Gehweg abgestellt. Bei dem Vorfall entstand an dem Pkw ein Schaden von rund 1.600 Euro.

Gefährdungshaftung auch von Elektrokleinstfahrzeugen?

Der Autofahrer verlangte von dem Versicherer des E-Scooters, ihm den Schaden zu ersetzen. Er behauptete, dass es zu der Beschädigung seines Fahrzeugs offenkundig deswegen gekommen sei, weil die Besitzerin ihren Roller unsachgemäß abgestellt habe.

Im Übrigen seien die Grundsätze der für Kraftfahrzeuge geltenden Gefährdungshaftung im Sinne von § 7 StVG auch auf Elektrokleinstfahrzeuge anzuwenden. Denn andernfalls liefe die Haftung von Versicherern für die bei ihnen versicherten E-Scooter faktisch ins Leere.

E-Scooter ordnungsgemäß abgestellt

Dem hielten die Halterin des Rollers beziehungsweise ihr Versicherer entgegen, dass der E-Scooter am Tag des Schadenereignisses ordnungsgemäß am Rand des Gehwegs abgestellt worden sei. Durch das Gefährt seien weder Fußgänger noch andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet worden. Der Ständer des Fahrzeugs sei sicher eingerastet gewesen.

Eine Anwendung von § 7 StVG komme nicht in Betracht. Denn der würde ausschließlich Kfz betreffen. Der Kläger müsse daher ein Verschulden der Halterin beweisen. Das sei ihm nicht gelungen.

Kein Beweis für fahrlässige Verletzung von Sorgfaltspflichten

Dieser Argumentation schloss sich das Amtsgericht Berlin-Mitte an. Es wies die Schadenersatzklage des Pkw-Halters als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts gilt die Bestimmung des Straßenverkehrsgesetzes zur Gefährdungshaftung nicht, wenn ein E-Scooter über eine Zulassung nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung verfügt. Das sei in der entschiedenen Sache der Fall.

Der Kläger hätte daher eine zumindest fahrlässige Verletzung von Sorgfaltspflichten der Beklagten beim Abstellen ihres Rollers beweisen müssen, um Schadenersatzansprüche durchsetzen zu können. Dies sei ihm nicht gelungen.

Kein typischer Geschehensablauf

Für ein Verschulden der Roller-Halterin spreche auch kein Beweis des ersten Anscheins. „Voraussetzung hierfür wäre nämlich ein sogenannter typischer Geschehensablauf, also ein sich aus der Lebenserfahrung bestätigender gleichförmiger Vorgang, durch dessen Typizität es sich erübrigt, die tatsächlichen Einzelumstände eines bestimmten historischen Geschehens nachzuweisen“, so das Gericht.

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung komme insbesondere in Großstädten nicht zwingend ein unsachgemäßes Abstellen eines Rollers als Ursache für dessen Umfallen in Betracht. Es bestehe vielmehr eine ebenso hohe Wahrscheinlichkeit eines fahrlässigen oder vorsätzlichen Umstoßens durch Dritte.

Gleiche Vorschriften wie für Fahrräder

Im Übrigen würden für das Abstellen von Elektro-Kleinstfahrzeugen die gleichen Vorschriften wie für Fahrräder gelten. Auch die dürften auf Gehwegen abgestellt werden. Für die Beklagte habe auch keine Verpflichtung bestanden, neben der Prüfung eines ordnungsgemäßen Einrastens des Ständers alle möglichen Fallradien in Betracht zu ziehen, um Schäden an anderen Fahrzeugen sicher auszuschließen.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main war im Jahr 2021 in einem ähnlichen Fall zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt, wie das Berliner Amtsgericht (VersicherungsJournal 4.4.2022).