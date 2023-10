Sind die Versicherer Treiber oder Getriebene?

26.10.2023 – Die höheren Kapitalzinsen werden von den Assekuranzen begrüßt. Auch bei der Digitalisierung sehen sie sich auf einem guten Weg. Die künstliche Intelligenz weckt hohe Erwartungen. Dagegen hadert die Branche mit ihrem Image. Bei einer Podiumsdiskussion der Vorstände von Allianz, Axa, Barmenia und Gothaer auf der DKM durfte auch die Nachhaltigkeit nicht fehlen.

Die höheren Zinsen könnten die Lebensversicherer nutzen, um höhere Neuanlagen zu generieren. „Mittelfristig werden die Lebensversicherer profitieren. Die Zwischenzeit managen wir. Es gibt keinen Abgesang der Lebensversicherung.“

Das betonte Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, am Mittwoch auf der Vermittlermesse DKM anlässlich der Podiumsdiskussion „Treiber oder Getriebene? Die Multi-Transformation der Versicherungsbranche“.

Oliver Schoeller (Bild: Schmidt-Kasparek)

Vor allem bAV läuft

Einig waren sich die Versicherungsmanager darüber, dass die betriebliche Altersvorsorge (bAV) derzeit gut läuft. „Das Wachstum verlagert sich, denn die Unternehmen setzen im Kampf um Talente auf die bAV“, so Schoeller. Hier gebe es für sein Haus derzeit ein deutlich zweistelliges Wachstum. Zudem sei das Geschäft aufgrund marginaler Stornoquoten sehr robust.

Bei den Einmalbeiträgen in der Lebensversicherung bestätigte Dr. Thomas Wiesemann, Mitglied des Vorstandes der Allianz Lebensversicherungs-AG, „Anpassungen“, die die Sonderkonjunktur durch die Nullzinsphase nun abgelöst habe.

Demgegenüber gebe es aktuell ein sehr starkes Neugeschäft in der bAV und im Privatkundengeschäft gegen laufenden Beitrag. Wiesemann: „Es war zu Mitte des Jahres ein Plus von über zehn Prozent in beiden Sparten.“ Das sei angesichts der Inflationsraten nicht absehbar gewesen und ein starkes Signal der Kunden.

Thomas Wiesemann (Bild: Schmidt-Kasparek)

Private Krankenversicherung profitiert von höheren Zinsen

Auch die private Krankenversicherung wird nach Aussage von Dr. Andreas Eurich, Vorstandsvorsitzender der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, von den höheren Zinsen profitieren. Der private Krankenversicherungs-Markt habe derzeit eine enorme Wachstumsdynamik.

Das gelte sowohl für den privaten wie für den betrieblichen Markt. „Es wird künftig noch viel mehr Perspektiven geben, denn eine ältere Bevölkerung wird noch mehr Gesundheitsleistungen nachfragen“, prognostizierte Eurich.

Grundsätzlich würde insgesamt der Anteil der Versicherung am gesamten Bruttosozialprodukt zunehmen.

Andreas Eurich (Bild: Schmidt-Kasparek)

Einsatz von „KI“ unerlässlich

Das deutlich steigende Geschäft könne aber nur mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) aufrechterhalten werden, weil auch den Assekuranzen Fachkräfte fehlen. Eurich appellierte an Branche und die Vertriebe, keine Angst vor der KI zu haben.

Einig waren sich die Manager, dass die KI auch die Versicherungsbranche stark verändern wird. Sie wird nach Einschätzung von Dr. Thilo Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Axa Konzern AG, aber auch helfen Vertriebsprozesse zu beschleunigen.

„Der Druck auf die Branche durch KI ist groß und die Entwicklung wird in Wellenbewegungen voranschreiten. Dabei wird es auch Frust geben“, so Schumacher. Mit einem umfassenden KI-Einsatz rechnet der Manager aber bereits in drei bis fünf Jahren.

Thilo Schumacher (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Branche braucht weiter den persönlichen Vertrieb

Gleichzeitig bestätigten die Vorstände einmütig, dass die Branche weiterhin den persönlichen Vertrieb brauche. „Bei beratungsintensiven Produkten werden wir immer Menschen benötigen“, sagte Axa-Chef Schumacher. So würde beispielsweise niemand gerne sparen. Hier müssten die Kunden motiviert werden.

Zudem laufe der Onlinevertrieb nicht, weil die Kunden im Schadenfall zum Vermittler gehen würden und dort auch Hilfe bekommen. „Wir wären komplett falsch beraten, wenn wir glauben, dass der Onlinevertrieb in den nächsten Jahren exponentiell wächst“, so Schumacher.

Hinsichtlich des eigenen Fachkräftemangels rät der Manager, mit eigenen jungen Mitarbeitern junge Leute anzusprechen. „Wir müssen dahin gehen, wo sie sind.“ Die Axa mache dies beispielsweise über Tik-Tok. Dabei könnten die Mitarbeiter die Inhalte vollkommen frei gestalten.

Image muss verbessert werden

Notwendig – auch hier sind sich die Versicherungsmanager einig – ist der Aufbau eines besseren Images der Versicherungsberatung.

Hier gebe es Diskrepanzen zwischen Fremd- und Nahwahrnehmung. „Wir kennen die negativen Umfragen zu unserer Branche, dabei wird der persönliche Berater meist positiv bewertet“, erläuterte Wiesemann die Ergebnisse einer aktuellen Allianzumfrage.

Auch Gothaer-Chef Schoeller betonte die Notwendigkeit einer Imageverbesserung der gesamten Branche. „Ohne Versicherung geht kein Mensch aus dem Haus. Das Bild, das die Menschen von der Versicherungsberatung haben, ist nicht das, was wir für die Volkswirtschaft tun.“

Nachrichten überstrahlen die Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit bleibt für die Branche wichtig. Aktuell würden aber viele Nachrichten das Thema Nachhaltigkeit überstrahlen.

Den größten Hebel in Sachen nachhaltiger Transformation sehen die Versicherer bei den Kapitalanlagen. Vor allem in der Lebens- und Krankenversicherung.

Wiesemann: „Grünes Wachstum benötigt ganz viele Investitionen und einen langen Atem.“ Hier stehe die Versicherungsbranche bereit. Sie könne für die Wirtschaft in Deutschland und Europa langfristig einen großen Beitrag leisten.