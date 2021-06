Sind die Lebensversicherer am Ende?

21.6.2021 – Verbraucherschützer glauben, dass in den nächsten Jahren etliche Lebensversicherer pleitegehen oder ihre Bestände verkaufen müssen. Demgegenüber sind sich Aktuare sicher, dass die Manager der Assekuranzen ihre Unternehmen sicher durch das Zinstief steuern werden. Dafür wären die sogenannten Übergangsmaßnahmen das geeignete Mittel.

Die Lebensversicherung in Deutschland ist in einer „desolaten“ Situation. „Viele Assekuranzen sind ohne Übergangsmaßnahme oder den Griff in die Kundenkassen nicht mehr solvent“, diagnostizierte Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV) die Lage der Lebensversicherungen in Deutschland.

BdV: Lebensversicherer haben sich verkalkuliert

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die Versicherer hätten sich mit hohen Garantien von bis zu vier Prozent verkalkuliert. Daher würden Risikoüberschüsse zu Ungunsten der Kunden verrechnet, was zu sinkenden Überschüssen führt.

„Das System bohrt sich immer tiefer in den Abgrund“, so der Verbraucherschützer in einer virtuellen Diskussion auf dem Kongress „Finanzdienstleistungen in Krisenzeiten“. Veranstalter war das Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF).

Nun würden neue Produkte in den Markt gedrückt, bei denen die Versicherer die Kapitalmarktrisiken und das Langlebigkeitsrisiko in vollem Umfang auf die Kunden abwälzen würden. Die Insolvenzen von japanischen Versicherern wären eine Blaupause. Bei Pensionskassen habe es schon Rentenkürzungen gegeben.

„Wir werden erleben, dass im nächsten Jahr, wenn der Garantiezins gesenkt wird, auch bei schon abgeschlossenen Verträgen, die noch in der Ansparfrist sind, die Renten gekürzt werden“, warnte Kleinlein.

Private Rente unsicher

Die Zahlungsfähigkeit und der Zahlungswille der Versicherer seien stark eingeschränkt. Die private Rente ist nach Meinung von Kleinlein im Gegensatz zur gesetzlichen Rente in keiner Weise sicher.

Ein ähnlich düsteres Bild entwarf die Journalistin Barbara Sternberger-Frey. „Es ist doch erschreckend, dass von 81 Lebensversicherern 15 ohne Übergangsmaßnahmen eine Solvenzquote von unter 100 Prozent hätten“, so die Expertin in der Diskussion. Diese Unternehmen würden ihre Zahlungsfähigkeit jetzt schon nicht mehr erreichen.

„Wir werden zwar nicht die ganze Branche kaputt gehen sehen, aber von den bestehenden Lebensversicherern würde ein „Großteil“ nicht überleben. Dabei bezieht sich Sternberger-Frey auf ein Interview von Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Laut der Journalistin befürchtet die Aufsicht, dass in den nächsten zehn Jahren „eine ganze Reihe von Unternehmen für das Neugeschäft geschlossen werden müssen“.

Pensionskassen als Blaupause?

Gleichzeitig würde die Lage der Pensionskassen laut Sternberger-Frey wie ein Brennglas zeigen, was bei den Lebensversicherern los ist. „Von 135 Pensionskassen, sind mittlerweile 60 für den Neuzugang geschlossen worden. 30 Kassen haben bereits Unterstützung von ihren Trägerunternehmen bekommen“, erläuterte die Journalistin.

Zudem werde die sogenannte Zinszusatzreserve (ZZR), die Lebensversicherer für die Finanzierung von Altgarantien ansparen, überwiegend durch die Auflösung von Bewertungsreserven finanziert. Das sei bei niedrigen Zinsen möglich. Doch bei steigenden Zinsen, die sich jetzt schon durch die höhere Inflation abzeichnet, kommt die Branche ganz gewaltig unter Druck, so Sternberger-Frey.

„Meine große Sorge ist, dass Protektor nicht reicht“. Die Expertin rechnet künftig mit einer Reihe von Insolvenzen sowie externen wie internen Run-offs. Daher käme für die Verbraucher künftig nur noch ein „kleines Rinnsal“ raus.

Corona würde die Versicherer weiter unter Druck setzen, weil die sie in Unternehmensanleihen gegangen wären, deren Bonität in der Pandemie kräftig gelitten hätte. Zudem wäre manche Gewerbeimmobilie nicht mehr so werthaltig wie vor der Krise.

Vier Prozent Verzinsung können zu viel oder zu wenig sein

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Solchen Vorwürfen trat in der Diskussion Dr. Herbert Schneidemann, Vorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und Chef der Versicherungsgruppe die Bayerische, gelassen entgegen.

Nach seiner Meinung würden die Verbraucherschützer die Situation immer nur situativ betrachten. „Es ist schon sehr praktisch, wenn man die Kritik immer an die jeweilige Situation anpasst, der vorhergesagte Untergang aber nicht eintritt“, so der Manager.

So hätten die Verbraucherschützer in der Vergangenheit die vier Prozent als viel zu niedrig eingestuft und heute würde bei den Renten der Vorwurf erhoben, dass man viel zu vorsichtig kalkuliere. „Wenn die Lebenserwartung dann weiter so steigt, wird später der Vorwurf kommen, wie konntet ihr mit so unvorsichtigen Rentenfaktoren rechnen“, sagte er.

Schneidemann: Aktuare haben alles richtig gemacht

Scheinbar hätten die Aktuare in Deutschland bisher alles richtig gemacht, denn es wäre kein Lebensversicherer im Gegensatz zu Japan in die Insolvenz gegangen. In Deutschland sei durch die Zinszusatzreserve die Zinslasten in den Beständen schon sehr stark reduziert worden. Die Branche bereite sich vor und nutze die Übergangsmaßnahmen.

„Ich wage die Prognose, dass kein Lebensversicherer in Konkurs gehen wird“, so Schneidemann. Zudem könne man die Rentenkürzungen bei Pensionskassen nicht als negative Vorboten für die Lebensversicherungen interpretieren, weil beispielsweise durch die Trägerhaftung aktuarielle Maßnahmen, wie bei Lebensversicherung, eben nicht vorgenommen worden wären.

Versicherungsvereine besonders bedroht?

Carsten Zielke (Bild: Zielke Research)

Nach Meinung von Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH, sollte das Aufsichtssystem Solvency II (SOII) massiv reformiert werden. Es müsse wieder eine ausgeglichene Assetdiversifikation möglich sein und die deutsche Rechnungslegung angepasst werden. Die Versicherer bräuchten mehr Risikokapital.

Vor allem bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (VVaG) wäre unklar, wo dies herkommen sollte. Zielke sieht daher das Ende der VVaG gekommen. Sie müssten wohl in den Run-off.

Nach Meinung von Schneidemann habe sich SOII weitgehend bewährt. Die ZZR sei in der Branche mit 75 Prozent schon weitgehend aufgebaut. VVaGs könnten zudem besser thesaurieren und so in guten Zeiten für schlechte vorsorgen.

Sehr überraschen findet der Aktuar-Chef, dass die früheren Lieblinge der Verbraucherschützer, die Pensionskassen, heute als Problemfälle für die gesamte Branche herangezogen würden. So hätten Verbraucherschützer in der Vergangenheit Kunden regelmäßig geraten, dort abzuschließen, weil es geringe Kosten und höhere Garantien gäbe.

Interne Run-offs bevorzugt

Demgegenüber teilt der Versicherungsmanager die Kritik der Verbraucherschützer an externen Run-offs. Hier müssten Gefahren ganz deutlich gegenüber den Verbrauchern kommuniziert werden. Positiv für die Kunden bewertet Schneidemann interne Run-offs.

Er verwies auf die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., die seit 2010 kein Neugeschäft mehr betreibe, aber eine deutlich über dem Marktschnitt liegende laufende Überschussbeteiligung zahle.

Mehr in reale Werte gehen

Streit gab es zudem darüber, ob die ZZR überwiegend aus Bewertungsreserven aufgebaut wird. Dem widersprach Schneidemann. Denn die Quote der Bewertungsreserven sei in der Branche gestiegen. Der Manager unterstützt aber die Forderung Zielkes, mehr Kapital in reale Werte anzulegen.

Doch genau hierfür seien die Übergangsmaßnahmen geschaffen worden. Sie sorgten dafür, dass die Unternehmen genügend Zeit hätten, ihr Produktportfolio umzubauen und in andere Anlagen zu investieren.

„Sie helfen, dass Lebensversicherer keine überhasteten Maßnahmen ergreifen müssen, die zu Lasten der Kunden gehen“, stellte Schneidemann klar.

Zuvor war über die Zukunft der Riester-Rente debattiert worden (VersicherungsJournal 18.6.2021). Trotz einer weitgehend kontroversen Diskussion, versicherten alle Teilnehmer, dass sie den Dialog begrüßen und auch künftig fortsetzen wollen.