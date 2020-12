Sind Beamte tatsächlich die besseren Autofahrer?

2.12.2020 – Angehörige des öffentlichen Dienstes haben unter den Tarifgruppen den mit Abstand niedrigsten Schadenbedarf. Landwirte kommen auf die niedrigste Schadenhäufigkeit, aber auf den höchsten Schadendurchschnitt. Bei Beamten sind die durchschnittlichen Kosten pro Crash am niedrigsten. Dies geht aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft für 2019 hervor.

Die fast 45,1 Millionen versicherten Personenkraftwagen (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) haben 2019 rund 2,7 Millionen Schäden mit einem Schadenaufwand von zehn Milliarden Euro verursacht. Dies zeigt die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2019“.

Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegebene Statistik beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Kosten sind deutlich angestiegen

Seit 2013 hat sich die Anzahl der versicherten Pkw um knapp acht Prozent erhöht. Der Schadenaufwand ist mit mehr als einem Sechstel allerdings in etwa doppelt so stark angestiegen. Die Zahl der aufgelisteten Unfälle lag im Betrachtungszeitraum ohne signifikante Schwankungen zwischen 2,7 und 2,8 Millionen.

In der Statistik wird für Pkw insgesamt eine Schadenhäufigkeit von 60 Unfällen je 1.000 versicherte Fahrzeuge ausgewiesen (2018: 62; 2017: 64; 2016: 65). Der Durchschnittsschaden liegt bei 3.680 (3.593; 3.451; 3.398) Euro. Der Schadenbedarf wird mit unverändert 222 (221; 220) Euro angegeben (VersicherungsJournal 23.11.2020).

Landwirte verunfallen seltener

Der Trend, möglichst viele Fahrzeuge in der Tarifgruppe (TG) N „normal versichert“ einzugruppieren, hat sich 2019 weiter fortgesetzt. 75,6 (Vorjahre: 75,3; 74,9; 74,4; 74,0) Prozent aller Pkw sind in dieser Gruppe versichert. 22,6 (22,8; 23,1; 23,5; 23,8) Prozent fahren in der TG B (Angehörige des öffentlichen Dienstes) – und der Rest in der landwirtschaftlichen TG A.

Landwirte sind statistisch gesehen mit 45 (47; 49; 50; 51) Unfällen je 1.000 Einheiten am seltensten in einen Haftpflicht-Crash verwickelt. Mit annähernd 4.450 (plus 3,5 Prozent) müssen die Versicherer im Schnitt aber am meisten bezahlen pro Fall. In der Folge ergibt sich ein Schadenbedarf von erneut rund 200 (2017: 192) Euro. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 208 Euro.

Beamte mit niedrigstem Schadenaufwand

In der Tarifgruppe N hat sich die Schadenhäufigkeit um einen Punkt auf nun 62 verbessert. In TG B liegt der Wert bei 57 (Vorjahre: 59; 61) je 1.000 Einheiten. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes verursachen mit 3.386 (3.354; 3.166) Euro deutlich unterdurchschnittlich teure Schäden. Ihr Schadenbedarf beträgt 195 (197; 192) Euro.

Die „normalen“ Gefährte liegen beim durchschnittlichen Schaden mit 3.748 (3.647; 3.521) Euro leicht über dem Schnitt. Der Schadenbedarf wird mit unverändert überdurchschnittlichen 231 Euro angegeben. Bei den „N“-Fahrern sind es unverändert überdurchschnittliche 231 Euro.