Signa-Pleite: Versicherer im Rennen um die Milliarden

28.2.2024 – Deutsche Versicherer haben sich mit Millionensummen an der insolventen Signa-Gruppe beteiligt. Dennoch wird die Pleite des österreichischen Immobilien- und Handelsimperiums weder von den Unternehmen noch der Bafin als bedrohlich angesehen. Die nun angelaufenen Sanierungsverfahren entsprechenden allerdings nicht den Vorstellungen der Gläubiger.

Die Insolvenzwelle rollt mittlerweile mit voller Wucht über das schwer durchschaubare Immobilien- und Handelsimperium des österreichischen Investors Renè Benko hinweg – und deutsche Versicherungs-Unternehmen müssen aufpassen, dass sie nicht mitgerissen werden. Denn die Sanierungsverfahren laufen derzeit wohl völlig anders, als von der Assekuranz erwartet.

Doch zunächst der Blick zurück: Das Engagement der Versicherer in Benkos Konglomerat aus rund 1.000 Unternehmen, darunter die Schlüsselgesellschaften Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG, war vielfältig. Im Mittelpunkt standen üppige Kredite.

Insgesamt 46 Versicherer stehen auf der Gläubigerliste. Diese Zahl ging Anfang des Jahres aus einer Antwort des Bundes-Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor und stammt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Capital.de berichtet zuerst darüber.

Neun dieser Versicherer sind mit mehr als einem Prozent ihres Kapitalanlageportfolios beteiligt. Der Höchstwert liegt bei 2,2 Prozent. Dennoch sah die Aufsicht zum Jahreswechsel bei keinem der Geldgeber aus der Versicherungswirtschaft eine „wesentliche Bedrohung“.

Diese Darlehen sind nicht ausfallgefährdet. Signal Iduna über ausgegebene Grundschulden

Signal Iduna an der Spitze der Signa-Gläubiger

Gegenwärtig vermittelt auch die Assekuranz Gelassenheit – noch. Dies zeigen Stellungnahmen einiger Unternehmen, die kürzlich auf einer Liste der Bild-Zeitung auftauchten. Das Blatt nannte insgesamt 94 Finanzinstitute, Fondsgesellschaften und Versicherungs-Unternehmen, die zusammen der Signa-Gruppe 14 Milliarden Euro geliehen haben sollen, darunter acht deutsche Versicherer.

An der Spitze aller Geldgeber liegt die Signal Iduna-Gruppe mit 912,5 Millionen Euro. „Unsere Investments bei Signa sind größtenteils grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen in Eins-a-Lagen in einigen der größten Städte Deutschlands. Diese Darlehen sind nicht ausfallgefährdet“, berichtet aktuell ein Sprecher des Versicherers auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Im Eigenkapital von Gesellschaften der Gruppe sei man nicht investiert.

Hohe Verbindlichkeiten hat auch die Ergo Group AG mit 700 Millionen Euro. Man habe ausschließlich grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen gewährt, teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit.

„Sämtliche Darlehen sind erstrangig durch werthaltige Immobilien in sehr guten Lagen in Deutschland vollumfänglich abgesichert“, betont er. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen erwarte man keine relevanten Auswirkungen auf den Wert der Kapitalanlagen.

Erstrangige Darlehen

Das Benko-Imperium steht ferner bei der Pimco Prime Real Estate GmbH, dem Asset Manager für die Immobilieninvestments des Allianz-Konzerns, in der Kreide. Die Münchener berichten, dass man über ein 2018 vereinbartes Senior-Darlehen in Höhe von 300 Millionen Euro beteiligt sei. Das Darlehen beziehe sich auf ein einzelnes Gebäude, das sich derzeit im Besitz der Signa befinde.

Ähnlich verhält es sich bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die ebenfalls 300.000 Euro verliehen hat. Dabei handele es sich um ein erstrangig besichertes Hypothekendarlehen, wird auf Nachfrage mitgeteilt.

Wir gehen aktuell von keinerlei Verlusten aus. Stuttgarter Lebensversicherung

Das betreffende Gebäude stehe derzeit leer und ein Entwicklungsprojekt sei nicht gestartet. „Wir gehen aktuell von keinerlei Verlusten aus, da auf Basis eines Gutachtens der Bodenwert deutlich über der Darlehenssumme geschätzt wird“, sagt ein Unternehmenssprecher.

Keine Kommentare

Auf der Liste der Bild-Zeitung wird auch die Versicherungskammer Bayern als Geldgeber geführt. Die Verbindlichkeiten sollen fast 64 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen teilt allerdings auf Anfrage mit, dass man aktuell in keinem Gläubigerverhältnis zur Signa-Unternehmensgruppe stehe. „Wir haben nur Mietverhältnisse mit einzelnen Kaufhäusern der Galeria Kaufhof AG“, heißt es.

Nicht äußern wollte sich die R+V Versicherung AG, die rund 386 Millionen Euro verliehen haben soll. Ebenso die LVM Versicherungen und die Hansemerkur Versicherungen, die laut der Tageszeitung 300 Millionen Euro beziehungsweise 15 Millionen gegeben haben.

Wer in den Büchern im ersten Rang steht, kann sich wohl beruhigt zurücklehnen. Ungemütlicher könnte es dagegen für diejenigen werden, die einem der Pleite-Unternehmen Genussrechte abgekauft haben. Solche Verbindlichkeiten werden grundsätzlich nachrangig behandelt. Bleibt bei einer Insolvenz am Ende nichts mehr übrig, kommt es zum Totalausfall.

Unsere nicht grundpfandrechtlich gesicherten Anleihen und Genussscheine müssen [..] wertberichtigt werden. Signal Iduna

Die Genussschein-Investoren der Signa Prime …

Das Handelsblatt berichtete Anfang Januar, dass im Insolvenzstatus und Vermögensverzeichnis der Signa Prime Selection sieben Versicherungs-Unternehmen genannt sind, die auf diesem Weg insgesamt 857 Millionen Euro investiert haben.

Dies sollen die R+V (300 Millionen Euro), der LVM (137 Millionen Euro) und die Continentale Versicherungen (120 Millionen Euro) sein. Ebenso die Gothaer Versicherungen (100 Millionen Euro), die Volkswohl Bund Versicherungen (90 Millionen Euro), die Versicherungsgruppe die Bayerische (60 Millionen Euro) und die Signal Iduna (50 Millionen Euro).

Letztere geht von einer Wertberichtigung aus. „Unsere nicht grundpfandrechtlich gesicherten Anleihen und Genussscheine müssen, abhängig von den im Insolvenzverfahren erreichbaren Quoten, wertberichtigt werden. Insgesamt betrifft dies aber nur einen deutlich kleineren Teil unserer gesamten Forderungen“, heißt es in der Stellungnahme gegenüber dem VersicherungsJournal.

„Wenn es im denkbaren Rahmen zu Ausfällen bei den Signa-Engagements käme, würden diese den Gesamtüberschuss der Signal Iduna Gruppe nur in geringem Umfang reduzieren. Es handelt sich um beherrschbare Risiken, wie sie auch bei anderen Kapitalanlagen durch das Zusammenspiel extremer Ereignisse vorkommen können. Unser für 2023 prognostiziertes Kapitalanlageergebnis werden die Abschreibungen kaum beeinflussen“, so die Dortmunder.

… und der Signa Development Selection

Nach Recherchen von Finanzmarktwelt.de sind auch im Vermögensverzeichnis der Signa Development Selection Genussrechte aufgeführt. Konkrete Summen werden allerdings nicht genannt, berichtet das Nachrichtenportal.

Demnach gehören die R+V Lebensversicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Continentale Lebensversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung AG, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die LVM Lebensversicherungs-AG, die BL die Bayerische Lebensversicherung AG und die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. zu den Genussschein-Investoren dieser Signa-Tochter.

Der Geschäftsbericht zu Ende 2022 weise Genussscheine mit einem Nominalwert von 310 Millionen Euro aus, heißt es. Zusätzlich hätten auch sieben Tochtergesellschaften weitere 107,5 Millionen Euro an Genussscheinen ausgegeben.

LVM ist an der Signa Prime Selection beteiligt

Mindestens ein Versicherer ist zudem als Gesellschafter in das Firmenkonglomerat von Finanzjongleur René Benko eingestiegen. Laut Juve.de, einem österreichischen Nachrichtenportal für wirtschaftsberatende Anwälte und Unternehmensjuristen, hält die LVM 2,9 Prozent an der Signa Prime Selection.

Die Außenstände dieses Unternehmens würden sich auf 4,3 bis 4,5 Milliarden Euro belaufen, heißt es in dem Bericht. Die Verbindlichkeiten der zweiten bedeutenden Tochter des Benko Imperiums, der Signa Development Selection, werden mit 1,2 bis 1,3 Milliarden beziffert.

Berichte zu Unstimmigkeiten

Der Konzern weist eine äußerst komplexes Firmengeflecht auf. Laut Merkur.de verfügt die Signa Holding GmbH über 53 direkte Beteiligungen an Unternehmen und mittelbare Beteiligungen an mehreren hundert weiteren Gesellschaften. Durch die Verschachtelung war es der Dachgesellschaft offenbar gelungen, keine Konzernbilanz vorlegen zu müssen, heißt es.

Über Unregelmäßigkeiten berichten auch andere Stellen. So wurden beispielsweise einem Blog-Beitrag der „Berlinerinnen gegen Signa“ zufolge Offenlegungsfristen von Jahresabschlüssen für die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und der The Kadewe Group GmbH jahrelang überschritten.

Die Initiative informiert zudem über eine Veröffentlichung des amerikanischen Medienhauses Bloomberg L.P. mit dem Titel „Selfmade-Milliardär Rene Benko beim Hochseilakt: Bleibt er oben?“ aus dem Jahre 2021. Darin sei festgestellt worden, dass das Unternehmen mehr an Investoren ausschütte als es verdiene und „der Zugang der Signa-Gruppe zu frischem Kapital entscheidend bleibt“.

Politisches Netzwerk

Elbtower in Hamburg, Baufortschriftt Dezember 2023

(Bild: Minderbinder, CC BY 4.0)

Eine ARD-Reportage mit dem Titel „René Beko: Der Zocker und die Politik“ beleuchtete kürzlich Benkos Verbindungen in die Politik sowie die Rolle von SPD-Kanzler Olaf Scholz beim Bauvorhaben „Elbtower“. Kurz vor Ende seiner Amtszeit als Hamburgs Bürgermeister 2018 präsentierte Scholz die Pläne für das Projekt.

Der Kaufvertrag für den Grund soll allerdings bereits zuvor zwischen der Stadt Hamburg und der Signa geschlossen worden sein. Benkos Unternehmen habe 122 Millionen Euro und damit 13 Millionen Euro weniger gezahlt, als zwei andere Bieter geboten hätten, wird berichtet.

Ein CDU- Bürgerschafts-Abgeordneter kommt zu Wort. Er bezeichnet die Vergabe als „Geheimverfahren". Zudem sei Benkos „schlechter Ruf" schon damals bekannt gewesen.

Ferner stellen die Reporter verwundert fest, dass der schillernde Aufsteiger Benko schon vor zehn Jahren wegen Korruption verurteilt worden sei. Sein politisches Netzwerk schien ihm jedoch alle Türen geöffnet zu haben.

Versicherer kritisieren geplante Immobilienverkäufe der Signa Prime. Handelsblatt

Gläubiger fürchten um ihr Geld

Investoren hätten also schon früher hellhörig werden können. Jetzt geht es um Milliarden. Bis Mitte Februar haben nach Recherchen der Textilwirtschaft 62 Signa-Töchter Insolvenzanträge gestellt. Die Verfahren beschäftigen in den drei Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz mittlerweile ein Dutzend Kanzleien.

Beim Insolvenzverwalter der Signa Holding GmbH in Wien sind laut Merkur.de bis Ende Januar Forderungen in Höhe von insgesamt gut 8,6 Milliarden Euro eingegangen. Allein bei der Signa Prime wurden Spiegel.de zufolge Forderungen in Höhe von rund 6,3 Milliarden Euro geltend gemacht.

Nun sind die Sanierungsverfahren gestartet. Allerdings laufen sie offensichtlich nicht nach Wunsch der Gläubiger. „Versicherer kritisieren geplante Immobilienverkäufe der Signa Prime“ titelte am vergangenen Wochenende das Handelsblatt. Laut dem Bericht fürchten die Unternehmen Nachteile aus dem überraschend verkündete Verkauf von Immobilien im Paket.

Dies führe dazu, dass „diese erheblich unter Wert verkauft werden, weil die Marktpreise derzeit extrem niedrig sind“, heißt es. Zudem wüssten potenzielle Käufer von der Notsituation und böten deshalb nur geringe Preise.

Den Gläubigern sind [..] eine Vielzahl von Umständen bekannt geworden, die eine akute Gefahr von erheblichen Nachteilen für Gläubiger […] erwarten lassen. Trend.at

Luxusimmobilien im Verkauf

Eine der Signa-Immobilien: Kaufhaus Tyrol in Innsbruck

(Bild: Hafelekar, CC BY 3.0)

Konkret geht es um den Verkauf der Signa Prime Assets GmbH. Diesem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Signa Prime Selection gehören laut Der Standard.de die „Kronjuwelen“ der Gruppe. Dazu zählen unter anderem das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, das Wiener Park Hyatt, drei Viertel am Goldenen Quartier und das Verfassungsgerichtshofs-Gebäude in der Wiener Renngasse.

Der schnelle Verkauf soll die Liquidität der Signa Prime sichern. Zudem möchte man so zumindest den Kern des Unternehmens erhalten, heißt es im Handelsblatt-Bericht. Die Gläubiger dagegen fürchten um ihr Geld.

Deshalb fordern nun einige Versicherer dem Nachrichtenportal Trend.at zufolge ein Ende der Eigenverwaltung der Gesellschaft. „Den Gläubigern sind seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Signa eine Vielzahl von Umständen bekannt geworden, die eine akute Gefahr von erheblichen Nachteilen für Gläubiger durch die Eigenverwaltung erwarten lassen“, wird aus einem Schreiben an das Handelsgericht Wien zitiert.

Bislang wird das Sanierungsverfahren der Signa Prime Selection in Eigenverwaltung abgewickelt. Dies ist in Österreich möglich, Dabei liegt die Geschäftsführung weiterhin in der Hand des Managements, das allerdings eng mit dem Sanierungsverwalter, in diesem Fall der Abel Rechtsanwälte GmbH, zusammenarbeiten muss.

Selbst bei einem vollständigen Ausfall der Investments erscheint derzeit weder die Risikotragfähigkeit der Unternehmen noch die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gefährdet. Bafin

Bafin bleibt gelassen

Unterdessen bleibt die deutsche Aufsicht weiterhin tiefenentspannt. Im Rahmen ihrer aufsichtlichen Tätigkeit beobachte und würdige die Bafin das Engagement der Versicherer gegenüber der Signa-Gruppe, äußert sich ein Sprecher gegenüber dem VersicherungsJournal.

„Selbst bei einem vollständigen Ausfall der Investments erscheint derzeit weder die Risikotragfähigkeit der Unternehmen noch die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gefährdet“, betont er.