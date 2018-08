Sieger und Verlierer der größten Nicht-Leben-Versicherer

9.8.2018 – Die 15 größten Nicht-Leben-Versicherer Europas verbuchten 2017 ein Prämienvolumen von 255 Milliarden Euro. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe hervor. Knapp die Hälfte der Summe entfällt auf die größten Vier in Europa: Allianz, Axa, Zurich und Generali. Die Spitze bei den Sachversicherern wird seit 2007 unverändert von der Allianz besetzt. Fünf Unternehmen konnten trotz schwerer Naturkatastrophen ihre Schaden-Kostenquote verbessern.

Die spanische Mapfre-Gruppe veröffentlichte wieder ihr Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen (PDF, 1,6 MB, englisch). Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2017.

Die Rangliste basiert nach Angaben des Versicherers auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften. Die Autoren der Studie wiesen sowohl das Ergebnis für alle Sparten, als auch für den Nicht-Leben- und den Leben-Bereich gesondert aus (VersicherungsJournal 7.8.2018).

Die 15 größten Versicherer verbuchten laut Mapfre-Report 2017 insgesamt ein Prämienvolumen von 579,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 0,8 Prozent. Der größte europäische Versicherer für den Berichtszeitraum war die französische Axa-Gruppe.

Kfz-Versicherung bescherte Wachstum

Wie bereits im Geschäftsjahr 2016 schnitt die Sparte Nicht-Leben besser ab als der Geschäftsbereich Leben, da sich die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr weiter erholte, so die Auswertung.

Die Gesellschaften profitierten hier von soliden Entwicklungen in Europa, USA, Kanada, Brasilien und Mexiko. Außerdem habe die Kfz-Versicherung zum Wachstum beigetragen, betonten die Autoren des Reports.

Im Nicht-Leben-Segment sammelten die 15 größten europäischen Konzerne Prämien in Höhe von 255,4 Milliarden Euro ein. Das entspricht einem Anstieg von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 25.7.2017).

Allianz behauptet Platz eins

Im Nicht-Leben-Segment hatte die Allianz SE wie bereits seit 2007 die Nase vorn. Das Prämienvolumen der Münchener betrug im vergangenen Jahr 52,26 Milliarden Euro. Es folgten Axa, Zurich und Generali. Auf das Konto dieser vier Gesellschaften gingen 46 Prozent des Prämienvolumens im Nicht-Leben-Bereich.

Der erste Platzwechsel im Ranking: Talanx setzte sich vor Mapfre auf Platz 5. Die Deutschen verzeichneten 2017 den größten Anstieg des Prämienvolumens. Haupttreiber war dabei die Schaden-Rückversicherung, die um 16,4 Prozent auf 10,71 Milliarden Euro zulegte (VersicherungsJournal 3.4.2018).

Die nächsten Konkurrenten tauschten ebenfalls die Plätze: Ergo setzte sich vor Aviva auf Platz sieben. Nur drei Versicherer meldeten einen Rückgang ihrer Prämien im Nicht-Leben-Segment: Axa, Zurich und RSA.

Die größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer 2017 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2016* 2017* Veränderung In Prozent 1 Allianz Deutschland 51,5 52,3 1,4 2 Axa Frankreich 35,5 35,0 -1,6 3 Zurich Schweiz 30,0 29,3 -2,4 4 Generali Italien 20,5 20,8 1,2 5 Talanx Deutschland 17,7 19,9 12,3 6 Mapfre Spanien 17,7 18,2 2,6 7 Ergo Deutschland 13,3 13,6 2,1 8 Aviva Vereinigtes Königreich 11,8 12,0 1,8 9 Covéa Frankreich 11,7 12,1 2,5 10 Groupama Frankreich 9,3 9,4 1,4 11 RSA Vereinigtes Königreich 8,8 8,7 -1,3 12 Unipol Italien 7,9 9,0 1,4 13 R+V Deutschland 7,2 7,7 7,2 14 Sampo Finnland 4,5 4,7 6,3 15 Crédit Agricole Assurances Frankreich 3,8 4,1 8,1

Negative Auswirkungen auf Ergebnisse

Naturkatastrophen, vor allem in Nordamerika und der Karibik, hatten erhebliche negative Auswirkungen auf die Ergebnisse der wichtigsten europäischen Versicherer. Dazu zählten die Hurrikane an der Ostküste der USA und der Karibik, Erdbeben in Mexiko sowie Waldbrände in Kalifornien.

Nach vorläufigen Schätzungen des Swiss Re Instituts belief sich der Versicherungsschaden durch die Hurrikane auf rund 92 Milliarden US-Dollar (etwa 79,4 Milliarden Euro). Die Waldbrände in Kalifornien kosteten die Versicherungswirtschaft fast 13 Milliarden Dollar (etwa 11,2 Milliarden Euro) und die Erdbeben in Mexiko geschätzt 1,2 Milliarden Dollar (circa eine Milliarde Euro) (VersicherungsJournal 11.4.2018).

Fünf der Top-Versicherer verbesserten ihre Schaden-Kostenquote

Die Analyse des Mapfre-Reports zeigt, dass die meisten Versicherer trotz teurer Versicherungsfälle ihre Schaden- Kostenquote unter 100 Prozent halten konnten. Fünf Gesellschaften verbesserten ihre Combined Ratio sogar, zehn weitere Unternehmen entwickelten sich dagegen ungünstig.

Auf über 100 Prozent verschlechtert hat sich die Schaden- Kostenquote bei der R+V (104,6 Prozent), der Zurich (100,9 Prozent) und der Talanx (100,4 Prozent). Fast alle europäischen Versicherer waren laut Mapfre-Report von den Auswirkungen der Naturkatastrophen betroffen. Ausnahmen bildeten nur Unipol, Sampo und Ergo. Die drei Unternehmen sind stark in ihren Heimatmärkten engagiert.

Combined Ratio 2017 der größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer Rang Versicherer Land 2016* 2017* Veränderung** 1 Allianz Deutschland 94,3 95,2 0,9 2 Axa Frankreich 96,4 96,3 -0,1 3 Zurich Schweiz 98,1 100,9 2,8 4 Generali Italien 92,3 92,8 0,5 5 Talanx Deutschland 95,7 100,4 4,7 6 Mapfre Spanien 97,4 98,1 0,7 7 Ergo Deutschland 97,0 97,5 0,5 8 Aviva Vereinigtes Königreich 100,1 96,6 -3,5 9 Covéa Frankreich 98,0 97,5 -0,5 10 Groupama Frankreich 100,3 98,9 -1,4 11 RSA Vereinigtes Königreich 94,2 94,0 -0,2 12 Unipol Italien 95,6 96,4 0,8 13 R+V Deutschland 99,0 104,6 5,6 14 Sampo Finnland 84,4 85,3 0,9 15 Crédit Agricole Assurances Frankreich 95,9 96,8 0,9

Höchststand bei der Allianz mit 1,11 Milliarden Euro

Einen neuen Höchststand mit 1,11 Milliarden Euro erreichten 2017 die versicherten Schäden der Allianz-Gruppe. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich aber nur um 0,9 Prozentpunkte auf 95,2 Prozent.

Die Axa kosteten die Naturkatastrophen insgesamt 80 Millionen Euro. Dennoch verbesserte sie ihre Quote auf 96,3 Prozent.

Die Talanx-Gruppe musste Einbußen von 1,62 Milliarden Euro verkraften. Die Schaden- und Kostenquote verschlechterte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 100,4 Prozent.