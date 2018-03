Selbstständige: grenzenlose Regulierung oder Freiheit?

19.3.2018 – Im Bundestag wurde auf Antrag der Linksfraktion über die etwa 4,2 Millionen Selbstständigen im Land debattiert. Dabei prallten die Meinungen aufeinander: grenzenlose Regulierung und soziale Absicherung (Linksfraktion) oder maximale Eigenverantwortung, die die FDP propagiert. Sprecher der Koalitionsfraktionen bemühten sich, die vereinbarte Linie zu halten, auch wenn die SPD deutlich machte, was alles noch wünschenswert gewesen wäre.

WERBUNG

Der Deutsche Bundestag nimmt mit der Regierungsbildung jetzt Fahrt auf: Die Opposition nutzt die Chance, Themenfelder frühzeitig zu besetzen, die CDU/CSU und SPD auch im Koalitionsvertrag fixiert haben.

Auf Antrag der Linksfraktion wurde Ende vergangener Woche im Parlament über die etwa 4,2 Millionen Selbstständigen im Land debattiert.

Antrag für den Papierkorb

Inhaltlich vorankommen wird man wohl nur in den Ausschusssitzungen und in den Fachgesprächen der Koalitionspartner, denn in der auf 38 Minuten angesetzten Bundestagsdebatte mit acht Rednern konnte das komplexe Thema nur grob angerissen werden.

Letztlich wird der Antrag der Linksfraktion (Bundestagsdrucksache 19/1034, PDF, 159 KB) im Papierkorb landen. Denkbar ist aber auch noch eine öffentliche Anhörung zur Lage der Selbstständigen.

Die linke Sozialpolitikerin Dr. Petra Sitte sagte laut Sitzungsprotokoll, der Antrag ziele insbesondere auf die etwa zwei Millionen Soloselbstständigen ab, von denen etwa 30 Prozent über ein Nettoeinkommen von weniger als 1.100 Euro im Monat verfügten.

Bei den zentralen Anliegen – bezahlbare Krankenversicherungs-Beiträge und verpflichtende Altersvorsorge – waren die Parteien gar nicht einmal so weit auseinander. Die Union pocht allerdings darauf, dass es neben der gesetzlichen Rentenversicherung Alternativen geben muss, was SPD-Sozialexperte Ralf Kapschack auch gerne anders gesehen hätte.

CDU: Blick für Lage der Selbstständigen genauer schärfen

Die CDU-Politikerin Jana Schimke räumte zwar ein, dass 30 Prozent der Soloselbstständigen nur über ein monatliches Einkommen von 1.100 Euro verfügen können. Man müsse aber auch den Vermögenshintergrund in den Blick nehmen.

So hätten etwa 63 Prozent der Soloselbstständigen Vermögen in Form von Immobilien und 16 Prozent verfügten über ein Anlagevermögen über mindestens 100.000 Euro. Und wenn man das Haushaltseinkommen dieser Gruppe betrachte, dann liege dieses etwa bei 3.100 Euro, da viele in einer Partnerschaft leben würden.

Schimke verwies auf den Koalitionsvertrag, nach dem Selbstständige, die außerhalb von obligatorischen Berufswerken stehen, eine Vorsorgepflicht – keine reine gesetzliche Rentenversicherungs-Pflicht – haben werden. Zudem werde man die (künstliche) Bemessungsgrenze bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nahezu halbieren.

Wir nehmen uns die Freiheit, den Fokus zuerst auf ein abbezahltes Eigenheim zu setzen. Alexander Müller, FDP

SPD: Die gesetzliche Rentenversicherung bietet viele Vorteile

Der SPD-Politiker Kapschack hätte sich eine Pflichtversicherung der Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung gewünscht. Diese biete viele Vorteile: so bei der Erwerbsminderung, der Hinterbliebenen-Versorgung und dem Zugang zu Rehabilitations-Leistungen. Auch sollte man nach Ansicht der SPD den Selbstständigen den Zugang zur Arbeitslosen-Versicherung erleichtern.

Die FDP hält nichts von Gängeleien. Ihr Abgeordneter Alexander Müller sagte eingangs seines Statements: „Liebe Linksfraktion, ich bin eines der hilfsbedürftigen Opfer, an die sich ihr Antrag richtet.“

Er habe 30 Jahre als Soloselbstständiger in der IT-Branche gearbeitet. „Unser durchschnittlicher Stundensatz beträgt 83 Euro, und nur vier Prozent von uns haben Stundensätze unter 50 Euro.“ Soloselbstständige würden eigenverantwortlich mit ihrer Altersvorsorge umgehen, sagte Müller. „Wir nehmen uns die Freiheit, den Fokus zuerst auf ein abbezahltes Eigenheim zu setzen.“