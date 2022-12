Selbst schuld, wenn der gestreichelte Hund zubeißt?

22.12.2022 – Die bloße Hinwendung zu einem Hund begründet in der Regel kein Mitverschulden, wenn dieser plötzlich zubeißt. Das gilt zumindest dann, wenn man das Tier schon geraume Zeit kennt und es bislang kein aggressives Verhalten gezeigt hat – so das Landgericht Frankenthal in einem Urteil vom 4. November 2022 (9 O 42/21).

Die Klägerin hatte eine Freundin besucht, mit der sie gemeinsam in der Küche saß. Mit von der Partie war der Rottweiler-Rüde des Bruders der Freundin. Der Hund war der Besucherin seit längerer Zeit vertraut. Sie hatte mit ihm gespielt und gekuschelt und ihn regelmäßig gestreichelt.

Nach Hundebiss mehrere Wochen arbeitsunfähig

Rottweiler (Bild: Alexas Fotos, Pixabay-License)

Letzteres wollte die Frau auch dieses Mal machen. Doch als sie sich zu dem Rottweiler herunterbeugte, um ihn am Kopf zu streicheln, schnappte er unvermittelt nach ihr und biss ihr ins linke Ohr.

Die dabei verursachte Wunde musste mit zahlreichen Stichen genäht werden.

Die Verletzte war infolge des Zwischenfalls mehr als eine Woche arbeitsunfähig. Bei Druck- und Kälteeinwirkung leidet sie noch immer unter Schmerzen.

Der von ihr als Halter des Tieres verklagte Bruder ihrer Freundin warf der Klägerin vor, den Zwischenfall durch ihr Verhalten erheblich mitverschuldet zu haben. Denn dadurch, dass sie sich zu ihm hinuntergebeugt habe, habe sich der Hund gestört gefühlt. Das aber hätte die Frau einkalkulieren müssen.

Verschuldensunabhängige Haftung

Dieser Argumentation schloss sich das Frankenthaler Landgericht nicht an. Es verurteilte den Tierhalter dazu, dem Opfer ein Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro zu zahlen.

Nach Ansicht des Gerichts kann die bloße Hinwendung zu einem Tier, etwa durch Streicheln, kein Mitverschulden begründen. Das gelte zumindest dann, wenn man das Tier schon eine geraume Zeit kenne und es bisher kein aggressives Verhalten gezeigt habe.

Unabhängig davon hafte ein Tierhalter gemäß § 833 BGB auch dann, wenn ihm kein Fehlverhalten vorgeworfen werden könne. Denn die Haftung für ein Haustier, welches nicht zur Berufsausübung gehalten werde, setze kein Verschulden voraus. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.