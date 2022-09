Selbst schuld: Eingeklemmt zwischen Baumstämmen

27.9.2022 – Wer einen Holzpolter besteigt und sich dabei verletzt, handelt auf eigene Gefahr. Er hat daher keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld gegenüber dem Besitzer des Polters. Dies entschied das Oberlandesgericht Zweibrücken in einem Beschluss vom 8. September 2022 (1 U 258/21).

Der Kläger war mit seinem Hund in einem einer Gemeinde gehörenden Wald spazieren gegangen. Dabei war der Vierbeiner auf einen direkt am Wegesrand liegenden, aus mehreren übereinander gestapelten Baumstämmen bestehenden Holzpolter geklettert.

Weil der Hund angeleint war, verfing sich seine Leine zwischen den Stämmen. Er konnte daher nicht mehr von dem Holzstapel klettern. Um sein Tier zu befreien, bestieg sein Halter den Polter. Dabei kam einer der Stämme ins Rollen mit der Folge, dass der Mann eingeklemmt wurde.

Gemeinde für Unfall verantwortlich?

Für seine dabei erlittenen erheblichen Verletzungen hielt der Verunglückte die Gemeinde für verantwortlich. Diese habe den Holzpolter nicht ausreichend gesichert. Er verklagte sie daher darauf, ihm Schadenersatz sowie ein Schmerzensgeld zu zahlen.

Ohne Erfolg: Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Zweibrücken hielt die Klage des Mannes für unbegründet. Dem schloss sich das vom Hundehalter in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt an.

Kläger hat sich Verletzung selbst zuzuschreiben

Nach Ansicht der Richter handelt es sich bei einem Holzpolter zwar um keine natürliche Gefahr, vor der ein Waldbesitzer Spaziergänger nur in Ausnahmefällen warnen und schützen muss. Das bedeute aber nur, dass er dafür sorgen müsse, dass ein Abrollen und Rutschen der Holzstämme bei natürlichen Einwirkungen wie Wind und Wasser ausgeschlossen sei.

Für Gefahren, die durch Menschen entstehen, zum Beispiel weil diese einen Polter besteigen, hafte ein Waldbesitzer hingegen nicht. „Denn der Verkehrssicherungs-Pflichtige kann regelmäßig darauf vertrauen, dass sich der Waldbenutzer umsichtig und vorsichtig verhält, das heißt offenkundige Risiken, wie sie sich aus dem Besteigen eines Holzstapels ergeben, meidet“, so das Gericht.

Besondere Sicherungsmaßnahmen seien folglich nur dann geboten, wenn sich ein Holzstapel in der Nähe von Spiel- oder Grillplätzen oder auch Waldkindergärten befinde. Der Kläger habe sich seine Verletzung und deren Folgen daher selbst zuzuschreiben.