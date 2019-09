Sechs Trends von der Insuretech Connect

30.9.2019 – Nach den Beobachtungen von Gastautor Dr. Robin Kiera bestimmten sechs Trends die weltweit größte Versicherungskonferenz, unter anderem: Insurtechs sind kein Hype mehr, sondern Normalität; zur Kundengewinnung besinnt man sich wieder auf Agenten und Makler; und nach den Sachversicherungen rücken jetzt Lebens-Policen in den Fokus.

Die Insuretech Connect (ITC) sprengte dieses Jahr alle vergangen Rekorde. Über 7.000 Versicherungsexperten aus der ganzen Welt kamen vom 23. bis 25. September in Las Vegas zusammen, um neue Use Cases zu sehen, Best Practices auszutauschen und in hunderttausenden Meetings Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen.

Als offizieller Partner der ITC war Digitalscouting auch vor Ort. Wir sahen sechs Trends für 2020.

Robin Kiera mit Digitalscouting-Team (Bild: Kiera)

Der Hype ist vorbei – Insurtech ist die neue Normalität

Bei fast allen Gesprächen, Präsentationen und Panels auf der Insuretech Connect 2019, der größten und wichtigsten Konferenz der Versicherungswirtschaft weltweit, war eine gewisse Ernüchterung zu spüren. Die aufregende Begeisterung bei Präsentationen neuer Chatbots, Antragsstrecken oder Schadenprozessen ist schnöder Normalität gewichen.

Inzwischen gibt es eine Fülle an Anwendungsfällen, erfolgreicher Kooperationen zwischen Start-Ups und Versicherern und Akteure mit beeindruckendem Wachstum.

Das sind gute Nachrichten für die Versicherungswirtschaft. Galt es vor zwei oder drei Jahren noch als risikoreich, neue und wenig erprobte Technologien und Geschäftsmodelle auszuprobieren, ist es – bis auf jene Akteure im Tiefschlaf – der neue Standard. Kein Wunder, dass nun auch große Dienstleister wie IBM, Salesforce und Deloitte sich bei der ITC die Klinke in die Hand gaben.

Kapitulation vor der Kundengewinnung

„Viele wollen nicht mehr Lemonade sein, sondern der Lemonadenstand“, beschrieb ein nicht genannt werden wollender CEO in einem Hintergrundgespräch einen wichtigen Trend: Der Wandel vieler Geschäftsmodelle vom B2C zum B2B(2C).

Schon in den letzten zwölf bis 18 Monaten war zu beobachten gewesen, dass nicht wenige Insurtech-Start-Ups ihr Geschäftsmodell änderten, weg vom direkten Distributor und Disruptor hin zum Dienstleister und Enabler.

Allerdings stimmen nun auch größere Makler, Beratungsunternehmen und auch Rückversicherer in den Chor mit ein und arbeiten offen oder verdeckt an Technologien oder Vertriebslösungen für alteingesessene Versicherer oder Drittanbieter.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die alteingesessenen Versicherer nun selbstzufrieden zurücklehnen könnten. Es gibt noch immer genug Teilnehmer am Markt, die daran arbeiten, Kunden günstiger als üblich zu gewinnen oder die Schaden-Kosten-Quote durch Technologie deutlich zu senken. Findet auch nur ein Akteur einen skalierbaren Weg und trifft auf unvorbereitete Versicherer, wäre es wieder da: Das Gespenst der Disruption.

Lebens- statt Sachversicherung

Vor kurzem stellte Frank Genheimer beim „Insurance Innovation Day“ in Wien (VersicherungsJournal 20.9.2019) die Frage „Nichts Neues in Leben?“ und warf die Frage auf, warum wir bisher viele digitale Geschäftsmodelle im Sachversicherungs-Bereich gesehen haben, aber nur wenige bei Leben. Dies scheint sich mit der ITC2019 geändert zu haben.

Es wurde nicht nur auf den unzähligen Bühnen viel über Lebensversicherung gesprochen, sondern mit Ladder, Life.io und Atidot gibt es immer mehr reifere Umsetzungen. Neben neuen Antragsstrecken und Kampagnentools für Lebensversicherungs-Portfolien sprachen viel Teilnehmer hinter den Kulissen auch von der Entwicklung neuer Lebensversicherungs-Produkte.

Es kann davon ausgegangen werden, dass wir innerhalb der nächsten zwölf bis 14 Monate noch einiges hören werden.

Fast niemand spricht mehr vom Tod des persönlichen Vertriebs durch Makler oder die Ausschließlichkeits-Organisation.

Agenturisten und Makler sind (doch) nicht tot

Sowohl Start-Ups als auch mehrere Versicherer berichteten, dass sie ihre Vertriebswege reevaluieren. Das Ergebnis: fast niemand spricht mehr vom Tod des persönlichen Vertriebs durch Makler oder die Ausschließlichkeits-Organisation (AO), sondern viele versuchen nun über diese Wege verstärkt ihre Produkte abzusetzen.

Allerdings waren sich viele Gesprächspartner darin einig, dass sowohl in der AO als auch im Maklerbereich – unabhängig in welchem Land – nur diejenigen überleben würden, die sich auf schwer digitalisierbare Geschäftsbereiche oder bestimmte Kundensegmente spezialisieren würden.

Auch unterstrichen viele, dass es zur Überlebensstrategie eines Versicherungsverkäufers gehören muss, sich in seiner Region als persönliche Marke – vor allem durch den Einsatz von Social Media – zu etablieren. Vier Makler, mit denen ich sprach, hatten mit dieser Methode es zu einem Umsatz ihres Maklerbüros von über 100 Millionen US-Dollar gebracht.

Assistenzsysteme zur Kundenbindung

Sowohl Versicherer aus den USA als auch Insurtechs aus dem Nahen Osten zeigten spannende Ansätze, wie sie sich über digitale Assistenzsysteme im täglichen Leben ihrer Kunden etablieren und auch zur Neukundengewinnung nutzen.

Der Trend zu Assistenzsystemen ist ja nicht nur bei den großen Technologiegiganten wie Amazon (Alexa), Google und Apples Siri, sondern auch vermehrt in anderen Industrien – etwa Wellness, Fitness und Gesundheit – zu beobachten. Hierauf setzen nun auch erste Versicherer. Dies ist nur konsequent, wenn man den Kontakt zum Kunden nicht verlieren möchte.

Besonders smart waren Ansätze, die sich einen kleinen Anwendungsfall im Leben eines Kunden nahmen, der noch nicht gut von den großen Technologiekonzernen abgedeckt wird und wo ihre Versicherungsexpertise gefragt war.

Da die Ansprüche von Kunden an digitale Produkte immer höher werden, werden es wohl nur wenige Assistenten auf den Homescreen der Kunden schaffen. Wer hier jetzt nicht mitzieht, kann dies in einigen Jahren bereuen.

Es waren sich fast alle einig, dass die Zeit des Vertriebsmanagers, der den Tag im Auto verbringt und am Tag drei bis vier Termine durchführt, viel zu kostspielig und wenig wirkungsvoll ist.

Attention Hacking

Hinter den Kulissen diskutierten Vertriebsvorstände, Bereichsleiter und Marketing-Verantwortliche häufig, wie man als Versicherer Attention Hacking und Influencer im B2B-, aber auch B2C-Bereich nutzen könne.

Besonders spannend war der Ansatz, wie der strategische Einsatz von neuer Technologie, Social Media, Videos und Whatsapp die Betreuung von Vertrieblern – trotzt DSGVO – durch die Gesellschaften optimieren kann.

Es waren sich fast alle einig, dass die Zeit des Vertriebsmanagers, der den Tag im Auto verbringt und am Tag drei bis vier Termine durchführt, viel zu kostspielig und wenig wirkungsvoll ist. Der Einsatz von Attention Hacking hat in einigen Häusern zur Reduktion von Reisekosten bis zu 75 Prozent und der Personalkosten von 25 Prozent sowie Umsatzsteigerungen geführt.

Diskussionsrunde, unter anderem mit Carsten Maschmeyer (3. von links, Bild: Kiera)

Einige Teilnehmer aus Deutschland

Die Insuretech Connect ist nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste Konferenz der internationalen Versicherungswirtschaft. Aus Europa schienen einige große Namen zu fehlen oder ihre Präsenz deutlich reduziert zu haben. Munich Re, Swiss Re, Scor, Axa und Allianz waren allerdings da.

Es war auffällig, diesmal auch eine Reihe kleinere Akteure wie etwa die Lebensversicherung von 1871 a.G. München oder Großmakler wie die Funk-Gruppe dort zu sehen. Carsten Maschmeyer, inzwischen ein Zentrum der internationalen Insurtech und Insurance Gemeinschaft, war ebenfalls mit einem Team präsent und war Teil des vielleicht am besten besuchten Panels der Konferenz.