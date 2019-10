Sechs-Punkte-Programm gegen Cyberrisiken

28.10.2019 – Der Cyberversicherung hat noch einige Hürden auf dem Weg zum „Massenprodukt“ vor sich, etwa fehlende Erfahrungswerte und schwierige Bewertbarkeit des Risikos, sagt Insurance Europe. Der Branchenverband plädiert unter anderem für ein Zusammenwirken von öffentlichem und privatem Sektor und wünscht sich Zugriff auf Daten aus Cyberzwischenfällen. Voreilige Produktstandardisierung oder eine Pflicht-Cyberversicherung hält er nicht für den richtigen Weg.

WERBUNG

Schätzungen zufolge entfallen auf Europa zehn Prozent des globalen Cyberversicherungs-Marktes, stellt der europäische Branchenverband Insurance Europe in einer jüngst veröffentlichten Publikation fest.

Der genaue Wert sei allerdings schwer einzuschätzen, da sich die meisten Daten nur auf selbstständige, also nicht in „klassische“ Versicherungen integrierte, Cyberdeckungen bezögen; oder auf größere Unternehmen, bei denen die Durchdringung tendenziell größer sei.

Tatsächlich hänge der Markt in der EU derzeit hauptschlich von der Nachfrage großer Unternehmen ab, zu einem geringeren Grad von jener bei kleinen und mittleren Unternehmen. Das Privatkundengeschäft wachse zwar, in den meisten EU-Staaten halte es sich aber in engen Grenzen.

Hürden auf dem Weg zum „Mainstream“-Produkt

Um zu einem „Mainstream“-Produkt werden zu können, müssten erst noch einige Steine aus dem Weg geräumt werden. Eine der Hürden sei, dass Cyberrisiken schwer zu quantifizieren und zu bewerten seien. Bestimmende Faktoren dabei:

eine nur sehr geringe Menge an historischen Daten, die für die Modellierung von Versicherungen zur Verfügung stehen;

Ungewissheit über das Schadenpotenzial in der Zukunft vor dem Hintergrund sich ändernder Risiko- und auch Rechtslagen,

potenziell weitreichende Folgen bei Zwischenfällen mit weit verbreiteten Betriebssystemen und

eine Zunahme immaterieller Schäden.

Dennoch habe die Cyberversicherung „großes Potenzial“, Europas „Cyber-Widerstandsfähigkeit“ zu erhöhen. Insurance Europe schreibt der Branche eine „Schlüsselrolle“ dabei zu, Betroffene und öffentliche Institutionen in dieser Hinsicht zu unterstützen – und formuliert dazu vier „Dos“ und zwei „Don’ts“.

Bewusstseinsbildung fördern

Punkt eins: die Bewusstseinsbildung vorantreiben. Unternehmen aller Größen seien vom Cyberrisiko betroffen, viele seien sich dessen aber nicht bewusst oder kämpften noch damit, ihre Risikoanfälligkeit zu verringern.

Versicherer und politische Entscheidungsträger „sollten zusammenarbeiten, um die Entwicklung einer Cyberrisiko-Kultur unter Bürgern, Unternehmen und Behörden und die Bildung eines Rahmens für digitale Sicherheit für Kleinstunternehmen und KMUs zu beschleunigen“.

Private-public partnership bei großen Risiken

Punkt zwei: Öffentliche Hand und privater Sektor müssen kooperieren, um Lösungen für große und komplexe Risiken zu schaffen.

Das könne von der Simulation von Cyberangriffen bis zum Management großer Gefahrenpotenziale reichen. Zumal bestimmte Risiken für die Versicherungswirtschaft allein zu groß seien und Lösungen erfordern könnten, die den Staat einbeziehen.

Zwischenstaatlich kooperieren und Labels schaffen

Punkt drei: Da Cybergefahren vor politischen Grenzen nicht Halt machen, legt Insurance Europe den Staaten nahe, sich nachrichtendienstlich zu koordinieren und bei der Identifikation von Angriffsquellen zu kooperieren.

Weitere Empfehlungen: den rechtlichen Rahmen für die Strafverfolgung prüfen, in europäische cybertechnologische „Exzellenz“ investieren, Zertifizierungen und Labels für „cybersichere“ Produkte und Dienstleistungen entwickeln.

Wertvolle Erkenntnisse aus Zwischenfällen nutzen

Viertens: Diverse Vorschriften verpflichten Unternehmen, Cyberzwischenfälle zu melden. Insurance Europe sieht in den sich so ansammelnden Daten eine Möglichkeit, das Wissen über Cyberrisiken zu verbessern und damit dem Erfahrungsdefizit – siehe oben – entgegenzuwirken.

Der Verband meldet in seinem Papier deshalb den Wunsch an, mit der Politik darüber zu sprechen, wie der Versicherungssektor für Zwecke des Underwritings auf die relevanten – und anonymisierten – Daten zugreifen könnte.

Keine (voreilige) Standardisierung

Von den zwei „Don’ts“ betrifft eines die Standardisierung von Policen. Das, so Insurance Europe, würde hier zurzeit nicht funktionieren. Angesichts der sich schnell wandelnden Risikolandschaft wären standardisierte Lösungen rasch veraltet, meint der Verband.

Voreilige Standardisierung würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein falscher, ein zu weit gehender oder ein zu kurz greifender Schutz eingekauft wird. Und, so Insurance Europe, Versicherer brauchen die Flexibilität, auf die Kunden zugeschnittene Produkte herzustellen.

Pflichtversicherung wäre „kontraproduktiv“

Wovon der Verband zweitens abrät, ist eine Einführung der Cyberversicherung als Pflichtversicherung. Im Allgemeinen sei das für neue Risiken nicht der richtige Weg. Im noch jungen Cyberversicherungsmarkt sei die Durchdringung so gering, dass ein „Anstieg auf 100 Prozent“ die Kapazität der (Rück-) Versicherer überstrapazieren würde.

Gegen eine Pflichtversicherung spreche auch, dass Cyberrisiken sehr unterschiedlich seien und es an Erfahrungswerten zu Schadenfrequenz und -ausmaß fehle. Eine Pflichtversicherung könnte außerdem die Bemühungen zur Schadenprävention bremsen. Negative Effekte wären überdies für die Prämienhöhe zu erwarten.

Und: Widerstandsfähigkeit gegen Cyberrisiken aufzubauen, „ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft und kann nicht durch die Verwendung einer Pflichtversicherung ersetzt werden“.

Zum Herunterladen

Das vollständige Papier „Insurers’ role in EU cyber resilience“ (englisch) kann als PDF-Dokument (5,18 MB) von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.

Ebenfalls als PDF-Dokument abrufbar ist dort eine Liste mit Beispielen von Cyberinitiativen nationaler Versicherungsverbände (1,1 MB).