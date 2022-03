Sechs neue Unternehmensratings: Ein Anbieter ist Klassenbester

22.3.2022 – Die Debeka Allgemeine erhielt im Unternehmensrating der Ratingagentur Assekurata erneut insgesamt und in allen Teilkategorien jeweils die Bestnote. Beim Krankenversicherer blieb es bei der Bestnote im Gesamturteil. Der Lebensversicherer schnitt erneut mit „gut“ ab bei sich verschlechternden Wachstumsaussichten. Die Allianz Private Kranken und die Hallesche wurden erneut mit „sehr gut“ beurteilt, wobei sich die Wachstumsperspektive der Halleschen verbessert hat. Die gleiche Note gab es auch für die Alte Leipziger Leben.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH analysiert in ihren Unternehmensratings vier sogenannte Teilqualitäten: Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum/ Attraktivität am Markt. Bei Krankenversicherern kommt als fünfte Kategorie die Beitragsstabilität hinzu.

Diese Kategorien werden unterschiedlich gewichtet und zu einer Gesamtnote zusammengezogen. Bei den zuletzt veröffentlichten Unternehmensratings blieben alle Gesamtnoten unverändert.

Debeka Allgemeine erreicht die Bestnote in allen Kategorien

Der Schaden- und Unfallversicherer Debeka Allgemeine Versicherung AG schloss nun schon im fünften Jahr hintereinander mit „exzellent“ und damit einem Spitzenplatz in allen Bereichen ab (VersicherungsJournal Archiv). Im Bericht hervorgehoben werden unter anderem wieder die dauerhaft sehr hohen Sicherheitsmittel und das anhaltend hervorragende Ertragsniveau.

Beispielsweise fiel die Bruttoüberschussquote im Jahr 2020 mit 22,3 Prozent deutlich markt-überdurchschnittlich aus (Markt: 7,6 Prozent). Die durchgeführte Kundenbefragung ergab ein außerordentlich hohes Zufriedenheitsniveau. Fast 90 Prozent waren mit der Schadenregulierung vollkommen oder sehr zufrieden. Die Beiträge wuchsen erneut stärker als der Marktdurchschnitt.

Debeka Kranken bleibt exzellent

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. sicherte sich gleichfalls erneut (Archiv) die beste Gesamtnote. Die komfortable Sicherheitssituation zeigt sich in der aufsichtsrechtlichen SCR-Quote von 413 Prozent. Als besonderes Qualitätsmerkmal hebt der Bericht die Tarifpolitik hervor. Der Verein bietet jeweils nur ein Tarifwerk in der Vollversicherung für Beihilfe- und Normalversicherte an.

Beim Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. haben sich binnen Jahresfrist die Wachstumsaussichten verschlechtert. In dieser Kategorie sank die Bewertung von „sehr gut“ auf „gut“. Begründet wird dies mit den bergab gegangenen Kennzahlen in der Wachstumsnachhaltigkeit. Insbesondere die Stornoquote hat sich deutlich erhöht. Insgesamt schnitt der Verein mit „gut“ ab.

Allianz Private Kranken und Hallesche mit der Bestnote in drei Kategorien

Mit dem erneut bestätigten „sehr gut“ (4.3.2021) wurden die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) und die Hallesche Krankenversicherung a.G. unverändert eine Stufe schlechter als die Debeka Kranken beurteilt. Beide erhielten immerhin in jeweils drei Teilkategorien das begehrte „exzellent“.

Die APKV verteidigte die im vorletzten Jahr erworbene Bestnote bei der „Kundenorientierung“ (16.4.2020). Die „Beitragsstabilität“ wird mit 35 Prozent am höchsten gewichtet. Hier blieb es beim „sehr gut“ und damit gleichfalls in der Gesamtnote. Für 2022 ist nach Unternehmensangaben eine Gesamtanpassung der Beiträge von rund 2,5 Prozent geplant.

Im Vergleich zur Vorjahresbeurteilung gab es bei der Halleschen eine Veränderung. Sie wurde in der Kategorie „Wachstum“ von „gut“ auf „sehr gut“ hochgestuft. Maßgeblich dafür ist die anhaltend positive Entwicklung in der Ergänzungsversicherung. Hier lag das Plus im Beobachtungszeitraum bei 8,7 Prozent. Der Marktdurchschnitt betrug 2,0 Prozent.

Als Leipziger Leben unverändert „sehr gut“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bestätigte erneut vollumfänglich das Vorjahresgesamturteil „sehr gut“ (4.3.2021). Unter anderem durch die kontinuierliche Stärkung des Eigenkapitals in den Jahren 2016 bis 2020 ist die Sicherheitslage weiterhin „exzellent“. Mit einer Eigenkapitalquote Ende 2020 von 4,2 Prozent wurde das Branchenmittel von 2,3 Prozent klar übertroffen.

Ein weiteres „exzellent“ vergab Assekurata in der Kategorie „Wachstum“. Die hohe Attraktivität der Produktpalette spiegele sich in den Wachstumszahlen wider. So legte das Unternehmen bei den gebuchten Bruttoprämien um durchschnittlich 3,4 Prozent zu. Branchenweit wurden 2,7 Prozent erzielt.