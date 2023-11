Sechs drohende Großrisiken auf ihre Versicherbarkeit hin geprüft

27.11.2023 – Besonders der Klimawandel und das Risiko von Nahrungs- und Wasserknappheit, aber auch Cybergefahren für kritische Infrastruktur stellen sich in mehreren Punkten hinsichtlich ihrer Versicherbarkeit als problematisch dar. Das hält ein neuer Bericht der Geneva Association fest. Zwischen der „theoretischen Analyse“ und der Wahrnehmung der Kunden in Bezug auf solche Zweifel bestehen durchaus Parallelen. Breites Interesse gibt es offenbar an Risikoservices jenseits der klassischen Deckung wie Prävention und Assistance.

Gesellschaft und Wirtschaft sind mit einer „Risikotransformation“ konfrontiert, die sich in den Großereignissen der letzten paar Jahre zeige. Das schreibt The Geneva Association, ein globaler Verband von CEOs von Versicherungs- und Rückversicherungs-Unternehmen, in ihrem eben veröffentlichten Bericht „The Value of Insurance in a Changing Risk Landscape“.

Ein Test für die Versicherungswirtschaft

Die Welt habe in den letzten paar Jahren erhebliche Turbulenzen erlebt. Mit Pandemie, Ukraine-Krieg und wirtschaftlicher Abkühlung in schneller Abfolge seien die Zerbrechlichkeit der Weltordnung und die Gefahren einer immer stärkeren Vernetzung deutlich geworden.

Die neue Risikolandschaft, mit geopolitischen Umbrüchen, Klima- und Cyberrisiken, sei ein Test für die Kapazität der Versicherer, finanzielle Verluste zu absorbieren. Versicherer müssten sich der möglichen Herausforderungen für ihr „traditionelles Wertversprechen des Risikotransfers“ bewusst sein.

„Diese Diskussion hat angesichts einer größer werdenden Lücke zwischen den Erwartungen der Stakeholder an die Branche und dem (technisch) Möglichen an Momentum gewonnen.“

Versicherbarkeit von sechs Risiken, anhand von neun Kriterien

Vor diesem Hintergrund geht der Bericht im Speziellen auf die Versicherbarkeit drohender oder an Bedeutung gewinnender Risiken ein:

Klimawandel,

Nahrungsmittel- und Wasserknappheit,

Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur,

Reputationsverlust,

soziopolitische Instabilität sowie

allgemeine Cyberrisiken wie Datenlecks und Ransomware.

Für jedes dieser sechs Risiken werden neun Kriterien anhand eines „Ampelfarbensystems“ auf allfällige Hürden der Versicherbarkeit hin bewertet – Rot für hochproblematisch, Gelb für potenziell problematisch, Grün für unproblematisch.

Am problematischsten: Klima, Nahrungs- und Wasserknappheit

Die meisten „Rot“-Markierungen weisen Klimawandel sowie Nahrungsmittel- und Wasserknappheit auf, und zwar jeweils vier und jeweils in denselben Kriterien: Zufälligkeit und Unabhängigkeit eines Schadeneintritts, maximal möglicher Verlust, durchschnittlicher Verlust pro Ereignis und Deckungslimits.

Auf drei rote Markierungen bringen es Cyberattacken auf kritische Infrastruktur, nämlich in den Kriterien Zufälligkeit und Unabhängigkeit eines Schadeneintritts, maximal möglicher Verlust und Deckungslimits.

Das meiste „Grün“ – in fünf der neun Kriterien – weist demgegenüber das allgemeine Cyberrisiko auf. Hier gibt es nur im Kriterium „Zufälligkeit und Unabhängigkeit“ des Schadeneintritts rot.

Was alle sechs Risikobereiche gemeinsam haben: Das Kriterium „Versicherungsprämien“ steht bei allen auf gelb.

Versicherbarkeit stimmt auch viele Kunden nachdenklich

Dass die Frage der Versicherbarkeit auch Kunden zu denken gibt, zeige eine Umfrage, die im Auftrag der Geneva Association durchgeführt wurde. Für diese wurden im zweiten Quartal 2023 in sechs Ländern – USA, China, Japan, UK, Frankreich und Deutschland – rund 1.000 Personen befragt. Davon waren 90 Prozent Endkunden und zehn Prozent Geschäftskunden mit bis zu 250 Beschäftigten.

Diese Sorge beziehe sich insbesondere auf Naturkatastrophen, Langlebigkeit, Cyber und Unternehmenshaftung. Mehr als 50 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie erwarten, dass es schwieriger oder überhaupt unmöglich wird, hier Versicherungsschutz zu bekommen.

„Unsere theoretische Analyse zeigte, dass Klima- und Cyberrisiken im Besonderen größere Hürden für die Versicherbarkeit darstellen“, sagt Kai-Uwe Schanz, Direktor Sozioökonomische Resilienz bei der Geneva Association und Autor des Berichts. „Interessanterweise waren das auch zwei der Top-Risiken, die Kunden genannt haben, wenn es um Bedenken rund um die Nichtverfügbarkeit und Unleistbarkeit von Versicherung geht.“

Interesse an Risiko-„Add-ons“ und an persönlichem Kontakt

Erfreulich sei indes, dass die Antworten ein beachtliches Interesse an zusätzlichen Risikodienstleistungen erkennen lassen, „wie etwa Vorhersage- und Präventionsservices“, so Schanz.

„Zusätzliche Risikodienstleistungen“ jenseits der klassischen Schadendeckung werden laut den Ergebnissen von 30 bis 50 Prozent genutzt, Interesse äußern aber 80 Prozent. Für Geneva Association ist dies ein Hinweis ein beträchtliches Potenzial, gerade mit Blick auf Prävention und Assistance.

Für Schanz deutet dieses Interesse auf eine „klare Chance für Versicherer hin, ihre Angebote zu erweitern.

Die Publikation „The Value of Insurance in a Changing Risk Landscape“ kann von der Website der Geneva Association heruntergeladen werden.