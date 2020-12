SDK: „Wir werden als neutraler Berater wahrgenommen“

11.12.2020 – Um die Kundenbindung zu erhöhen und neue Zielgruppen anzusprechen, wird das Gesundheitsmanagement für die privaten Krankenversicherer wichtiger. Langfristig haben die Gesellschaften dabei auch die Reduzierung ihrer Kosten im Blick. Einblicke auf die Entwicklung dieses strategischen Bereichs gab die SDK auf einem Webinar.

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) zog am Donnerstag auf einer digitalen Veranstaltung ein Zwischenfazit zum „Gesundheitsmanagement“ und gab einen Ausblick, wohin die Reise für Versicherer und Kunden künftig gehen könnte.

Zwei Aspekte für Entwicklungen in diesem Bereich benannte dabei eingangs Benno Schmeing, Vorstand für die Betriebsbereiche bei der Gesellschaft: eine stärke Individualisierung der Medizin, abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Patienten und sein Krankheitsbild. Und den Ausbau der Gesundheitskompetenz in digitaler Form in Richtung Telemedizin.

Ausbau von telemedizinischen Angeboten

Digitale Zusatzleistungen der privaten Krankenversicherer scheinen inzwischen die Kunden anzusprechen. Bereits im Frühjahr, beim Ausbruch der ersten Coronawelle, haben diverse private Krankenversicherer (PKV) darauf reagiert. Die Gesellschaften bauten ihre Leistungen um spezielle telemedizinische Angebote aus (VersicherungsJournal 25.3.2020, Medienspiegel 23.3.2020).

Seit Oktober bietet die SDK ihren Kunden zum Beispiel die Möglichkeit, kontaktlose Arztbesuche zu vereinbaren und das Gespräch mit dem Mediziner dann online zu führen. Für dieses Angebot arbeitet das Unternehmen mit der Medgate Deutschland GmbH zusammen, einem Dienstleister für digitale Arztkonsultation (9.11.2020).

Im Gesundheitsmanagement hat die SDK bereits seit 2017 ein Portfolio aufgebaut, das sich an Kranken-Vollversicherte und Firmenkunden richtet.

Krankenversicherer als „neutraler Berater“

Beispiele dafür sind Offerten zu Diabetes, Herz- und Atemwegserkrankungen, Depressionen, Schmerztherapie bei Rückenproblemen sowie Schlafstörungen (22.10.2018, 3.8.2018, 20.7.2018). Die Angebote offeriert der Versicherer gemeinsam mit der Carelutions GmbH.

„Die SDK wird von den Versicherten bei bestimmten Krankheiten als neutraler Berater wahrgenommen“, betont Schmeing. „Wenn es zum Beispiel um eine Operation an der Bandscheibe geht, will der Versicherte von uns wissen, wie und wo er eine zweite Meinung einholt und welche alternativen Behandlungsmethoden es gibt, die zur eigenen Lebenssituation passen“, so der Vorstand.

Nach seinen Angaben nutzen zehn Prozent der Vollversicherten die Gesundheitsprogramme der Gesellschaft. Wichtig für den Krankenversicherer sei hier „langfristig betriebswirtschaftliche Effekte“ zu erzielen, beziehungsweise Kosten einzusparen.

Spezielle Apps werden bereits in den Markt gebracht. […] Für uns stellt sich die Frage: Wie wir diese Angebote in die Leistungsbeschreibung bringen. Benno Schmeing, Betriebsvorstand der SDK

Bei medizinischen Apps über GKV-Leistungen gehen

Ein weiteres Thema im Gesundheitsmanagement ist für die Krankenversicherer die Fortschreibung der Digitalisierung, nicht nur im Hinblick auf die anhaltende Coronakrise. Gegenwind bekommen die Privaten auch von den Krankenkassen mit Unterstützung des Gesetzgebers.

So beschloss das Kabinett 2019 einen Gesetzentwurf, der das Gesundheitswesen digitaler machen soll. Dazu gehören Videosprechstunden, digitale Impfpässe und Apps auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) (Medienspiegel 11.7.2019, Medienspiegel 16.5.2019). Ob Apps in der PKV als Hilfsmittel künftig anerkannt werden, war im Vorjahr noch unklar (1.8.2019).

„Die digitalen Leistungen wie spezielle Apps werden bereits in den Markt gebracht. Die GKV kann hier schneller mitgehen. Für uns stellt sich die Frage: Wie wir diese Angebote in die Leistungsbeschreibung bringen“, erklärt Schmeing.

Seiner Aussage nach herrsche unter den privaten Krankenversicherern als auch beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Einigkeit, dass ärztlich verordnete Apps erstattet werden. Man wolle über die Leistungen der GKV hinausgehen. Erreicht werden könne das über spezielle Zertifizierungen.

Süddeutsche will eigene Anwendungen auf den Markt bringen

Die SDK zahle bereits digitale Anwendungen, wenn Mediziner sie für notwendig erachten. Das Ziel müsse aber sein, „auch eigene Anwendungen in die Regulierung zu bringen“. Sein Unternehmen wolle in Zukunft „keine Leistungen erstatten, die auf die Beiträge drücken“, ergänzt der Vorstand.

Als mittelständischer Versicherer werde man das Geld nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern „die Wertschöpfung für uns und den Kunden im Blick haben“, so Schmeing. Das könne über Kooperationen mit medizinischen Dienstleistern und auch mit Wettbewerbern gelingen.

Assekurata ratet Gesundheitsmanagement

Im laufenden Jahr hat die Assekurata Solutions GmbH das Gesundheitsmanagement von zwei Gesellschaften unter die Lupe genommen: das der SDK und die Angebote der Allianz private Krankenversicherungs-AG. Das erklärte Geschäftsführer Markus Kruse auf der Veranstaltung. Weitere Gesellschaften sollen 2021 folgen.

Im Fokus stand dabei nach seinen Angaben, „die Verankerung des Themas in der Unternehmensstrategie und den Prozessen“. Denn hier zeige sich, welche Auswirkungen der Bereich auf die Bilanzen der Gesellschaften habe.

Gemeinsam sei beiden Versicherern, dass sie das Thema „sehr ernst nehmen“. In der Gestaltung gingen die Unternehmen unterschiedlich vor: Während die Münchener viel selbst auf die Beine stellten, würden die Fellbacher auf Kooperationen setzen. Die Ergebnisse der beiden Ratings nannte Kruse nicht.