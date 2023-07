Schwerer Unfall beim Linksabbiegen – wer haftet?

27.7.2023 – Will einer von zwei nebeneinander fahrenden Radlern abbiegen, so muss er sich auch nach einer vorherigen Ankündigung so verhalten, dass eine Kollision mit dem Begleiter ausgeschlossen ist. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 16. Juni 2023 (10 U 255/21) hervor.

Eine Frau hatte sich im Juli 2019 mit einem Mann zu einer gemeinsamen Radtour getroffen. Sie fuhren auf einem Radweg nebeneinander, als der rechts fahrende Begleiter nach links in eine Straße abbog. Damit brachte er die weiter geradeaus fahrende Mitradlerin zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen und damit einhergehend einen Verdienstausfall.

Gerichte mussten Mitverschulden klären

Dafür machte die Verunglückte ihren Begleiter haftbar. Doch der behauptete, seine Absicht, nach links abzubiegen, circa 20 bis 25 Meter vor der späteren Unfallstelle durch Zuruf angekündigt zu haben. Das wurde von seiner Mitfahrerin bestritten.

Dennoch ging das Landgerichts Hanau von einem erheblichen Mitverschulden der Verletzten aus. Das in Berufung mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht korrigierte dieses Urteil.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts musste die Klägerin nicht damit rechnen, dass der rechts neben ihr radelnde Mann aus ihrer Sicht unvermittelt nach links abbiegen werde. Sie habe vielmehr darauf vertrauen dürfen, dass man weiterhin gemeinsam geradeaus fahren werde. Denn einen Beweis für seine Behauptung, die Abbiegeabsicht durch Zuruf angekündigt zu haben, habe der Beklagte nicht erbringen können.

Plötzliches Abbiegen ohne Vorzeichen

Selbst wenn dieses geschehen sei, habe er nicht ohne Weiteres davon ausgehen dürfen, dass seine Botschaft bei seiner Fahrradpartnerin angekommen war. Er hätte seine Absicht, nach links abbiegen zu wollen, gemäß § 9 Absatz 1 StVO außerdem mit einem deutlichen Handzeichen ankündigen müssen. Das sei nicht geschehen. Unabhängig davon habe er beim Abbiegen die Kurve geschnitten. Auch das sei ihm vorzuwerfen.

„Mit einem unvermittelten Abbiegen unter Kreuzung ihrer Fahrspur musste die Klägerin nicht rechnen. Erst recht aber musste sie sich auf kein Fahrmanöver einstellen, bei welchem der Beklagte ihre Fahrspur, wie sie bei eigenem Linksabbiegen bestanden hätte, schneidet“, so das Gericht. Der Radfahrerin könne daher kein Mitverschulden angelastet werden.

Letzteres gelte auch im Hinblick darauf, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls links neben dem Beklagten gefahren sei. Nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung müssten zwar auch Fahrradfahrer in der Regel hintereinanderfahren. Diese Norm diene jedoch dem Schutz des übrigen Verkehrs, nicht aber dem der nebeneinander fahrenden Radler. Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.