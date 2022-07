Schwer verletzt durch vermeintliche Limonade

5.7.2022 – Ein Gewerbetreibender verletzt seine Verkehrssicherungs-Pflicht, wenn er in einem Kühlschrank seines Geschäfts, zu dem auch Dritte Zugriff haben, eine ätzende Flüssigkeit in einer Limonadenflasche aufbewahrt. Das hat das Landgericht Köln mit Urteil vom 13. Mai 2022 entschieden (12 O 459/19).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Schmerzensgeldklage eines Mannes zugrunde, der einen Freund in dessen Laden besucht hatte. Dieser reinigte in seiner zu seinem Geschäft gehörenden Werkstatt unter anderem Handyplatinen. Die dazu benötigte Ammoniaklösung bewahrte er in einer Limonadenflasche auf. Die Flasche befand sich in einem für seine Freunde frei zugänglichen Kühlschrank.

Als der Besucher Durst empfang, griff er zu der Flasche und füllte deren Inhalt in ein Glas, das er anschließend in einem Zug leerte.

Schwerste Verletzungen durch ätzende Flüssigkeit

Vermutlich nicht zuletzt, weil er zu diesem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss stand, bemerkte er zu spät, dass er keine Limonade, sondern die ätzende Flüssigkeit getrunken hatte. Dadurch zog er sich schwerste Verletzungen seiner Speiseröhre und seines Magens zu.

Seinem Freund warf er vor, seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt zu haben. Denn er habe die Ammoniaklösung nicht in einer Limonadenflasche in einem frei zugänglichen Kühlschrank seines Geschäfts aufbewahren dürfen. Er verklagte ihn daher unter anderem auf Zahlung eines Schmerzensgeldes.

Vor Gericht verteidigte sich der Ladenbesitzer damit, dass er die Flasche aus Sicherheitsgründen hinter einem Sofa versteckt habe. Von dort aus sei sie am Tag des Zwischenfalls jedoch ohne sein Wissen von einem Praktikanten in den Kühlschrank gestellt worden.

WERBUNG

Ladenbesitzer hat Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt

Im Übrigen hätte sein Freund bemerken müssen, dass sich in der Flasche keine Limonade befand, wenn er nicht unter Drogeneinfluss gestanden hätte.

Diese Argumentation überzeugte das Kölner Landgericht nur teilweise. Es gab der Klage des Schwerverletzten überwiegend statt.

Nach Ansicht der Richter hätte der Beklagte angesichts der Gefährlichkeit der Flüssigkeit dafür sorgen müssen, dass kein Dritter mit ihr in Berührung kommt. Dafür hätten jedoch weder das angebliche Versteck hinter dem Sofa geschweige denn die Aufbewahrung in dem Kühlschrank ausgereicht, zumal sich die Ammoniaklösung zu allem Überfluss in einer Limonadenflasche befunden habe.

Mitverschulden des Unfallopfers

Den Kläger treffe jedoch nicht nur wegen seines dem Vorfall vorausgegangenen Drogenkonsums ein Mitverschulden an seinen Verletzungen.

Denn selbst wenn sich die Dämpfe aus der Flasche beziehungsweise dem Glas nicht sofort freigesetzt haben sollten, hätte er nicht einfach eine farblose, nicht perlende Flüssigkeit aus einer nicht mehr versiegelten Glasflasche trinken dürfen, ohne sich zuvor darüber zu vergewissern, um welche Art von Flüssigkeit es sich handelt.

Der Besucher habe nämlich gewusst, welche Art von Tätigkeit sein Freund ausübte und dass er dazu eine Ammoniaklösung benutzte. Den Mitverschuldensanteil des Verletzten bewertete das Gericht mit 25 Prozent.