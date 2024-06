Schwankungsrückstellungen: Riesige Unterschiede bei den Wohngebäude-Marktgrößen

25.6.2024 – Assekurata hat die Entwicklung der Schwankungsrückstellung bei den zehn Platzhirschen in der Wohngebäudeversicherung analysiert. 2022 haben demnach vier von ihnen dem Posten Mittel entnommen, während sechs Branchenriesen Mittel zugeführt haben. Die Schwankungsrückstellungsquote (in Relation zu den Einnahmen) ist bei fünf Akteuren gestiegen und bei dem Rest gesunken.

Zwar blieben Schadenaufwendungen der Wohngebäudeversicherer im Geschäftsjahr 2022 um über einem Viertel hinter dem Rekordwert von 10,6 Milliarden Euro aus dem vom Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) geprägten Vorjahr (26.9.2022) zurück. Mit fast 7,7 Milliarden Euro wurde dennoch der zweithöchste Wert seit 2002 erreicht (22.11.2023).

Die hohen Schadenbelastungen haben nach Angaben der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH zu kräftigen Veränderungen bei den Schwankungsrückstellungen der zehn größten Gruppen geführt.

Pufferfunktion in der Wohngebäudeversicherung

„Dieser Bilanzposten ist für Schaden-/Unfallversicherer wichtig, um Schwankungen bei den Schadenaufwendungen auszugleichen. In schadenträchtigen Perioden werden Mittel aus den Schwankungsrückstellungen entnommen, während in schadenarmen Perioden mehr Mittel zugeführt werden“, erläutern die Analysten in einer Pressemeldung von Montag.

Dadurch dienten die Schwankungsrückstellungen als Puffer, der in guten Jahren aufgebaut und in schlechten Jahren abgebaut werde. So werde das versicherungstechnische Ergebnis stabilisiert. Insofern diene die Schwankungsrückstellung dem Risikoausgleich in der Zeit.

Vier Mal Entnahmen der Schwankungsrückstellungen

Von den zehn größten Versicherungsgruppen in der Wohngebäudeversicherung haben den von Assekurata gelieferten Zahlen zufolge vier Akteure Mittel aus der Schwankungsrückstellung entnommen. Besonders hohe Entnahmen haben 2022 die Provinzial Versicherungsgruppe und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. vorgenommen.

Bei Ersterer verminderte sich der Bilanzposten von 28,73 auf 10,46 Millionen Euro (minus fast zwei Drittel), bei Letzterer von 60,29 auf 46,6 Millionen Euro (minus fast ein Viertel). Vermindert hat sich der Posten auch bei den VGH Versicherungen (von 154,09 auf 153,97 Millionen Euro) sowie bei SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (von 169,37 auf 168,59 Millionen Euro).

Die übrigen sechs Platzhirsche haben der Schwankungsrückstellung Mittel zugeführt. Besonders hoch fielen die Zuführungen bei den Generali Versicherungen aus (plus fast ein Drittel auf 121,63 Millionen Euro). Bei der R+V-Gruppe wuchs der Bilanzposten um über ein Sechstel auf 316,65 Millionen Euro an, bei der Allianz-Gruppe um etwa ein Siebtel auf 243,28 Millionen Euro.

Schwankungsrückstellungen in der Wohngebäudeversicherung (Bild: Assekurata)

„Das verdeutlicht, dass die Risiko-Exponierung der Unternehmen unterschiedlich ist“, so die Analysten. So zeige sich die hohe Belastung aus dem Sturmtief „Bernd“ deutlich in den Bilanzen der Provinzial (23.8.2021, Medienspiegel 1.6.2022), wodurch die Schwankungsrückstellungen nur noch im niedrigen zweistelligen Millionenbereich seien.

Schwankungsrückstellungsquote fünfmal gestiegen wie auch gesunken

Noch deutlicher zeigt sich dies, wenn man die Schwankungsrückstellungsquote (Rückstellungen in Relation zu den verdienten Bruttobeitragseinnahmen) betrachtet. Dabei haben laut Assekurata alle genannten Anbieter das Prämienvolumen ausgebaut, im Schnitt um neun Prozent. Mit zweistelligen Steigerungsraten seien LVM, R+V und Provinzial aufgefallen.

Bei der Provinzial ist die Quote um zwei Drittel auf unter ein Prozent gesunken. Das ist der Tiefstwert unter den aufgelisteten Akteuren. Bei vier weiteren Platzhirschen verminderte sich die Quote ebenfalls, unter anderem beim LVM um fast ein Drittel auf unter zwölf Prozent.

Schwankungsrückstellungsquoten in der Wohngebäudeversicherung (Bild: Assekurata)

Deutlich nach oben zeigte die Kurve hingegen bei der Generali (plus über ein Viertel auf 29,53 Prozent) und bei der R+V (plus ein Dreizehntel auf 45,2 Prozent). Letzteres stellt den höchsten Wert unter den Branchenriesen dar. Der zweithöchste Wert wird für die VGH ausgewiesen, bei der es um ein Sechzehntel auf 43,29 Prozent nach unten ging.