Schrumpfkur bei den Versicherern vorerst gestoppt

20.11.2024 – Nach zuvor zehn Rückgängen in elf Jahren ist die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungsgesellschaften 2023 nicht weiter zurückgegangen. Laut der am Dienstag veröffentlichten Bafin-Erstversicherungsstatistik wachte die Aufsicht zum Jahresende über weiterhin 546 Unternehmen. Seit 2008 war in den Versicherungssparten die Reduzierung in Leben am größten (minus ein Sechstel). In Kranken betrug die Verminderung circa ein Zehntel, in Schaden/Unfall rund ein Neuntel. Das Beitragsvolumen wuchs allein in den vergangenen vier Jahren um ein Sechstel – auf einen neuen Rekordwert von zuletzt fast 349 Milliarden Euro.

Die Zahl der Versicherungsunternehmen, Pensions- und Sterbekassen sowie Pensionsfonds hat sich im vergangenen Jahr erstmals seit Langem nicht weiter reduziert. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Erstversicherungsunternehmen 2023 (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hervor.

546 Versicherungsgesellschaften aufgeführt

In der amtlichen Statistik werden (inklusive der unter Landesaufsicht stehenden Anstalten des öffentlichen Rechts) 546 Gesellschaften (Stand: 31. Dezember 2023) aufgeführt. Das sind genauso viele wie ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 15.12.2023).

Davor war die Zahl zehn von elf Mal rückläufig gewesen (1.12.2022). Lediglich 2019 war ein leichter Zuwachs zu beobachten (16.11.2020). Zum Vergleich: 2010 waren es noch 623, 2013 letztmals über 600 Gesellschaften.

Konzentrationsprozess schreitet voran

In den vergangenen Jahren ist ein deutlicher Konzentrationsprozess in der Versicherungsbranche zu beobachten. Dabei reduzierte sich die Zahl der Krankenversicherer um ein Zehntel und die der Schaden-/Unfallversicherer um rund ein Neuntel.

Bei den Lebensversicherern schieden mit rund einem Sechstel relativ am meisten aus. Allerdings gab es zuletzt erst zum zweiten Mal im Beobachtungszeitraum eine Zunahme.

Bestandsübertragungen bei Axa und Zurich

Hintergrund: Im Berichtsjahr haben zwei Akteure Bestandsübertragungen im hohen sechsstelligen Vertragsbereich vorgenommen. So hatte die Axa Lebensversicherung AG den Bestand der ehemaligen DBV Winterthur Leben von etwa 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungsverträgen auf die Ager Lebensversicherung AG übertragen. Er soll an die Athora Lebensversicherung AG verkauft werden (21.6.2023).

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hatte für den geplanten Verkauf eines Teilbestands an Klassikpolicen an die Viridium-Gruppe rund 700.000 Verträge auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) übertragen (14.9.2023, 24.6.2022, 14.2.2022, 20.12.2021). Ende Januar wurde bekannt, dass der Deal nicht zustande kommt (30.1.2024).

Fast 349 Milliarden Euro verdiente Bruttobeiträge

Ende 2023 wachte die Aufsicht über 84 (2022: 82) Lebensversicherer, weiterhin 203 Schaden-/Unfallversicherer sowie unverändert 46 Kranken- und erneut 29 Rückversicherer. Die Zahl der beaufsichtigten Pensionskassen reduzierte sich von 125 auf 122. Hinzu kommen 35 (34) Pensionsfonds und weiterhin 27 Sterbekassen.

Die 546 in der Statistik aufgeführten Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds erzielten 2023 verdiente Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 348,7 Milliarden Euro (plus 4,9 Prozent). Zum Vergleich: Sieben Jahre zuvor waren es erst 261 Milliarden Euro (31.1.2018). In dieser Zeit ist das Prämienvolumen um deutlich ein Drittel angewachsen.

Lebensversicherung mit einem Anteil von gut 25 Prozent

Knapp 87,8 Milliarden Euro (minus vier Prozent) des 2023er-Beitragsaufkommens entfielen auf die Lebensversicherung. Dies entspricht einem Anteil von 25,2 (2002: 27,5) Prozent. Die Schaden-/Unfallversicherer bauten ihre führende Position durch ein Plus von sieben Prozent aus. 111,3 Milliarden Euro bedeuten einen Anteil von 31,9 (31,3) Prozent.

Mit über 91 Milliarden Euro (plus 15,4 Prozent) steigerten die Rückversicherer ihren Anteil an den Prämieneinnahmen von 23,8 auf 26,1 Prozent. Mit 48,4 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent) ist weiterhin rund ein Siebtel der Krankenversicherung zuzurechnen.

Die Pensionskassen kommen mit leicht auf 6,4 Milliarden Euro gesunkenem Umsatz auf einen Anteil von erneut unter einem Fünfzigstel. Die Pensionsfonds bringen es nach erneut deutlichen Umsatzeinbußen von rund einem Achtel mit 3,6 (2022: 4,1) Milliarden Euro nur noch auf einen Anteil von 1,0 (1,2) Prozent. Kaum ins Gewicht fallen die Sterbekassen, die leicht auf 71,7 Millionen Euro verloren.