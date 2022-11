Schneckentempo wird Bußgeldbehörde zum Verhängnis

17.11.2022 – Wenn zwischen einem behaupteten Parkverstoß und dem Versenden eines Verwarnangebots mehr als zwei Wochen liegen, muss das Verfahren in der Regel auf Kosten der Staatskasse eingestellt werden. Das geht aus einem Beschluss des Amtsgerichts Herne vom 15. August 2022 hervor (22 OWi 140/22).

Der Entscheidung lag der Fall eines Mannes zugrunde, dem vorgeworfen worden war, sein Auto am 25. Januar 2022 auf einem Gehweg und dazu noch im absoluten Halteverbot, geparkt zu haben.

Drei Tage später ging die Meldung im Amt für öffentliche Ordnung ein. Das erstellte genau einen Monat später eine schriftliche Verwarnung, die am 1. März ausgedruckt und danach zugestellt wurde.

Am 7. März meldete sich der Anwalt des Beschuldigten und teilte mit, dass dieser das Fahrzeug nach seiner Erinnerung am Tattag nicht geführt habe. Im Übrigen mache er von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Nicht rechtswirksamer Bescheid?

Die Behörde stellte das Verfahren daraufhin ein. Sie erließ gegen den Fahrzeughalter jedoch gleichzeitig einen Bescheid gemäß § 25a Absatz 1 Satz 1 SVG, wonach er die Verfahrenskosten übernehmen sollte.

Dort heißt es: „Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder würde seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten die Kosten des Verfahrens auferlegt.“

WERBUNG

Bußgeldstelle reagiert langsam

Auch für diesen Bescheid ließ sich die Bußgeldstelle Zeit. Er wurde erst am 27. April zugestellt. Der Anwalt erklärte jedoch, dass der Erlass eines Kostenbescheids voraussetze, dass der Betroffene innerhalb von zwei Wochen nach der behaupteten Tat einen Anhörungsbogen erhalte.

Diese Frist sei deutlich überschritten worden. Der Bescheid sei daher nicht rechtswirksam. Dem schloss sich das darauf mit dem Fall befasste Amtsgericht Herne an. Es stellte das Verfahren auf Kosten der Staatskasse ein.

Eine Frage des Möglichen

Nach Ansicht des Gerichts ist es zwar grundsätzlich möglich, in Fällen, in denen der Parksünder nicht ermittelt werden kann, dem Fahrzeughalter die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Das erfordere aber, dass die Behörde alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung des Fahrzeugführers ergriffen habe.

Dazu gehöre nach herrschender Meinung auch das umgehende Übersenden eines schriftlichen Verwarnangebots, gegebenenfalls zusammen mit einem Anhörungsbogen.

Angemessener Zeitraum zum Erinnern

Diese Frist betrage zwar nicht in jedem Fall zwingend zwei Wochen. „Die Verwaltungsbehörde muss jedoch innerhalb einer Frist tätig werden, innerhalb deren es dem Betroffenen möglich und zumutbar ist, sich an den Fahrzeugführer des entsprechenden Tages zu erinnern“, so das Gericht.

Zwischen dem vorgeworfenen Parkverstoß, dem Ausdrucken und dem daran anschließenden Versendens der Verwarnung hätten fünf Wochen gelegen. Nach einer solchen Zeitspanne könne aber nicht zuverlässig davon ausgegangen werden, dass sich der Halter noch sicher an eine Benutzung seines Autos erinnere.

Zudem seien auch keine Gründe erkennbar, die ein spätes Erstellen und Versenden der Verwarnung rechtfertigen.