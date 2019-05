Schmerzhafter Konzertbesuch – Wer dann den Falschen verklagt

7.5.2019 – Wird ein Besucher eines Konzerts durch einen aus unbekannter Ursache plötzlich umfallenden Lautsprecher verletzt, hat er in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 28. Februar 2019 hervor (8 U 45/18).

Die Klägerin hatte ein Konzert einer schottischen Folkband besucht, das in einer Gaststätte stattfand. Sie saß in der ersten Reihe. Plötzlich machte sich während der Darbietung ein großer Lautsprecher, der auf einem Metallstativ nahe am Bühnenrand stand, selbstständig und stürzte auf die Klägerin.

Abgewiesene Klage

Für ihre bei dem Zwischenfall erlittenen erheblichen Verletzungen machte die Klägerin die Mitglieder der Band beziehungsweise den Betreiber der Gaststätte verantwortlich. Sie forderte daher die Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes.

Damit hatte die Frau keinen Erfolg. Das Braunschweiger Oberlandesgericht wies ihre Klage als unbegründet zurück.

Fehlender Beweis

Die Richter waren zwar überzeugt, dass der Lautsprecher entweder von einem der Musiker umgestoßen oder nicht richtig aufgestellt worden war. Denn eine derartige Box könne nicht von allein umfallen.

Der Verletzten stünde dennoch kein Ersatz des ihr entstandenen Schadens zu. Sie habe nämlich nicht nachweisen können, welcher der Musiker den Sturz verursacht hatte. Diese Frage habe man auch im Rahmen der gerichtlichen Beweisaufnahme nicht klären können.

Das sei jedoch vonnöten gewesen, um die Ansprüche der Klägerin durchzusetzen. Denn die einzelnen Bandmitglieder könnten nicht für ein Fehlverhalten eines ihrer Musikerkollegen verantwortlich gemacht werden.

Die Falschen belangt

Den Betreiber der Gaststätte konnte die Klägerin nach Ansicht des Gerichts ebenfalls nicht in Anspruch nehmen. Sie warf ihm zwar vor, die Stühle zu nahe an der Bühne platziert und so seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt zu haben. Dieses Argument ließen die Richter jedoch nicht gelten. Denn es habe keine naheliegende Gefahr bestanden, dass Gegenstände von der Bühne in den Zuschauerraum fallen könnten.

Eine Haftungsverpflichtung treffe allenfalls den Veranstalter des Konzerts. Den hatte die Konzertbesucherin jedoch nicht verklagt. Sie ging daher leer aus.