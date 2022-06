Schmerzensgeld für Schlägerei unter Schülern?

7.6.2022 – Kommt es nach dem kurzzeitigen Verlassen einer Schulklasse durch die Lehrerin zu einer Prügelei unter Schülern, ist der Schulträger in der Regel nicht zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet, wenn bei der Auseinandersetzung ein Schüler verletzt wird. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main in einem erst kürzlich veröffentlichten Urteil vom 13. Januar 2021 entschieden (29 C 1632/20 (21)).

Geklagt hatte, vertreten durch seine Eltern, ein zehnjähriger Schüler. Er war während des Schulbesuchs von zumindest einem seiner Mitschüler geschlagen und getreten worden. Bei dem Vorfall trug er ein stumpfes Bauchtrauma sowie diverse Prellungen davon.

Angriff durch unbeaufsichtigte Mitschüler

Der Zwischenfall hatte sich ereignet, nachdem die Klassenlehrerin während des Unterrichts für mehrere Minuten den Raum verlassen hatte. Der Junge beziehungsweise dessen Eltern warfen ihr vor, dadurch vorsätzlich ihre Aufsichts-, Fürsorge- und Treuepflicht verletzt zu haben.

Durch ihr Verhalten habe die Frau den beteiligten Mitschülern die Möglichkeit eines Angriffs gegeben. Der Schulträger sei daher zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet.

Klare Verhaltensanweisungen an Schüler erteilt

Dem wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Frankfurter Amtsgericht nicht anschließen. Es wies die Schmerzensgeldklage als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts habe die Lehrerin mangels anderweitiger Anhaltspunkte darauf vertrauen dürfen, dass es möglich gewesen war, den Klassenraum auch für mehrere Minuten zu verlassen. Denn bevor sie aus dem Raum getreten war, habe sie den Schülern nachweislich klare Verhaltensanweisungen erteilt.

Keine vorsätzliche Handlung der Lehrerin

Grundschulkinder seien Kindergartenkindern nicht gleichzustellen. Bei ihnen sei es nicht angezeigt, sie durchgängig durch ständigen Sichtkontakt zu überwachen.

Im Übrigen habe sich der Vorfall nicht infolge einer vorsätzlichen Handlung der Lehrerin ereignet. Eine solche sei aber gemäß § 104 und § 105 SGB VII für eine direkte Haftung des Schulträgers erforderlich gewesen.