Schludrig abgebogen

19.6.2018 – Ein Autofahrer, der nicht nachweisen kann, sich beim Linksabbiegen genau an die gesetzlichen Vorschriften gehalten zu haben, hat bei einem Unfall in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Potsdam vom 22. September 2017 hervor (6 O 166/17).

Der Entscheidung lag die Klage einer Fahrzeughalterin zugrunde, deren Fahrzeug beim Linksabbiegen erheblich beschädigt worden war. Der Fahrer ihres Fahrzeugs hatte hinter einem Ortsausgang seine Geschwindigkeit plötzlich deutlich reduziert. Wie sich herausstellte, wollte er nach links in eine Straße abbiegen.

Die Absicht abzubiegen, hatte er jedoch erst dann durch Blinken angezeigt, als die hinter ihm fahrende Beklagte bereits zum Überholen angesetzt hatte. Nach links eingeordnet hatte sich der Fahrer des klägerischen Fahrzeugs nicht.

Falsch reagiert?

Es kam daher zu einer Kollision der beiden Personenkraftwagen. Dabei wurde das Fahrzeug der Klägerin am hinteren linken Eck beschädigt, das der Beklagten in Höhe der Mitte des vorderen Nummernschildes.

Die Klägerin behauptete, die Absicht abzubiegen sei dadurch ausreichend deutlich gemacht worden, dass ihr Fahrzeug rechtzeitig vor der Einmündung verlangsamt wurde. Der Fahrer habe das Fahrzeug ausrollen lassen, um nach dem Abbiegevorgang wieder Gas zu geben.

Die Beklagte habe auf das Fahrmanöver falsch reagiert und sei deswegen auf das vor ihr fahrende Fahrzeug aufgefahren. Sie sei folglich allein für den Unfall verantwortlich.

Zu spät geblinkt

Dem wollten sich die Richter des Potsdamer Landgerichts jedoch nicht anschließen. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war das Gericht überzeugt, dass sich der Fahrer des klägerischen Fahrzeugs vor dem Einleiten des Abbiegevorgangs weder nach links eingeordnet, noch seiner doppelten Rückschaupflicht genügt hatte. Auch den Fahrzeugblinker habe er offenkundig zu spät gesetzt.

Eklatanter Verkehrsverstoß

Er habe damit in eklatanter Weise gegen § 9 Absatz 1 StVO verstoßen. Hier heißt es:

„Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit rechts, wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte, auf Fahrbahnen für eine Richtung möglichst weit links, einzuordnen, und zwar rechtzeitig.

Wer nach links abbiegen will, darf sich auf längs verlegten Schienen nur einordnen, wenn kein Schienenfahrzeug behindert wird. Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten; vor dem Abbiegen ist es dann nicht nötig, wenn eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist.“

Kein Auffahrunfall

Bei seiner Vernehmung hatte der Fahrer des klägerischen Fahrzeugs angegeben, vor dem Abbiegen „normal mittig“ gefahren zu sein. Damit hat er nach Überzeugung der Richter aber ganz offenkundig die Mitte der von ihm genutzten Fahrspur gemeint – ohne das Fahrzeug, wie im Gesetz gefordert, so weit wie möglich nach links einzuordnen.

„Von einem deutlich erkennbaren und rechtzeitigen Einordnen hin zur Fahrbahnmitte wusste er nichts zu berichten. Nicht feststellen ließ sich darüber hinaus, dass er seinen Abbiegewillen auch mit dem Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig und deutlich angezeigt hat“, so das Gericht. Der Fahrer sei ganz offenkundig auch seiner doppelten Rückschaupflicht nicht nachgekommen.

Kein Auffahrunfall

Die Behauptung der Klägerin, dass es sich um einen durch Unachtsamkeit der Beklagten verursachten Auffahrunfall gehandelt habe, sei widerlegt. Denn dazu habe es an dem Schadenbild gefehlt, welches bei einem solchen Unfall typisch sei.

Nach Ansicht der Richter muss angesichts des eklatanten Fehlverhaltens des Fahrers des klägerischen Fahrzeugs die Betriebsgefahr des Personenkraftwagens des Beklagten nicht berücksichtigt werden. Die Klägerin hat daher keinerlei Anspruch auf Ersatz des ihr entstandenen Schadens.