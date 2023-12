Schlechte Karten für pedantische Versicherer

13.12.2023 – Muss ein Rechtsanwalt bei der Durchsetzung von Schadenersatz-Ansprüchen für einen Mandanten einen erhöhten Aufwand betreiben, weil sich der gegnerische Haftpflichtversicherer als besonders pedantisch erweist, so steht ihm ein höheres Honorar als üblich zu. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Siegen vom 22. August 2023 (14 C 437/23) hervor.

Ein Mann war mit seinem Auto unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei stand die alleinige Haftung des Unfallverursachers außer Streit.

Strittig war jedoch die Höhe des Schadenersatzanspruchs. So wollte der Versicherer zum Beispiel die verlangte Nutzungsausfall-Entschädigung in Höhe von 65 Euro pro Tag nicht in voller Höhe zahlen. Das begründete er damit, dass dem Unfallopfer bei einer anderen Terminabsprache mit der Werkstatt sein Fahrzeug einen Tag früher zur Verfügung gestanden hätte.

Haftpflichtversicherer bestreitet die Schadenhöhe

Der Versicherer wollte außerdem nicht ausschließen, dass an dem Fahrzeug des Geschädigten nicht reparierte Vorschäden vorhanden waren.

All das führte dazu, dass zwischen dem Versicherer und dem Rechtsanwalt des Autofahrers ein umfangreicher Schriftwechsel in Form von Stellungnahmen und Mahnungen erforderlich wurde.

Wegen des dadurch deutlich erhöhten Aufwandes verlangte der Anwalt von dem Versicherer, ihm eine erhöhte Gebühr zu zahlen. Zu Recht, urteilte das Siegener Amtsgericht.

Erhöhter Aufwand des Anwalts rechtfertigt höheres Honorar

Nach Ansicht des Gerichts hätte dem Rechtsanwalt unter normalen Umständen nach der Gebührenordnung für Rechtsanwälte zwar nur eine 1,3-fache Geschäftsgebühr zugestanden. Angesichts der besonderen Umstände habe der Anwalt jedoch eine Gebühr mit dem Faktor 1,5 in Rechnung stellen dürfen.

Das nach Meinung des Gerichts pedantische und durch nichts begründete Verhalten des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers hätte den Juristen zu einer umfangreichen Korrespondenz mit mindestens sieben Stellungnahmen genötigt. Hinzu gekommen sei außerdem ein weiterer Schriftverkehr in Form von Mahnungen.

Wegen dieses erhöhten Aufwands sei eine Honorarerhöhung gerechtfertigt.