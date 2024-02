Schadenersatz wegen zu schmalem Hotelbett?

28.2.2024

Ein als Doppelbett vermietetes Hotelbett muss breiter als 1,40 Meter sein. Erfüllt es diese Anforderung nicht, haben Reisende einen Anspruch auf Schadenersatz in Form einer Reisepreisminderung. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts Hannover vom 22. Februar 2024 (471 C 6110/23) hervor.

Zwei Reisende hatten für sich und einen Mitreisenden in einem Hotel ein Dreibettzimmer gebucht hatten. Zur Verfügung gestellt wurde ihnen ein Zimmer mit zwei Betten, die jeweils 1,40 Meter breit waren. Das empfanden die beiden Personen, die gemeinsam in einem Bett schlafen mussten, als zu eng.

Sie verlangten daher, ihnen ein Teil der Unterkunftskosten zu erstatten. Der Reiseveranstalter hielt die Breite der Betten jedoch für ausreichend. Er weigerte sich daher, der Forderung nachzukommen. Zu Unrecht, urteilte das Amtsgericht Hannover. Es gab der Klage der betroffenen Reisenden auf Minderung des Reisepreises um 15 Prozent statt.

Nach Ansicht des Gerichts dürfen Reisende in einem Hotel mit einem Schlafplatz rechnen, der pro Person mehr als 70 Zentimeter breit ist. Das gelte umso mehr, wenn die Unterkunft, wie in dem entschiedenen Fall, mit fünf Sternen beworben werde. Ein Bett mit einer Breite von 1,40 Meter werde diesen Anforderungen nicht gerecht.