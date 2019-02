Sanierungsdruck für Industrieversicherer steigt

19.2.2019 – Der Großmakler Marsh rechnet in seinem aktuellen Report damit, dass die Industrieversicherer 2019 erneut die Prämien anheben werden. Günstige Prämien prognostiziert das Unternehmen dagegen in der Haftpflicht. Für die Sparten D&O und Cyber bleiben die Kosten „stabil bis leicht steigend“.

Im laufenden Geschäftsjahr steht laut dem „Versicherungs-Marktreport 2019 Deutschland“ (PDF, 4 MB) der Marsh GmbH die industrielle Sachversicherung weiter besonders im Fokus.

Die Ergebnisse der Sachversicherer seien seit Jahren schlecht. Marsh geht davon aus, dass der Sanierungsdruck in dieser Sparte weiter zunehmen werde (VersicherungsJournal 6.9.2018, 20.2.2018), so der Großmakler in seinem aktuellen Bericht.

Weiter rote Zahlen in der industriellen Sachversicherung

Der Hintergrund: „Viele langfristig abgeschlossene Verträge stehen zur Vertragsverlängerung am 1. Januar 2020 an. Die versicherungstechnische Qualität der zu versichernden Unternehmen wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, den zu erwartenden Forderungen der Versicherer erfolgreich entgegenzuwirken“, so die Einschätzung des Maklers.

Aufgrund des „unauskömmlichen Geschäfts in der industriellen Sachversicherung“ sahen sich diverse Versicherer gezwungen, höhere Prämien zu fordern.

Für einzelne Branchen wie Grundstoffchemie oder Lebensmittel und für Unternehmen, bei denen die Risiken nicht optimal geschützt sind oder die Schadenquote auffällig ist, konnten erhebliche Prämienerhöhungen nicht verhindert werden, betonen die Autoren des Marktreports.

In der Feuerversicherung war das Schadenjahr 2018 in Deutschland, bis auf wenige Großschadenereignisse wie der Explosion in einer Raffinerie in Bayern, von vielen Schäden kleinerer und mittlerer Größe geprägt. Dies führte bei diversen in Deutschland engagierten Versicherern erneut zu roten Zahlen.

Haftpflicht bleibt profitabel

Erfreulich verlief 2018 dagegen der Geschäftsverlauf für die allgemeine Haftpflichtversicherung in Deutschland. Für die Versicherer war es ein profitables Jahr, „so dass sich die für Kunden positive Marktentwicklung auch 2019 fortsetzen wird“, stellt Marsh fest.

Eine ähnliche Prognose hatte Wettbewerber Aon bereits in diesem Januar und September 2018 abgegeben (VersicherungsJournal 25.1.2019, 6.9.2018).

Die „stabilen und erneut gesunkenen Schaden-Kosten-Quoten führen wie in den vergangenen Jahren zu versicherungs-technischen Gewinnen der Versicherer“, so der Report von Marsh. Das spiegle sich in Prämien-Reduzierungen und in Vereinbarungen prämienfreier Deckungsverbesserungen wider, führen die Autoren aus.

Günstige Prämien ermöglichen bessere Deckung

Ausreichende Kapazitäten auf dem Versicherungsmarkt bei günstigen Prämien gäben Anreize zum Einkauf höherer Deckungssummen in der Haftpflicht-Sparte.

Bei der Bewertung des eigenen Risikos werde das mögliche Schadenausmaß von den Unternehmen aber oft unterschätzt. Das führe dazu, dass das vorhandene Großschaden-Potenzial oftmals nicht vollständig abgedeckt wird.

Steigende Investitionen aufgrund der guten Konjunktur, die zu einer Erhöhung der Werte und damit zu einem Anstieg der Großschadenhöhe führten, blieben aber unberücksichtigt, schreibt Marsh und ergänzt: „Es gibt weiterhin Policen mit nicht ausreichenden Deckungssummen.“

Im Fokus stehen schlankere Abwicklungsprozesse, risikogerechte Prämienfindung und eine engere Verbindung zwischen Kunde, Makler und Versicherer. Der „Versicherungs-Marktreport 2019 Deutschland“ von Marsh zur Flottenversicherung.

Kraftfahrtversicherung: Flotten bleiben Herausforderung

Die Prämienentwicklung sei im Privatkundengeschäft überwiegend stabil. In der Kfz-Flottenversicherung sei die Ertragssituation aus Sicht der Versicherer dagegen herausfordernd.

„Flotten mit gutem Schadenverlauf und effizienter Vertrags- und Schadensteuerung können Wettbewerb erzeugen und die Vertragsbedingungen optimieren. Schadenbelastete Flotten jedoch müssen mit individuellen Prämienanpassungen rechnen“, stellen die Autoren des Marktreports klar.

Auch in der Kraftfahrtversicherung rücken verstärkt die individuelle Risikobetrachtung und -einschätzung sowie Prozessoptimierung anstelle reiner Versicherungslösungen in den Vordergrund. „Im Fokus stehen schlankere Abwicklungsprozesse, risikogerechte Prämienfindung und eine engere Verbindung zwischen Kunde, Makler und Versicherer“, fasst Marsh die Situation in dieser Sparte zusammen.

Managerhaftpflicht: Prämien bleiben stabil

Die Prämien der D&O-Versicherung (Directors & Officers) blieben für große wie mittelständische Unternehmen „stabil auf relativ niedrigem Niveau“, so der Makler in seinem aktuellen Bericht.

Einige Versicherer reduzierten ihre Kapazitäten, diese würden aber durch hinzukommende neue Anbieter weitgehend kompensiert. Einzelne Marktteilnehmer versuchen, die Bedingungen einzuschränken oder Prämien anzuheben, was in diesem Marktumfeld bisher nur vereinzelt gelinge.

Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für beratende Berufe wie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bleibe für die Versicherer weiterhin eine stark umkämpfte Wachstumssparte.

Cyber-Risikomanagement ist unstrittig eines der großen Themen unserer Zeit. Thomas Olaynig, Head of Placement & Specialties von Marsh Deutschland.

Attraktive Cyber-Deckung durch neue Marktteilnehmer

Thomas Olaynig (Bild: Marsh)

Die Prämien in der Cyber-Versicherung entwickeln sich „stabil bis leicht steigend“, stellt der Makler fest. Vereinzelt beginnen Versicherer, die bereits früh mit einem Cyber-Produkt in den deutschen Markt eingestiegen sind, Prämien zu erhöhen, führt der Report aus.

Allerdings ließen sich auch, beispielsweise durch den Eintritt von neuen Marktteilnehmern und ein starkes Wettbewerbsumfeld, noch immer attraktive Prämien für Cyber-Risiken erzielen. Die Kapazitäten, die Versicherer auf einzelne Risiken zeichnen, seien im vergangenen Jahr aufgrund von wachsenden Portfolios sowie ansteigenden Schadenzahlungen weiter zurückgegangen.

„Generell nimmt die Anzahl der durch Cyber-Risiken verursachten Schäden zu, und das Ausmaß wird immer größer. Während unverändert jedes Unternehmen ein potenzielles Ziel ist, werden gleichzeitig die Attacken der Angreifer immer zielgerichteter.

Cyber-Risikomanagement ist unstrittig eines der großen Themen unserer Zeit“, erklärt Thomas Olaynig, Head of Placement & Specialties von Marsh Deutschland im aktuellen Versicherungsreport.