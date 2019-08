Sachversicherung: Run-off-Aktivitäten werden ansteigen

29.8.2019 – Der Bestandsverkauf in der Komposit-Sparte wird zunehmen. Mangelnde Profitabilität und zu hohe Kosten könnten Treiber dieser künftigen Entwicklung sein. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Analyse des Beratungsunternehmens 67Rockwell.

WERBUNG

Das Beratungsunternehmen 67Rockwell Consulting GmbH hat in einer neuen Studie „Run-off-Survey“ die aktuelle und künftige Bedeutung des Themas im Komposit-Bereich untersucht. Laut Auswertung wird der externe Run-off bereits heute in dieser Sparte bevorzugt und soll künftig als „Notbremse“ für bestimmte Versicherungsportfolios an Bedeutung gewinnen.

Basis der Untersuchung war eine Onlinebefragung im Juni 2019 von Vorständen, Bereichs- und Abteilungsleitern aus den Ressorts Finance, Risikomanagement, Strategie und Rückversicherung von 50 Versicherern in Deutschland.

Der externe Run-off gewinnt im Komposit-Bereich an Bedeutung. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: 67Rockwell)

Ursachen für Run-off-Entscheidungen

Die Teilnehmer der Studie sind sich einig, dass der Run-off im Versicherungsmarkt künftig an Bedeutung gewinnen wird. 88 Prozent beantworteten diese Frage mit „ja“. Bei der Mehrheit der Befragten (52 Prozent) wurde im eigenen Unternehmen laut der Auswertung bereits ein Run-off durchgeführt.

Die Entscheidung, Bestände in den Run-off zu geben, werde vor allem durch strategische Gründe wie die Aufgabe eines Geschäftsbereichs oder eine geplante Neuausrichtung beeinflusst.

Darüber hinaus leiten die Studienautoren „mangelnde Profitabilität und zu hohe Verwaltungs- oder Administrationskosten als Ursache“ ab. Das regulatorische Umfeld trage zusätzlich zu diesen Entwicklungen bei, heißt es in den Studienunterlagen.

Eine eher untergeordnete Rolle spielten hingegen die Behebung eines außerplanmäßigen Schadenverlaufs (17 Prozent) und das Thema Digitalisierung (13). „Die Optimierung der ökonomischen Performance, abgebildet durch die Kapitalfreisetzung und Kosten-/ beziehungsweise Risikoreduktion, ist der Hauptgrund für einen externen Run-off“, schreiben die Berater.

Haftpflicht und Transportpolicen führend für Verkauf

In der Komposit-Sparte würden nach Angaben der vorliegenden Studie größtenteils Haftpflicht- mit knapp 18 Prozent und Transportversicherungen (18) in den Run-off gegeben. Danach folgten Kfz-Haftpflicht-Policen mit einem Anteil von knapp elf Prozent.

Sonstige Sachversicherungen führt die Untersuchung mit sieben Prozent auf, Feuerversicherungen, Rechtsschutz- und Unfallpolicen mit 3,6 Prozent.

(Bild: 67Rockwell)

Run-off-Volumen könnte bei 250 Millionen Euro liegen

Auf die Frage: „Welche Run-off-Instrumente wurden genutzt?“, nannte die Mehrheit (89) die Bestandsübertragung. Danach folgt der Gesellschaftsverkauf (56) und die retrospektive Rückversicherung (44), die aber noch relativ unbekannt sei.

Gefragt nach dem potenziellen Run-off-Volumen an Rückstellungen (brutto) für ihr Unternehmen über die nächsten drei Jahre schätzen 25 Prozent der Befragten die Höhe auf 250 Millionen Euro. Fast ebenso viele Teilnehmer sehen das Potenzial bei maximal 100 Millionen Euro. Etwa zehn Prozent gaben eine Milliarde Euro an.

Allerdings haben 40 Prozent der Befragten zu dieser Frage keine Angaben gemacht „aufgrund von Verschwiegenheit, fehlender Kenntnis oder Unklarheit in den strategischen Zielen über mögliche Run-off-Potenziale“, heißt es in den Studienunterlagen.

Komposit-Markt ist in Bewegung

Zusammenfassend prognostizieren die Berater von 67Rockwell dem Markt der Komposit-Versicherungen eine zunehmende „Aktivität auf der Käuferseite“. Denn junge Unternehmen würden wachsen, Marktführer dagegen an Relevanz verlieren.

„Ebenso werden neben neuen Akteuren auch bereits vorhandene Teilnehmer den Markt wieder verlassen oder von anderen Teilnehmern übernommen. Insgesamt ist jedoch eine höhere Abschöpfung des Run-off-Potenzials abzusehen“, schließen die Autoren der Studie aus ihrer Analyse.

Einschätzungen Komposit-Markt

Nach Ansicht der Analysten der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH ist die Schaden- und Unfallversicherung zukunftsfähig positioniert. Insgesamt sei der Zweig auf Wachstumskurs und gleichzeitig rentabel. Das gelte jedoch nicht für die Unfall- und die Wohngebäude-Sparte (VersicherungsJournal 30.7.2019).

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft prognostiziert in ihrer diesjährige Studie „Die Zukunft der Komposit-Versicherung“ eine Zweiteilung des Marktes: in etablierte Unternehmen mit ihren klassischen Vertriebsmodellen und Anbietern von sogenannten „Ökosystemen“.

Außerdem sieht die Gesellschaft einen leichten Rückgang von 34,5 auf 31 Milliarden Euro im deutschen Komposit-Privatkundengeschäft bis zum Jahr 2030. Die Gewinne würden dann zugunsten der „Ökosystem“-Anbieter umverteilt (21.5.2019).