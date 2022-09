Rückversicherer rechnen mit einem kräftigen Preisanstieg

13.9.2022 – Durch die erhöhten Risiken aufgrund von Naturkatastrophen und geopolitischen Krisen müssen die Rückversicherer ihre Konditionen anpassen. Großschadenereignisse wie der Sturm „Bernd“ haben die Wichtigkeit der Rückversicherer in den Fokus gerückt – aber auch ihre zukünftigen Herausforderungen.

Naturkatastrophen, geopolitische Krisen und die Inflation werden die Rückversicherer im kommenden Jahr dazu bringen, ihre Preise kräftig anzupassen. Sie werden weder an den Erstversicherern noch an deren Rückdeckung 2023 spurlos vorbeigehen.

Überschwemmungen und Stürme besorgen Versicherungsnehmer

So sind etwa sturmgepeitschte Nächte angesichts zunehmender Naturkatastrophen keine Seltenheit mehr. Sie belasten nicht nur das Gemüt, sondern auch die Kassen der Rückversicherer. 2021 war das teuerste Naturgefahrenjahr in Deutschland überhaupt, wie aus einer Meldung der Hannover Rück SE hervorgeht.

Nach dem Unwetter „Bernd“ wurden Rufe nach Versicherungen lauter (VersicherungsJournal 14.7.2022). Denn das Chaos, das dem Sturm mitsamt seinen Überschwemmungen im Westen des Landes folgte, sensibilisierte die Deutschen für Naturkatastrophen.

Die Erstversicherer wiederum belasten die hohen Aufwendungen für die Regulierung. Alleine die R+V Versicherung AG zahlte bereits mindestens 420 Millionen Euro aus (8.7.2022).

Verbesserte Konditionen in der Schaden-Rücklagenversicherung

Entsprechend sehen sich die Rückversicherer gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Die Hannover Rück, mit mehr als 27 Milliarden Euro Bruttoprämienvolumen der drittgrößte Rückversicherer der Welt, erwartet für das kommende Jahr einen Preisanstieg. Der Konzern strebt zudem laut seiner Mitteilung verbesserte Konditionen in der Schaden-Rücklagenversicherung an.

„Das erste Halbjahr 2022 erwies sich als anspruchsvoll für Erst- und Rückversicherer“, heißt es in der Unternehmensmeldung der Hannoveraner. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) berichtete jüngst, dass das laufende Jahr bereits überdurchschnittliche Schadensummen mit sich brachte (7.9.2022).

Stockende Lieferketten, Energieschocks und Cybergefahr

Neben den zunehmenden Naturkatastrophen beeinflussen auch die stetige Inflation, die latente Bedrohung durch die Corona-Pandemie und der andauernde Krieg in der Ukraine die verstärkte Nachfrage nach Versicherungsschutz. Die Hannover Rück gibt an, die Folgen des Krieges als Belastung für die Versicherungsbranche noch nicht abschließend bewerten zu können.

Weitere abzusichernde Gefahren sind zum Beispiel stockende Lieferketten, die die Betriebsunterbrechungs-Versicherung (BSV) belasten. Die Swiss Re AG nennt in einem Bericht zusätzlich Energieschocks und Cyberbedrohungen als Herausforderungen für Rückversicherer beziehungsweise die gesamte Versicherungsbranche.

Wachstumschancen aufgrund ansteigender Nachfrage von Rückversicherungen

Sowohl die Swiss Re als auch die Hannover Rück planen, in Zukunft ihr Portfolio mit Blick auf die Naturkatastrophen aufzustocken und zu erweitern. Erstere geben an, dass der Rückversicherungsmarkt im Bereich Naturkatastrophen in den nächsten vier Jahren von 35 Milliarden US-Dollar auf rund 48 Milliarden US-Dollar steigen werde.

Die Schweizer arbeiten mit unternehmenseigenen Risikomodellen und einem Forschungsteam aus 50 Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, um ihre Versicherungen besser auszurichten.

Einen Lichtblick gäben Zinsen in der Neu- und Wiederanlage. Diese seien zwar aktuell nicht bemerkbar, würden voraussichtlich aber in Zukunft positiv zu Buche schlagen. Momentan leiden die europäischen Rückversicherer aber unter einem starken Dollar, wie NTV berichtet.

Risiken werden Preispolitik der Versicherer mitbestimmen

Die Herausforderungen für Rückversicherer werden in absehbarer Zeit nicht zurückgehen. Dies zeigt auch der von Swiss Re im Frühjahr veröffentlichte Report zu Risiken, die sich auf die künftige Bewertung auswirken werden (17.6.2022).

Die Hannover Rück gibt an, sie werde vor dem Hintergrund der starken Schadenbelastungen sowie der Inflation deutliche Konditionsanpassungen in der Sachsparte vornehmen müssen. Insbesondere die Naturkatastrophen-Deckungen und die Kfz-Sparte stünden im Fokus.

Dies wird sich voraussichtlich auch deutlich auf die Beiträge für die Kunden der Erstversicherer auswirken. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge wird erwartet, dass die Prämien in der Kfz- und in der privaten Wohngebäudeversicherung um zehn bis 15 Prozent steigen werden. Gründe hierfür liegen neben dem gestiegenen Schadenaufwand in den wachsenden Kosten für Materialien und Handwerk.

Eine weitere Einschätung gibt Lars Heermann, Bereichsleiter bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, im aktuellen VersicherungsJournal-Podcast (VersicherungsJournal 8.9.2022).