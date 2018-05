Rotlichtverstoß: Von den Folgen eines unfairen Verfahrens

9.5.2018 – Werden dem Rechtsanwalt eines Beschuldigten, dem vorgeworfen wird, einen Rotlichtverstoß begangen zu haben, von den Behörden nicht alle zur Verteidigung benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt, so ist keine Verurteilung statthaft. Das hat der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 27. April 2018 entschieden (Lv 1/18).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, dem vorgeworfen worden war, einen Rotlichtverstoß begangen zu haben. Gegen ihn wurde daher eine Geldbuße in Höhe von 90 Euro festgesetzt.

Der Mann hielt den Vorwurf für unbegründet. Er legte daher Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein. Gleichzeitig beauftragte er einen Sachverständigen, zu überprüfen, ob die mit einer Überwachungsanlage durchgeführte Rotlichtmessung richtig ausgefallen ist.

Herausgabe der Daten

Da der Gutachter für die Überprüfung verschiedene Messdaten der Anlage benötigte, beantragte die Rechtsanwältin des Beschuldigten bei der Stadt, die Daten herauszugeben. Diese wurden ihr zwar übermittelt, jedoch nur unvollständig und nur in elektronischer Form.

Aus diesem Grund beantragte die Anwältin des Beschuldigten in der sich anschließenden Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht, das Verfahren so lange auszusetzen, bis ihr alle benötigten Daten in auswertbarer Form vorlägen.

Abgelehnte Anträge

Das lehnte das Gericht ebenso ab, wie einen weiteren Antrag der Rechtsanwältin, ein Sachverständigen-Gutachten einzuholen. Mit dessen Hilfe wollte die Anwältin beweisen, dass im Fall ihres Mandanten kein standardisiertes Messverfahren vorgelegen habe. Denn offenkundig sei kein Standorteichschein der Überwachungsanlage vorhanden.

Das Amtsgericht verurteilte den Beschuldigten gleichwohl auf Basis der Aktenlage zur Zahlung einer Geldbuße von 90 Euro. In den Urteilsgründen führte das Gericht aus, dass aus anderen Verfahren gerichtsbekannt sei, dass ein Standorteichschein für die Überwachungsanlage der Ampel existiere, auch wenn sich dieser nicht bei den Akten befunden habe.

Etappensieg

Der Verurteilte legte daraufhin Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Saarbrücken ein. Die wurde vom Gericht als unbegründet verworfen. Der Autofahrer zog daher bis vor den Verfassungsgerichtshof des Saarlandes. Dort errang er einen Etappensieg.

Nach Ansicht der Richter hat das Amtsgericht im Fall des Klägers gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens sowie den Grundsatz, ihm rechtliches Gehör gewähren zu müssen, verstoßen. Das Gericht hätte das Verfahren nämlich bis zur Herausgabe der vollständigen Messdaten aussetzen und gleichzeitig sicherstellen müssen, dass eine Herausgabe der Daten seitens der Verwaltungsbehörde nicht verwehrt wird.

„Denn da zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht diese Daten der Rechtsanwältin und dem Sachverständigen nicht vorlagen, konnte eine effektive Verteidigung mit Vortrag von Messfehlern, so diese denn aufgetreten sein sollten, nicht vorbereitet werden“, so die Verfassungsrichter.

Neue Verhandlung

Sie warfen dem Amtsgericht außerdem vor, nur in der Urteilsbegründung, nicht aber in der Hauptverhandlung auf die Existenz des Standorteichscheins hingewiesen zu haben. Und das, obwohl dessen Vorhandensein in dem Urteil unterstellt worden sei.

Wäre nämlich die Existenz des Scheins in der Hauptverhandlung zur Sprache gekommen, so wäre es dem von dem Beschuldigten beauftragten Sachverständigen möglich gewesen, ihn auf mögliche Mängel hin zu überprüfen.

Die Sache wurde daher von den Verfassungsrichtern zur erneuten Verhandlung an das Amtsgericht zurückverwiesen.