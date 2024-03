Rotlichtverstoß trotz auf Grün stehender Ampel?

6.3.2024 – Ein Verkehrsteilnehmer, der im Bereich einer Kreuzung von einem Fahrstreifen für Linksabbieger, dessen Ampel auf Rot steht in die Geradeausspur wechselt, um dort die Kreuzung bei Grün zu überqueren, handelt zwar ordnungswidrig. Es kommt jedoch auf die Umstände des Einzelfalls an, ob er deswegen nicht nur mit einer Geldbuße, sondern auch mit einem Fahrverbot bestraft werden darf. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Rostock vom 24. Januar 2024 hervor (21 Orbs 6/24).

Ein Autofahrer war im Bereich einer Kreuzung von einer als solche gekennzeichneten Linksabbiegerspur, deren Ampel auf Rot stand, nach rechts in die Geradeausspur gewechselt. Denn entgegen seiner ursprünglichen Absicht wollte er die Kreuzung nun überqueren. Die Ampel für die Geradeausspur stand zu diesem Zeitpunkt auf Grün.

Der Mann erhielt daraufhin vom Ordnungsamt einen Bußgeldbescheid über 280 Euro. Gegen ihn wurde zudem ein Fahrverbot von einem Monat verhängt.

Vorsätzlicher Rotlichtverstoß

Mit seinem daraufhin beim Amtsgericht Stralsund eingelegten Einspruch hatte der Autofahrer keinen Erfolg. Das Gericht verurteilte ihn unter Berücksichtigung erheblicher Voreinträge im Verkehrssünderregister wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes dazu, eine Geldbuße in Höhe von 2.000 Euro zu zahlen, sowie zu einem dreimonatigen Fahrverbot.

Der Beschuldigte wollte sich mit der Verurteilung nicht abfinden. Er reichte daher eine Rechtsbeschwerde beim Rostocker Oberlandesgericht ein. Damit errang er einen Etappensieg.

Unterlassene Prüfung bezüglich des Querverkehrs

Zwar verhält sich ein Fahrzeugführer, der sich in einer Kreuzung auf einer markierten Spur für Linksabbieger einordnet, deren Ampel Rot zeigt, ordnungswidrig im Sinne von § 37 Absatz 2 StVO, wenn er anschließend in der Richtung eines durch Grünlicht freigegebenen anderen Fahrstreifens weiterfährt, so das Beschwerdegericht.

Die Höhe eines deswegen erhobenen Bußgeldes sowie die Entscheidung, ob deswegen ein Fahrverbot verhängt werden darf, hänge jedoch vom Einzelfall ab. Es müsse nämlich geprüft werden, ob der Querverkehr während des Fahrstreifenwechsels durch rote Ampeln gesperrt und so dessen Gefährdung ausgeschlossen war.

Eine derartige Prüfung habe das Amtsgericht unterlassen. Der Fall wurde daher zur endgültigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.