Rotlichtverstoß: Geldbuße für „Kreuzungsräumer“

15.3.2022 – In der hier betrachteten Ausgangssituation gingen das Fahren über eine Haltlinie bei Grün und das Einfahren in den Kreuzungsbereich nicht nahtlos ineinander über, weil es zwischen beiden Vorgängen zu einem verkehrsbedingten Halt vor der Ampel kam. In so einem Fall darf ein Fahrzeugführer nicht in den geschützten Bereich einfahren, wenn er diesen erst nach Rotlichtbeginn erreicht. Das hat das Kammergericht Berlin mit Beschluss vom 24. Januar 2022 entschieden (3 Ws (B) 354/21).

Der Entscheidung lag eine Rechtsbeschwerde eines Autofahrers zugrunde. Ihm war es im Bereich einer durch Ampeln gesicherten Kreuzung zwar gelungen, mit den Vorderrädern bei Grün die Haltelinie zu überfahren. Bedingt durch ein hohes Verkehrsaufkommen stockte jedoch der Verkehr. So musste der Mann mehrere Meter vor der vor seinem Fahrzeug befindlichen Ampel anhalten. Seine Fahrt konnte er erst fortsetzen, als die Ampel rot zeigte, was er auch tat.

Geldbuße wegen qualifizierten Rotlichtverstoßes

Vom Amtsgericht wurde der Autorfahrer wegen eines qualifizierten Rotlichtverstoßes zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 250 Euro sowie zu einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt. Dagegen legte der Mann beim Berliner Kammergericht Rechtsbeschwerde ein. Die begründete er damit, dass er als sogenannter Kreuzungsräumer dazu berechtigt gewesen sei, seine Fahrt fortzusetzen. Denn schließlich habe er die Haltelinie noch bei Grün überfahren.

Dem wollte sich das Beschwerdegericht nicht anschließen. Es wies das Rechtsmittel als unbegründet zurück.

Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

Nach Ansicht des Gerichts legt bereits das Einfahren des Beschwerdeführers in den Kreuzungsbereich einen Verstoß gegen § 11 Absatz 1 StVO nahe. Denn danach dürfe ein Fahrzeugführer bei stockendem Verkehr trotz eines grünen Lichtzeichens nicht in eine Kreuzung oder eine Einmündung einfahren, wenn zu erwarten sei, dass auf ihr gewartet werden müsse.

Das Kammergericht ging von der unbestrittenen Tatsache aus, dass der Beschuldigte nach Überfahren der Haltelinie schon nach etwa einem halben Meter wegen des stockenden Verkehrs wieder verkehrsbedingt halten musste. Daher liege der Schluss nahe, dass er damit rechnen musste, die Kreuzung nicht rechtzeitig passieren zu können.

Nicht in die Kreuzung einfahren

Unabhängig davon dürfe ein Fahrer nicht in den durch eine Ampel geschützten Bereich einer Kreuzung einfahren, wenn er diesen erst nach Rotlichtbeginn erreiche. Das gelte auch dann, wenn er zuvor eine Haltelinie ganz oder teilweise überquert habe.

Der Fall hätte nach Meinung des Gerichts nur dann anders beurteilt werden müssen, wenn sich der Beschuldigte beim Farbwechsel des Ampellichts bereits in dem geschützten Bereich der Kreuzung befunden hätte. Denn dann hätte er die Kreuzung vorsichtig und unter sorgfältiger Beachtung des möglicherweise bereits einsetzenden Quer- und Gegenverkehrs mit Vorrang verlassen dürfen.