Roller fackelt neben Trafostation ab – muss der Kfz-Versicherer zahlen?

28.8.2023 – Kann ein Geschädigter nicht beweisen, dass sich beim Entstehen eines Schadens die Betriebsgefahr eines neben seinem Fahrzeug oder neben seiner Sache abgestellten Fahrzeugs verwirklicht hat, hat er keinen Anspruch auf Schadenersatz. Das hat das Oberlandesgericht Bremen mit Beschluss vom 5. Juli 2023 (1 U 12/23) entschieden und damit ein vorausgegangenes Urteil des Bremer Landgerichts bestätigt.

Ein Mann hatte im August 2017 seinen Motorroller in einem Abstand von weniger als einem Meter ordnungsgemäß neben einer Transformatorenstation abgestellt.

Brand verursacht Schaden von 26.000 Euro

Zwei Tage später geriet der Roller in Brand. Dadurch wurde er vollständig zerstört. Durch das Feuer wurde auch Trafostation in Mitleidenschaft gezogen. Die Instandsetzungskosten betrugen rund 26.000 Euro. Die verlangte der Betreiber der Station vom Kfz-Versicherer des Rollerbesitzers ersetzt zu bekommen.

Der Stationsbetreiber behauptete, dass ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein müsse. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, hafte der Besitzer des Motorrollers aus dessen Betriebsgefahr heraus.

Dem widersprach der Versicherer des Zweirades. Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen lägen keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt vor. Zudem habe ein Sachverständiger eine Brandstiftung für überwiegend wahrscheinlich gehalten.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das Bremer Landgericht als auch das Oberlandesgericht der Hansestadt an. Die Richter beider Gerichte hielten die Schadenersatzklage für unbegründet.

Kläger in Beweisnot

Mache ein Geschädigter Schadenersatz-Ansprüche wegen der Gefährdungshaftung eines Kfz geltend, habe er nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darzulegen und zu beweisen, dass der Schaden tatsächlich dessen Betrieb zuzurechnen sei. Diesen Beweis habe der Kläger nicht erbracht.

Auch sei das erlaubte Abstellen im öffentlichen Verkehrsraum nicht als eine Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht oder eines anderen typischen Sachverhalts zu werten, „bei dem es grundsätzlich in Betracht kommt, dass nach der Lebenserfahrung ein ursächlicher Rückschluss darauf zulässig sein könnte, dass die Verursachung eines Brandschadens am Gebäude auf einen technischen Defekt an dem Fahrzeug zurückzuführen sein dürfte.“

Auch der Umstand, dass Kraftfahrzeuge wegen der Betriebsstoffe oder der Materialien leicht in Brand geraten könnten reiche für eine Haftung aus deren Betriebsgefahr nicht aus. Der Kläger hätte seine Forderung daher allenfalls dann durchsetzen können, wenn er einen technischen Defekt als Ursache für den Brand hätte beweisen können. Das sei ihm jedoch nicht gelungen.