Rohrkrepierer Nahles-Rente: Vermittler sehen schwarz

9.3.2018 – Beim Sozialpartnermodell soll vieles besser werden als in der herkömmlichen betrieblichen Altersversorgung. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass die Nahles-Rente den Beschäftigten erklärt werden muss und das ohne angemessene Vergütung nicht funktionieren wird.

Mit viel Aufwand ziehen derzeit große Lebensversicherer und Zusammenschlüsse von kleinen Assekuranzen durch die Gegend und beschwören die tolle neue betriebliche Altersvorsorge: die Nahles-Rente.

Alles ist toll am Sozialpartnermodell: Die Garantielosigkeit wird gepuffert. Es gibt eine deutlich höhere Rendite. Die Abwicklung läuft digital. Und kein Unternehmen muss mehr haften. Pay and forget, ist die Devise.

Per Knopfdruck, also per Tarifvertrag, werden tausende Mitarbeiter automatisch mit der neuen Betriebsrente beglückt. Die Verbreitung der Betriebsrente für Geringverdiener steigt ab 2019 in großen Betrieben schlagartig an.

Berater werden gebraucht

Kleine Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, können sich flugs an einen Tarif anhängen. Und hier werden dann sogar Vermittler gebraucht, die den Mitarbeitern der kleinen Betriebe mal eben das Sozialpartnermodell erläutern.

Pro Mitarbeiter wird dann eine laufende Betreuungsgebühr gezahlt. Wahrscheinlich ein Euro, rechnet ein Makler zynisch vor, denn Geringverdiener werden wohl kaum große Beiträge in ihre Betriebsrente einzahlen können. Das kann sich für Vermittler niemals lohnen.

Erinnerungen an Riester

Warum sollten sie dann das Produkt beraten? Und noch schlimmer, was passiert, wenn es doch schiefgeht und plötzlich die Rente sinkt? Gibt es dann vielleicht sogar eine Haftung aus Beratungsverschulden?

Auch die Annahme, dass tatsächlich alle Mitarbeiter – ohne jegliche Beratung – brav in der Nahles-Rente bleiben, ist naiv. Vielleicht erinnert man sich an Riester. Hier lief es erst auch nicht, weil niemand die Beratung und Betreuung bezahlen wollte. Aber warum sollte man aus Fehlern lernen.