Risikotrends: Zukunftsreport zeichnet kein rosiges Bild der nächsten Jahre

19.1.2026 (€) – Zwischenstaatliche Konflikte, technologische Beschleunigung, Verschlechterung der ökologischen Situation und überwiegend keine positiven Erwartungen für die Weltlage: Der „Global Risks Report 2026“ gibt einen eher negativen Ausblick. Kurz- und mittelfristig dominieren nach Ansicht der Befragten geoökonomische Konfrontation, bewaffnete Auseinandersetzungen, Falsch- und Desinformation sowie gesellschaftliche Polarisierung die Risikolandschaft. Auch Extremwetterereignisse rangieren auf den vorderen Plätzen, Umweltthemen rücken vor allem längerfristig in den Fokus.

