Riester soll wieder gängig werden – notfalls mit Staatshilfe

27.5.2020 – Die Finanzierbarkeit der Altersversorgung bleibt ein drängendes Problem. Auf dem Symposium des Wissenschaftlichen Beirates und des Ausschusses Alterssicherung der GVG Gesellschaft für Versicherungs-Wissenschaft und -gestaltung wurde unter anderem die Zukunft des Riester-Produkts diskutiert.

Der Bestand an staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträgen ist 2019 zum zweiten Mal in Folge gesunken. Zum Jahresende gab es 16,53 Millionen Riester-Verträge (VersicherungsJournal 15.4.2020). Wie viele von denen inzwischen beitragsfrei gestellt sind, sei unbekannt, sagte Professor Dr. Bert Rürup.

Bert Rürup (Archivbild: Brüss)

Der Chefökonom des Handelsblatt Research Institutes sprach sich auf dem gemeinsamen Symposium des Wissenschaftlichen Beirates und des Ausschusses Alterssicherung der GVG Gesellschaft für Versicherungs-Wissenschaft und -gestaltung e.V. für die Einführung eines Standard-Riester aus.

Kreative Produktgestaltung schafft Intransparenz

„Wenn die Versicherungswirtschaft keinen Standard-Riester schafft, dann wird es die Politik machen müssen“, sagte Rürup. Die Assekuranz möge den Standard-Riester wegen seiner Homogenität nicht. Dabei sei „Riester“ erst durch die kreative Produktgestaltung der Branche intransparent und zu einem Push-Produkt geworden.

Auch die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ hat sich unlängst in ihrem Abschlussbericht unter anderem für ein standardisiertes Riester-Produkt ausgesprochen (30.9.2020). Ähnlich äußerte sich Anfang Mai die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) (5.5.2020).

Überlegene Mischfinanzierung – Rürup fordert Obligatorien

Rürup betonte, dass mischfinanzierte Systeme die beste Form für die Altersvorsorge seien, weil sich so die systemimmanenten Nachteile von Kapitaldeckung und Umlagefinanzierung am besten abfedern ließen.

Leistungsrücknahmen in der gesetzlichen Rente müssen nach Meinung des Ökonomen durch Obligatorien ersetzt werden, weil die Altersvorsorge zunehmend „postindustriell“ werde. Obligatorien dürften aber keine bestehenden Altersvorsorgesysteme kannibalisieren.

Das bedeute, je nach Alter müsse man Altersvorsorge auch wählen können. Zudem sprach er sich für Vorsorgekonten mit Lifecycle-Anlagemodell aus.

Gabriele Lösekrug-Möller (Archivbild: Brüss)

Staat soll Plattform organisieren

Das Opting-out mit individuellen Befreiungsmöglichkeiten bei Vorliegen einer gleichwertigen Altersvorsorge gehört unter anderem auch zu den jüngsten Empfehlungen der Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“. Dies berichtet die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller, die dieser Expertengruppe vorsteht.

Stellhebel, um Riester-Produkte „gängig“ zu machen, sieht die Kommission in der Senkung des Garantieniveaus sowie in Änderungen bei der Zulagen- und der Steuerförderung. Um die Kostenquote bei der Riester-Vorsorge zu senken, müsse dieser auf einer digitalen Plattform abgewickelt werden. Diese solle der Staat organisieren, so Lösekrug-Möller.

Zu den vielen Vorschlägen der Kommission gehört auch, zumindest zu prüfen, inwieweit die steuerlichen Möglichkeiten von Riester- und Rürup-Produkten zusammengelegt werden könnten.