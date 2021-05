Riester-Rente: Stopp oder Reform?

12.5.2021 – Die staatlich geförderte private Altersvorsorge ist seit Jahren umstritten. Verbraucherschützer wollen nun, dass sich die Kanzlerkandidaten im Wahlkampf gegen die Fortführung der Riester-Rente aussprechen. Eine eigentlich angedachte Reform hat die Regierung immer wieder verschoben. Unterdessen leiden die Renditen der Riester-Rente unter der 100-Prozent-Beitragsgarantie.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV), die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. und der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) fordern einen Stopp der Riester-Rente. Nach ihrer Einschätzung ist die staatlich geförderte Altersvorsorge gescheitert.

Der Appell richtet sich an die Kanzlerkandidaten.

Aktion gegen Riester

Der Namensgeber: Walter Riester (Archivbild: Brüss)

Beklagt werden vor allem hohe Kosten der Anbieter. Häufig wären die Verträge unrentabel. Fast die Hälfte der Sparer hätte ihren Vertrag stillgelegt oder würde so wenig einzahlen, dass sie nicht die volle staatliche Zulage bekommen. Mit einer Unterschriftenaktion wollen die Verbraucherschützer zeigen, dass die Sparer mit dem Angebot unzufrieden sind.

Derzeit gibt es rund 16,4 Millionen dieser Verträge. Ihre Zahl ist seit 2018 rückläufig (VersicherungsJournal 22.4.2021). Diese staatlich geförderte private Altersversorgung gibt es seit 20 Jahren. Angeboten wird sie als Rentenversicherung, Banksparplan, Bausparvertrag oder Investmentfondssparplan. Möglich ist zudem einen Riester-Vertrag als Betriebsrente abzuschließen.

Die Verbraucherschützer fordern die Einführung einer günstigen und einfachen Zusatzvorsorge, die staatlich organisiert werden soll. Altkunden mit laufenden Verträgen sollen aber Bestandsschutz erhalten und weiter gefördert werden. Sie sollen aber freiwillig und kostenfrei in das neue System wechseln können.

BdV und VZBV hatten dazu verschiedene Lösungen vorgeschlagen (30.04.2019, 12.3.2020).

Starkes Rentenplus

Die Versicherungslobby zieht hingegen eine positive Bilanz. „Riester sei nicht nur weit verbreitet, sondern funktioniere auch“, heißt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Dabei stützt sich der Verband auf eine Berechnung der Deutschen Rentenversicherung (DRV), die ermittelt habe, dass bei Volleinzahlung für die Höchstförderung in einen Riester-Vertrag ein Rentenplus von 20 Prozent zu erwarten sei.

In seiner bisherigen Form ist das Riester-Geschäft […] weder für die Lebensversicherer noch für die Kunden besonders attraktiv. Assekurata

Neue Verträge lohnen sich aber nach Ansicht der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH kaum. „In seiner bisherigen Form ist das Riester-Geschäft angesichts des extremen Zinsumfelds weder für die Lebensversicherer noch für die Kunden besonders attraktiv“, heißt es in ein einer aktuellen Studie.

Das zeigt auch eine Untersuchung der Stiftung Warentest. Boten 2009 noch 53 Assekuranzen eine klassische Riester-Rentenversicherung an, waren es 2019 nur noch 15 Anbieter.

Bald keine Riester-Anbieter mehr

Ihre Zahl dürfte fast auf null fallen, wenn die Lebensversicherer ab 2022 nur noch mit einem Garantiezins von 0,25 Prozent kalkulieren dürfen (28.4.2021).

Grund ist, dass bei den geförderten Verträgen noch immer gesetzlich vorgeschrieben ist, dass bei Rentenstart 100 Prozent der Beiträge garantiert werden müssen. Dann kann man bei Policen mit Laufzeiten von 30 oder mehr Jahren vielleicht noch Minizinsen erwirtschaften.

„Bei hohen Garantien kann der Kunde nur eine geringe Rendite erwarten, denn der Versicherer muss das Geld dann sehr konservativ anlegen“, erläutert Lebensversicherungs-Experte Lars Heermann von Assekurata. Bei kürzeren Laufzeiten gibt es aufgrund der Kapitalmarktsituation nur noch Negativrenditen.

Gleichzeitig dürfen ab 2022 die Kosten den garantierten Zins von 0,25 Prozent nicht überschreiten. „Das ist für Beratung, Verwaltung und Kosten des Versicherungsmantels selbst für den effizientesten Versicherer nicht zu schaffen“, heißt es bei der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.

Bundesfinanzminister hat Sparer im Sticht gelassen

Nach Einschätzung des Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) würde der Garantiezwang bei gleichzeitig negativen Zinsen die Verbraucher seit Jahren unnötig Rendite kosten. Das Bundesministerium der Finanzen habe sie im Stich gelassen, indem es eine vereinbarte Reform verschleppt hätte.

Daher fordern die privaten Rentenversicherer, die Garantie auf 80 Prozent der Beiträge zu senken, die Förderung auf alle Bevölkerungsgruppen auszuweiten und das komplizierte Zulagensystem zu vereinfachen. Dann wäre laut GDV auch ein einfaches, digital vertriebenes und kostengünstiges Standardprodukt möglich.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) schlägt zudem vor, mit einer reformierten Riester-Rente sofort alle Arbeitnehmer auszustatten. Wer dann nicht mitmachen möchte, müsste die zusätzliche Altersvorsorge dann aktiv abwählen. Laut BVK könnten rund 34 Millionen Menschen eine Riester-Police nutzen.

Diese Ideen, die kapitalgedeckte Altersvorsorge auf neue Füße zu stellen, tragen nicht. Deutsche Rentenversicherung zu Vorschlägen von Verbraucherschützern

Verbraucherschützer-Produkte schwierig

Kritik üben die Anbieter von Riester-Renten an den Verbraucherschützern, die den Aufbau eines komplett neuen Produktes in staatlicher Obhut fordern. Vorbild ist ein schwedischer Staatsfonds.

Ein vollkommen neues Produkt hätte laut BVK hohe Finanzierungs-, Verwaltungs- und Beratungsrisiken. So habe der schwedische Staatsfonds AP7 am Anfang mehrere Jahre hintereinander im zweistelligen Prozentbereich an Wert verloren. Ähnliches sei in der Finanzkrise 2008/2009 passiert.

Schon 2019 hatte die DRV drei Vorschläge der Verbraucherschützer unter die Lupe genommen. Sie kam für die Extrarente, die Deutschlandrente und das Vorsorgekonto zum Schluss „diese Ideen, die kapitalgedeckte Altersvorsorge auf neue Füße zu stellen, tragen nicht.“ (Medienspiegel 18.7.2019).

Rentenversicherung sieht die Alternativen kritisch

In einer Modellrechnung zeigt die DRV auf, dass je nach Grundannahme das eingezahlte Kapital beim Vorsorgekonto nur bis zum 83. oder 85. Lebensjahr reicht.

„Es ist unklar, wer das Risiko trägt, wenn das Kapital nicht reicht“, stellt die Rentenversicherung fest. Problematisch ist nach der Analyse zudem, wie der Risikoausgleich im Kollektiv funktionieren soll. Ein solcher Ausgleich wäre in der Regel nur möglich, wenn das Kapital von Menschen die früher sterben an das Kollektiv fällt.

Beim Vorsorgekonto sei aber eine Vererbung vorgesehen. Daher würden die Erben von Menschen die lange leben, dann plötzlich leer ausgehen. Sehr problematisch ist nach Einschätzung der DRV, dass die Deutschland- und Extra-Rente überhaupt keine Absicherung des Erwerbsminderungs-Risikos vorsehen würden.

Das bedeute, dass 20 Prozent der Menschen, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden würden, nichts von den Produkten haben. „Unklar ist zudem, wer die Kosten des Verwaltungsaufbaus trägt“, so die Analyse der Deutschen Rentenversicherung.