Riesige Unterschiede bei Erfolgsquoten und Beschwerdewerten

8.5.2020 – Die Erfolgsquote der Unternehmensbeschwerden beim Ombudsmann lag im vergangenen Jahr zwischen gut einem Viertel in der Sparte Leben und fast zwei Dritteln in der Kategorie „Sonstige“. Fast immer um niedrige Beschwerdewerte geht es in der Kfz-Versicherung. Genau andersherum verhält es sich in der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Dies geht aus dem Jahresbericht 2019 der Schlichtungsstelle hervor.

Im vergangenen Jahr sind beim Versicherungsombudsmann e.V. deutlich weniger Verbraucherbeschwerden über Versicherungs-Unternehmen (VersicherungsJournal 6.5.2020) wie auch -vermittler (7.5.2020) eingegangen. Dies geht aus dem Jahresbericht 2019 (PDF, 4,3 MB) hervor, den die Schlichtungsstell am Mittwoch veröffentlicht hat.

In der Publikation werden erstmals auch statische Auswertungen zu den Beschwerdewerten und Erfolgsquoten in den verschiedenen Sparten geliefert.

In der Kfz-Versicherung geht es meist um niedrige Summe

Ergebnis: Mehr als vier von fünf der beendeten Reklamationen hatten insgesamt einen Beschwerdewert von bis zu 5.000 Euro. Am größten war deren Anteil in der Kfz-Haftpflichtversicherung mit fast 97 Prozent.

Dies traf in mindestens neun von zehn Fällen auch auf die Versicherungszweige Unfall, Rechtsschutz und die Kategorie „Sonstige“ zu. Zu Letzterer zählen laut Bericht „kleinere Sparten wie unter anderem Reiseversicherungen und solche Beschwerden, die mehrere Sparten betreffen, weil es sich beispielsweise um kombinierte Verträge handelt“.

Ein vergleichsweise kleiner Anteil von unter 60 Prozent wird für die Lebensversicherung aufgeführt. Auf noch niedrigere Werte kommen nur die Sparten Realkredit und Berufsunfähigkeit (BU). In Letzterer ging es dafür wenig überraschend am mit Abstand häufigsten um höhere Summen. So lag in fast zwei von drei Fällen der Beschwerdewert zwischen 20.000 und 100.000 Euro.

(Bild: Ombudsmann, Jahresbericht 2019)

Je nach Sparte unterschiedliche Erfolgsaussichten

Wie aus dem Jahresbericht weiter hervorgeht, lag die Erfolgsquote der zulässigen Eingaben gegen Versicherungs-Unternehmen in Leben mit 26 Prozent nur hauchdünn unter dem Höchstwert aus dem Vorjahr. Der Tiefstwert auf Fünfjahressicht betrachtet wurde 2016 mit 23 Prozent erreicht.

In der bisher zusätzlich ausgewiesenen Kategorie „Alle Sparten ohne Leben“ erhöhte sich die Quote leicht auf fast 46 Prozent. Hier waren in den vergangenen fünf Jahren keine signifikanten Schwankungen zu beobachten.

Am häufigsten erfolgreich waren Reklamationen mit über 62 Prozent im Segment „Sonstige“. Vergleichsweise selten traf dies auf die Bereiche Realkredit, Unfall und BU-Versicherung zu. Hier werden Werte zwischen 26 und 30 Prozent genannt.

(Bild: Ombudsmann, Jahresbericht 2019)

Ein positiver Trend zeigt sich im Betrachtungszeitraum in der Kfz-Haftpflicht- und Kasko- wie auch in der Hausrat-, der allgemeinen Haftpflicht- sowie der BU-Versicherung.

Was bei der Interpretation der Erfolgsquoten zu beachten ist

Zur Erfolgsquote wird in der Publikation Folgendes ausgeführt: „Als erfolgreich in diesem Sinne werden solche Beschwerdeverfahren angesehen, die dem Versicherungsnehmer vollständig oder zum Teil den gewünschten rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil bringen.“

Dies könne etwa dann der Fall sein, wenn die Vertragslaufzeit entsprechend dem Wunsch des Versicherungsnehmers angepasst werde. In der Folge endet sie damit also je nach Beschwerdeziel früher oder später als vom Versicherer ursprünglich entschieden.

Als Beispiele für wirtschaftliche Vorteile werden eine höhere Schadenzahlung in der Gebäudeversicherung oder eine Kostenübernahme für die rechtliche Interessenvertretung in der Rechtsschutz-Versicherung genannt.

„Ein Erfolg kann sich in diesen Fällen aber auch auf der Seite des Versicherers einstellen, denn die hohe Quote kommt überwiegend durch Abhilfen zustande. Wenn der Versicherungsnehmer das Entgegenkommen des Versicherers erkennt und deshalb mit ihm das Vertragsverhältnis fortsetzt, kann dies auch zum Vorteil des Versicherers sein“, heißt es im Bericht weiter.

Warum in Leben niedrigere Erfolgsaussichten bestehen

Die vergleichsweise niedrigen Erfolgsaussichten in Leben werden wie folgt erläutert: Die Eingaben „richten sich oft gegen Standmitteilungen, die Höhe der Überschüsse oder gegen die Ablaufleistungen.

Der Ombudsmann kann die diesbezüglichen Anliegen der Beschwerdeführer durchaus verstehen, denn die Werte sind für Verbraucher rechnerisch nicht nachvollziehbar; zudem erscheinen die Darstellungen der Versicherer oft unklar oder missverständlich.

Auch können die mitgeteilten Werte enttäuschen, wenn sie unter den Erwartungen liegen. Die Angaben sind jedoch in der Regel weder hinsichtlich der Berechnung noch unter rechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden.“