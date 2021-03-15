Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Riesige Unterschiede bei den Ratingurteilen in der Lebensversicherung

17.12.2025 (€) – Die VersicherungsJournal-Redaktion hat für Premium-Abonnenten eine Übersicht zu den Bewertungen verschiedener Analysehäuser (Ascore, DFSI, IVFP, Map-Report und Morgen & Morgen) zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer erstellt. Nur Allianz, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche und LV 1871 bekamen viermal die Höchstnote. Dreimal gelang dies der Universa. Zwei Mal schafften es Axa, Inter, Swiss Life, Volkswohl Bund und WWK. Einmal die Topnote erhielten Baloise, Canada Life, Continentale, Delta Direkt, DLVAG, Hansemerkur, Interrisk, LVM, Neue Leben, Öffentliche Braunschweig, R+V AG, Stuttgarter und WGV.

Geschäftsbericht · Lebensversicherung · Mapreport · Rating · Scoring
