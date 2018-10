Restschuldversicherung: Verbraucherschützer schlagen Alarm

29.10.2018 – Beim Vertrieb von Restschuld-Versicherungen fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband eine klare Regulierung. Die Verbraucherschützer sehen hier überteuerte Produkte und einen mangelnden Wettbewerb. Sie fordern daher einen Provisionsdeckel von 2,5 Prozent beim Vertrieb von Restschuld-Versicherungen, der sich aber auf sämtliche Zuwendungen vom Versicherer an Dritte beziehen soll.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) hat sich in einem Positionspapier kritisch mit dem Vertrieb von Restschuld-Versicherungen auseinandergesetzt. Die Verbraucherschützer sehen hier insbesondere durch überhöhte Provisionen Fehlanreize gesetzt.

Bemängelt wird auch, dass es für Vermittler dieser Produkte keine Vorgaben für eine Mindestqualifikation, zur gewerberechtlichen Zuverlässigkeit oder für die Beratungsqualität gebe. Im Rahmen der Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes hatte das Bundesfinanzministerium auch einen Provisionsdeckel für den Vertrieb von Restschuld-Versicherungen vorgeschlagen, die Höhe aber offengelassen.

„Überteuerte Produkte mit einem lückenhaften Schutz“

Nach Einschätzung des Teams Finanzen beim VZBV sind Restschuld-Versicherungen „überteuerte Produkte mit einem lückenhaften Versicherungsschutz, die teilweise in einem zweifelhaften Verkaufskodex vertrieben werden“. So könnten die in die Versicherungen hineinkalkulierten Provisionen mehr als die Hälfte der Versicherungsprämie ausmachen.

„Sämtliche Zuwendungen an Dritte, insbesondere an die Banken, sind zu deckeln“, heißt es in dem Positionspapier. Zudem müsse die Prämie für die Restschuld-Versicherung als laufender monatlicher Beitrag ausgestattet sein. Die Prämie dürfe auch nicht über den Kredit finanziert werden.

Restschuld-Versicherungen haben nach Einschätzung des VZBV eine erhebliche Relevanz im Markt. Ihr Bestand habe 2017 bei knapp 2,5 Millionen Verträgen mit einer durchschnittlichen Versicherungssumme von fast 10.000 Euro gelegen.

Provisionen verteuern Prämien der Restschuld-Versicherung

Für die Verbraucherschützer sind die Provisionen extrem hoch. Der VZBV verweist auf Untersuchungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), nach denen im vergangenen Jahr zwölf Kreditinstitute exakt 50 Prozent der Versicherungsprämie als Provision bekommen hätten. Zwölf Kreditinstitute hätten unter 50 Prozent, aber auch sieben Kreditinstitute über dem Satz von 50 Prozent gelegen.

Die Verbraucherschützer bemängeln auch, dass es keinen Wettbewerb bei der Restschuld-Versicherung gebe, da Kredit und Restschuld-Versicherung nicht separat angeboten werden müssten. „Auch bisher erhalten Verbraucher den Versicherungsschutz meist durch simples Ankreuzen eines Kästchens im Kreditvertrag.“

Zudem würde bei Verbrauchern oft der Eindruck entstehen, dass sie den Kredit nicht ohne diese Zusatzversicherung bekommen würden.

Provisionen auf alle Zuwendungen bei 2,5 Prozent deckeln

Die Verbraucherschützer fordern, wie vom Finanzministerium vorgeschlagen, einen Provisionsdeckel bei Restschuld-Versicherungen. „Der VZBV hält einen Deckel von 2,5 Prozent der vom Kunden zu zahlenden Versicherungsbeiträge für angemessen“, heißt es in dem Positionspapier. Dieser Deckel müsse sich aber auf sämtliche Zuwendungen vom Versicherer an Dritte beziehen und gerade nicht nur auf Provisionen begrenzt sein.

„Der produktergänzende Vertrieb von Versicherungsprodukten ist äußerst rudimentär reguliert“, stellt der VZBV fest. Deshalb sollten alle Verkäufer, die Restschuld-Versicherungen als produktergänzende Versicherungen vertreiben, den konkreten Bedarf des Kunden bewerten müssen und alle erforderlichen Kenntnisse zum Vertrieb dieser Versicherungen besitzen. Der zweifelhafte Verkaufskodex rufe förmlich nach eine Regulierung.