Rentner sind reicher als gedacht

24.8.2020 – Würde man bei Rentnern das Vermögen in Einkommen umrechnen, so lägen sie an der Spitze aller Altersgruppen. Das habe das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Derzeit sind etwa 17 Prozent der Rentner armutsgefährdet, Tendenz steigend. Das hatte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung herausgefunden (VersicherungsJournal 13.9.2019). Hierbei waren nur die Einkommen untersucht worden.

Die Armuts(gefährdungs)-Schwelle (Armutsgrenze) lag laut dem Statistischen Bundesamt 2018 bei 1.035 Euro Nettoeinkünfte. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Auch der gerade erhöhte Mindestlohn kann Altersarmut nach dieser Definition nicht verhindern (6.7.2020).

IW bezieht die Vermögen mit ein

Eine andere Sichtweise hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW), berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Montag-Ausgabe. „Misst man nur die Einkommen, wirken die Alten ärmer als sie sind“, deshalb habe das arbeitgebernahe Institut Einkommen und Vermögen in einer neuen Studie kombiniert. Diese liege der Redaktion vor.

Die Autoren der Untersuchung haben demnach Vermögenswerte in Annuitäten umgerechnet und mit Einkommen gleichgesetzt. Sie räumen gleichzeitig ein, dass die Liquidität von Vermögenswerten teilweise hypothetisch ist.

Dessen ungeachtet rechnen die Forscher vor, dass sich bei den Über-65-Jährigen das Nettoeinkommen von durchschnittlich 2.066 Euro durch Einbeziehen des Vermögens auf 3.574 Euro erhöhen würde. Damit lasse diese Altersgruppe alle Jüngeren hinter sich.

Laut FAZ gilt ein Nettoeinkommen von weniger als 1.131 Euro als armutsgefährdend. Das betreffe nach üblichem Maßstab 12,5 Prozent der Senioren. Zähle man das Vermögen mit, lägen nur noch 9,9 Prozent der Senioren unter der Schwelle.

Gruppe der Reichen besteht zur Hälfte aus Senioren

Wer ein Nettoeinkommen von mindestens dem Zweieinhalbfachen des Medien-Einkommens erzielt, gilt laut dem Bericht als reich. An dieser Gruppe hätten die Über-65-Jährigen einen Anteil von 17 Prozent.

Rechne man das Vermögen in Einkommen um, so stiege der Anteil der Senioren an den Reichen auf fast die Hälfte.

Welchen Anteil die gesetzlichen Altersrenten an den Einkünften der Ruheständler haben, zeigt die aktuelle Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Demnach liegt die Versorgung bei durchschnittlich 954 Euro. Dabei streuen die mittleren Werte stark nach Rentenart, Geschlecht und Region (24.8.2020).