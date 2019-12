Rentenversicherung: Staat muss Grundrente finanzieren

6.12.2019 – Die Deutsche Rentenversicherung rechnet mit einem Anstieg Einnahmen um 4,7 Prozent und der Ausgaben um 5,4 Prozent in diesem Jahr. Auf ihrer Vertreterversammlung hat sie die Bundesregierung davor gewarnt, die gute finanzielle Lage in der Rentenversicherung wie schon bei der Mütterrente auszunutzen und Rentenreformen durch den Griff in die Rentenkasse zu finanzieren. Der Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg aus dem Arbeitsministerium sagte, die Finanzierung der geplanten Grundrente durch Bundesmittel sei mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) abgesprochen worden.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund rechnet in diesem Jahr mit um 4,7 Prozent gestiegene Einnahmen über insgesamt 321,3 Milliarden Euro. Die Ausgaben dürften um 5,4 Prozent auf 319,2 Milliarden Euro anwachsen.

Das sagte der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Alexander Gunkel, am Donnerstag in Berlin auf der Vertreterversammlung der Versicherung.

Mütterrente kostet 3,5 Milliarden Euro

Alexander Gunkel (Bild: Brüss)

Allein die Mütterrente II mache mit Kosten über rund 3,5 Milliarden Euro etwa 1,3 Prozentpunkte des Ausgabeanstiegs aus.

Der größte Teil des Zuwachses entfalle allerdings mit 3,3 Prozentpunkten auf die kräftige Rentenerhöhungen zum 1. Juli 2019 (West 3,2 Prozent, Ost 3,9 Prozent).

Die Nachhaltigkeitsrücklage dürfte 2019 um 2,5 Milliarden Euro auf 40,7 Milliarden Euro ansteigen, was 1,8 Monatsausgaben entspricht.

Gunkel bestätigte, dass bis zum Jahr 2025 die Haltelinien beim Beitrag (nicht über 20 Prozent) und dem Rentenniveau (nicht unter 48 Prozent) nicht eingerissen würden.

Erst 2025 werde der Beitragssatz bei 19,8 Prozent liegen, nachdem er zuvor bei 18,6 Prozent konstant gehalten werden könne.

Warnung vor dem Griff in die Rentenkasse

Der Vorsitzende warnte die Bundesregierung davor, die gute finanzielle Lage in der Rentenversicherung wie schon bei der Mütterrente auszunutzen und Rentenreformen durch den Griff in die Rentenkasse zu finanzieren.

Dies gelte insbesondere für die geplante Einführung einer Grundrente und zwar unabhängig davon, ob die zur Finanzierung vorgesehene Finanztransaktionsteuer komme oder nicht.

„Es darf nicht sein, dass erneut die Beitragszahler zur Finanzierung einer nicht beitragsgedeckten Leistung herangezogen werden“, sagte Gunkel, der die Interessen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) vertritt. Gunkel wechselt sich alle zwei Jahre im Vorsitz des Rentenversicherung mit dem DGB-Vorstandmitglied Annelie Buntenbach ab.

Die Rentenversicherung erweist sich derzeit als stabil

Rolf Schmachtenberg (Bild Brüss)

Darauf erwiderte der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Dr. Rolf Schmachtenberg, der auf der Veranstaltung Minister Hubertus Heil (SPD) vertrat. Die Finanzierung der Grundrente durch Bundesmittel sei mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) abgesprochen worden.

Der Staatssekretär kritisierte, dass viele „Geschäfte mit der Angst“ vor Altersarmut machen würden. „Jetzt gilt es, den Menschen Vertrauen in die Altersvorsorge zu schaffen.“ Er sprach sich für eine ehrliche Bestandsaufnahme bei den drei Säulen der Altersvorsorge aus. Dabei müsse man sehen, dass die gesetzliche Rente heute die stabilste Säule der Altersvorsorge sei.

Schmachtenberg gab sich optimistisch, dass die vom Ministerium angestoßenen Rentenprojekte auch umgesetzt würden, was eine Fortsetzung der Koalition von CDU/CSU und SPD bedeuten würde. Der SPD-Parteitag nimmt an diesem Freitag seine Arbeit auf.

Der zweiten und dritten Säule fehlt der Schwung

Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehöre aber auch, dass man die Stagnation in der dritten Säule der Altersvorsorge auch so benennen müsse, sagte Schmachtenberg. Die staatlich geförderte Riester-Rente stagniert seit mehreren Jahren (VersicherungsJournal 16.10.2019).

Die Koalition setzt hier auf ein neues standardisiertes kostengünstiges Riester-Produkt. Dass die Zinssituation nicht geraden hilfreich sei, müsse auch jedem klar sein, sagte der Staatssekretär.

Und auch in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) habe das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) bislang nicht wie erhofft keine neuen Impulse gesetzt. „Dem BRSG fehlt der Schwung“ konstatierte Schmachtenberg.

Gute Vorschläge der Rentenkommission erwartet

Ein Eckpfeiler der Rentenpolitik stelle die Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ dar, sagte Schmachtenberg. „Ich bin ganz optimistisch, dass es gute Vorschläge geben wird“, sagte er.

Die Kommission soll im März 2020 Vorschläge unterbreiten, wie die Altersvorsorge nach 2025 möglichst dauerhaft auf stabile Füße gestellt werden kann. Den Vorsitz und Kern der Kommission bilden Sozialpolitiker der Union und SPD. Auch ihr Wirken hängt am Fortbestand der Koalition.